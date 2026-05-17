„Ce ai făcut tu pentru România valorează mai mult decât orice clasament”. Val de susținere pentru Alexandra Căpitănescu, după reușita de la Eurovision 2026

Bulgaria a câștigat sâmbătă noapte Eurovision 2026, urmată de Israel și România. Alexandra Căpitănescu a reușit, după 16 ani, să readucă țara noastră în primele trei clasate în cadrul concursului care are o tradiție de 70 de ani.

În 2010, la Oslo, Paula Seling și Ovi au reprezentat România cu piesa „Playing with Fire”. Cei doi au impresionat prin duetul vocal, iar România a obținut din nou locul 3. A fost ultima cea mai bună clasare ale țării noastre.

Artiști români și compozitori au felicitat performanța reușită de Alexandra Căpitănescu de aseară de la Viena.

„Ce ai făcut tu pentru România valorează mai mult decât orice clasament. Ai făcut ca România să fie UNITĂ, iar acest lucru nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Ai făcut ca românii SĂ TRAIASCĂ și SĂ SIMTĂ EMOȚII, SĂ SPERE DIN NOU CĂ SE POATE. Ai reaprins FLACĂRA”, a scris pe Facebook cântâreața Elena Gheorghe.

„Cu lacrimi în ochi și plin de emoții, felicitări Alexandra Capitănescu pentru rezultatul senzațional și un loc 3 binemeritat la Eurovision !!! Dacă muzica ar fi contat 100% și nu părticica aia geo-politică la juriile aferente, ai fi fost nr. 1. Pentru România ai câștigat tot”, a fost mesajul lui Cezar Ouatu, contratenor și fost participant la Eurovision în 2013, care a obținut locul 13 cu piesa „It’s My Life”.

Și Universitatea din București a transmis un mesaj pentru a o felicita pe tânăra care a asolvit Facultatea de Fizică și acum este studentă la master, la fizică medicală.

„Deși studentă la Fizică, Alexandra a scris istorie la Eurovision! Alexandra Căpitănescu, tu ești câștigătoarea noastră. Universitatea din inima Bucureștiului te felicită! Ai fost incredibilă aseară, ați făcut show, ați transmis energie, emoție, ați cucerit publicul și ați adus României un rezultat istoric: am cucerit podiumul!”, au scris reprezentanții Universității București.

„Într-o ediție câștigată de o «melodie» intitulată BANGA RANGA (atât s-a putut, chiar dacă este produsă de un român, îmi displace total), Alexandra Căpitănescu a reușit o performanță uriașă: a cântat bine, s-a prezentat profesionist și a adus României, pentru a treia oară, locul al treilea! Cu siguranță meritat, muncit, la început de carieră!”, a transmis și Daniel Iordăchioaie, compozitor și textier.

Reușita Alexandrei Căpitănescu a fost salutată în timpul nopții și de Tudor Chirilă, cel care i-a fost mentor la Vocea României. Artistul a publicat un mesaj scurt pe Facebook, la doar câteva minute după afișarea rezultatelor finale. „Rock on, girl! Felicitări!”, a scris Chirilă sâmbătă noapte.

Un alt jurat de la Vocea României, Horia Brenciu, a apreciat că rezultatul obținut de Alexandra Căpitănescu este „extraordinar”.

„A câștigat o voce a României! A învins tinerețea, talentul, muzica rock, spectacolul bine regizat! Au câștigat românii și România! Mi-a stat puțin inima când ne-am dus direct pe locul 1, dar destinul și-a adus aminte de… Miorița. Mă duc la culcare. Mâine am tenis. În seara asta ne-a unit muzica! Români de pretutindeni, bucurați-vă!”, a fost mesajul lui Brenciu.

Ovidiu Komornyik a făcut o glumă în mesajul în care a felicitat-o pe Alexandra Câpitănescu, spunând că țara noastră va câștiga Eurovision când vom trece la moneda europeană.

„Felicitări echipei României de la Eurovision pentru extraordinara performanță obținută — locul 3, o clasare care egalează rezultatele memorabile reușite de Luminița Anghel și Paula Seling! Sunteți tineri, extrem de talentați și ați făcut o țară întreagă mândră. Vom câștiga cand vom schimba moneda in euro!”, a scris compozitorul.