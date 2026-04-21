Ce a răspuns Cătălin Predoiu întrebat dacă acceptă să fie variantă de premier de compromis la propunerea lui Nicușor Dan sau a PSD

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte PNL și ministru de Interne, a respins marți posibilitatea de a accepta funcția de prim-ministru ca o variantă de compromis pentru PNL pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan.

La finalul conferinței de presă susținute marți de premierul Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu a fost întrebat de jurnaliști dacă el va accepta să preia funcția de prim-ministru ca o variantă de compromis pentru PNL.

„Toate mandatele pe care le-am primit au fost fie de la premier când eram tehnocrat, fie de la PNL când avem calitate de membru de partid. Aveam votul politic al partidului. Așa va rămâne situație în viitor. Nu se pune problema de a ieși în afara unei decizii de la partid”, a spus Predoiu.

Predoiu, întrebat de o propunere de la PSD: „Este exclus”

Întrebat dacă ce va face dacă PNL îi va cere să preia mandatul, el a răspuns: „Nu cred că se pune problema la acest moment.”

Jurnaliștii au insistat și i-au transmis că nu a oferit un răspuns clar și au cerut să spună ce va face dacă PSD îi face această propunere.

„Dacă vreți să fiu mai precis – este exclus. Nu s-a discutat așa ceva în partid. Evident că nu se pune problemă cât fac parte din PNL să primesc un mandat din alt partid. Nu a fost niciodată acest caz”, a declarat Cătălin Predoiu.

Predoiu, în trei rânduri premier interimar

Cătălin Predoiu a fost ministru al Justiției în mai multe guverne și ocupă funcția de ministru de Interne din 2023. El a fost de trei ori premier interimar a României, după demiterea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu și demisiile lui Nicolae Ciucă și a lui Marcel Ciolacu.

Numele lui a fost vehiculat acum în presă ca o posibilă variantă de compromis ca PNL să păstreze funcția de premier, în scenariul în care Bolojan este înlocuit la Palatul Victoria.