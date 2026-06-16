Ce a discutat premierul desemnat cu PACE? „Am stat și am ascultat 30 de minute”. Ce a spus Veștea când a fost întrebat despre miniștrii din Guvernul său

Premierul desemnat a discutat azi-dimineață cu grupul PACE, care îi poate aduce 11 voturi din cele 233 necesare pentru învestire, la Vila Lac. Într-o discuție cu HotNews, senatorul PACE – Întâi România Ninel Peia a spus că „au fost discuții preliminare”.

„Am stat și am ascultat 30 de minute, raportat la ce vrea să facă din punct de vedere economic. Ne-a spus că țara are nevoie de un guvern viabil, cu puteri depline. Noi am stat și am ascultat”, a spus senatorul PACE Ninel Peia, pentru HotNews.

El a precizat că acum Adrian Veștea nu a repetat că „preia programul de guvernare al lui Ilie Bolojan”, afirmație pe care a făcut-o și public.

„Când va avea programul de guvernare, atunci poate să vină și oficial la grupul nostru PACE de la Senat și să avem și discuții oficiale. O să vedem și o să discutăm cu colegii noștri după ce v-a prezenta programul de guvernare și lista de ministri. După cum am spus și atunci cu Eugen Tomac, nu putem vota un guvern din care fac parte „useriști”, progresiști vopsiți”, a mai spus Peia.

Întrebat dacă Adrian Veștea a spus cum gândește componența guvernului, Ninel Peia a spus că acesta i-a transmis că „nu are în acest moment”. „Cred că mâine sau poimâine va prezenta public și apoi o să primim și noi.”, a declarat senatorul PACE Ninel Peia.

Pe lângă întâlnirea cu grupul PACE, premierul desemnat Adrian Veștea a discutat la Vila Lac și cu Anamaria Gavrila, lidera POT care i-a susținut pe Călin Georgescu și George Simion la alegerile prezidențiale. Totodată, potrivit surselor HotNews, Veștea urmează să discute și cu grupul Uniţi pentru România, care are 14 parlamentari – adică 14 voturi.

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