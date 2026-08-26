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Actualitate

Ce a făcut șeful CIA în vizita surpriză de 4 ore la Moscova. Un avertisment și 3 decrete secrete semnate de Vladimir Putin

Adrian Cochino
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Primele semnale spun că John Ratcliffe, un apropiat al lui Donald Trump, a ajuns în Rusia pentru a-i adresa un avertisment lui Vladimir Putin, cu privire la posibila intenție a acestuia de a escalada războiul din Ucraina. Dar lista de potențiale discuții este mai mare – și vine într-un moment tensionat.

  • Patru ore a durat vizita neașteptată și neanunțată a directorului CIA John Ratcliffe la Moscova, pe care inițial, Kremlinul nu a vrut să o recunoască.
  • Se știe că Vladimir Putin a semnat ulterior trei decrete care nu au fost publicate.
  • Ultimele informații vorbesc despre avertismentele lansate de șeful CIA către oficialii ruși, dar numărul subiectelor discutate ar putea fi mai mare.

Trei decrete clasificate