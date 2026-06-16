UDMR are astăzi o nouă ședință pentru Guvernarea Veștea. Planul lor

Liderii UDMR se reunesc în această dimineață, într-o ședință a Consiliului Permanent, pentru a decide dacă susțin un guvern condus de liberalul Adrian Veștea. Între timp, PNL a anunțat clar că nu va susţine Guvernul Veştea și i-a dat ultimatum acestuia să-și depună mandatul până astăzi, la ora 10.00.

Ședința UDMR începe la ora 10.30.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat luni dimineață la Parlament că decizia formațiunii nu va depinde doar de prezența UDMR în Guvern, ci și de programul de guvernare.

Surse politice au declarat pentru HotNews că decizia va fi luată și în funcție de cât de repede consideră liderii UDMR că România are nevoie de Guvern.

Ei ar putea vota Guvernul Veștea fără să facă parte din el, spun aceleași surse.

După anunțul de duminică dimineață al lui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea ca prim-ministru, UDMR a făcut ședință de urgență, iar la final a decis să aștepte ce face PNL.

Ultimatum PNL pentru Adrian Veștea

PNL a decis luni seară, cu o largă majoritate după o ședință de peste 5 ore, că nu susține Guvernul Adrian Veștea și l-a somat pe acesta să-și depună mandatul până astăzi, la ora 10.00. Adrian Veștea a respins imediat somația PNL, într-un mesaj postat pe Facebook.

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, are nevoie de 233 de voturi ca un guvern condus de el să treacă de votul parlamentului.

Susținerea UDMR este importată, întrucât partidul are 31 de parlamentari, iar Uniunea a făcut parte din numeroase coaliții de guvernare din România.

Liderul deputaților UDMR, Botond Csoma, a declarat luni seară, la Antena3, că a existat luni o întâlnire a reprezentanților formațiunii cu premierul desemnat, în care liberalul le-a propus să facă parte din Guvern.

„Ne-a propus să facem parte din Guvern. A fost o întâlnire foarte scurtă, de 10 – 15 minute, pentru că domnul Veștea s-a grăbit să ajungă la ședința Partidului Național Liberal. Ne-a povestit ce a mai zis și la televizor, că de miercuri știa de această chestiune privind desemnarea dânsului (…) și ne-a propus să facem parte din Guvern. Sigur, nu am discutat nimic concret despre portofolii, ministere, nimic. I-am spus că mâine vom avea o ședință a Consiliului Permanent și vom decide acest lucru”, a declarat liderul deputaților UDMR, la Antena3.

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