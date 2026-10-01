Cazul Christa Pike: Cât de frecvente sunt de fapt execuțiile cu probleme în SUA?

Conform datelor de la Centrul de Informații privind Pedeapsa cu Moartea (DPI), publicate în urma cazului Christa Pike, în SUA au avut loc 64 de execuții eșuate între 1982 și 2026.

În majoritatea cazurilor, chiar dacă ceva nu mergea bine, în cele din urmă, prizonierul murea.

DPI consideră acest număr ca fiind o estimare aproximativă, doar șapte încercări eșuând complet.

Cea mai recentă execuție eșuată înainte de cea a lui Pike a fost tentativa de execuție a deținutului Tony Carruthers în Tennessee. Procedura a eșuat deoarece personalul nu a reușit să găsească o venă potrivită pentru administrarea dozei letale.

„Ace folosite au căzut zornăind în coșul de plastic pentru deșeuri medicale din camera morții de la Institutul de Maximă Securitate Riverbend din Nashville. Tony Carruthers era legat de o targă pentru execuția sa programată pe 21 mai, dar în timp ce avocata sa, Maria DeLiberato, urmărea echipa medicală încercând în mod repetat, dar fără succes, să găsească venele clientului ei, și-a dat seama că ceva nu mergea bine. Medicii au șoptit și și-au făcut semne unul altuia. Unul a cerut ace mai mari, apoi au cerut ace mai mici. Altul a mormăit încet în timp ce îi înfigea ace în brațul lui Carruthers. DeLiberato, care intrase în cameră când a început procesul, la 10:22 dimineața, a observat că ceasul de perete arăta ora 10:54. Respirația lui Carruthers era greoaie și o mare parte din culoare îi dispăruse de pe pielea închisă la culoare.

„Cât timp mai permiteți asta?”, l-a întrebat ea pe directorul închisorii. „Până îmi spun că nu mai pot”, a spus el.

DeLiberato a părăsit sala de judecată pentru a-i suna pe ceilalți avocați ai lui Carruthers și a le spune ce se întâmplă. Când s-a întors câteva minute mai târziu, execuția încă se prelungea. Ce era mai rău abia urma”, scria The Atlantic.

3 din 100 eșuează

DPI, care critică problemele legate de implementarea pedepsei cu moartea, citează date istorice conform cărora aproximativ 3% din tentativele de execuție între 1890 și 2010 s-au dovedit problematice.

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Injecția letală, în special, a fost criticată pe larg: conform DPI, 7,2% din tentativele de execuție care au folosit această metodă au avut probleme, comparativ cu 3,15% pentru toate metodele, care includ scaunul electric, spânzurarea și utilizarea gazelor toxice.

Experții au evidențiat drept probleme dificultatea plasării unui cateter intravenos, întrebările legate de medicamentele utilizate și problemele etice cu care se confruntă medicii prezenți la execuții, având în vedere că etica medicală le impune să protejeze viața umană.

Cu toate acestea, dovezile execuțiilor problematice au fost puse la îndoială de unii cercetători, inclusiv de Michael Conklin, profesor asistent de drept comercial la Universitatea din Texas.

Într-o lucrare publicată în 2020, el a susținut că unele dintre execuțiile etichetate drept „problematice” au implicat pur și simplu incidente în care prizonierul a opus rezistență sau au existat dificultăți în administrarea serului.

Statul Tennessee se confruntase cu probleme cu execuțiile și înainte de cazul Pike

De exemplu, în aprilie 2022, guvernatorul statului a anulat execuția lui Oscar Smith cu aproximativ o oră înainte de începerea acesteia, când statul a constatat că medicamentele folosite pentru injecția letală nu fuseseră supuse verificărilor necesare.

O anchetă independentă a constatat că statul Tennessee nu a respectat în mod repetat protocoalele de testare adecvate pentru aceste medicamente între 2018 și 2022.

De fapt, după această cercetare, Tennessee și-a revizuit protocolul și a reluat execuțiile în mai 2025, folosind acum un singur drog letal, pentobarbitalul.

Execuția eșuată a lui Pike este a doua tentativă eșuată din Tennessee în acest an.