Ce arată prima analiză a Consiliului Concurenței despre scumpirea carburanților. Chirițoiu a făcut și o comparație cu alte țări

Consiliul Concurenței nu a găsit până acum dovezi că prețul carburanților din România a crescut nejustificat. Scumpirile sunt chiar mai mici decât în alte țări, întrucât România este o țară producătoare de petrol, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru HotNews. El a spus că o intervenție brutală a statului pe această piață ar putea avea efecte negative pe termen mediu și lung.

„Verificăm permanent piața carburanților și analizăm corelația dintre prețurile la pompă și cotațiile internaționale de referință. Colectăm date direct de la companii, suplimentar față de cele pe care le primim regulat pentru Monitorul Prețurilor. Astfel, am trimis chestionare și solicitări de informații retailerilor și celor care comercializează carburanți, cum sunt fermierii. De asemenea, colaborăm cu Ministerul Energiei pentru a asigura o evaluare cât mai completă a dinamicii acestui sector. Până în acest moment, însă, nu au fost identificate indicii care să sugereze existența unor înțelegeri anticoncurențiale”, a spus Chirițoiu.

Potrivit acestuia, analiza preliminară indică faptul că majorarea prețurilor la pompă în România a fost mai redusă decât creșterea cotațiilor internaționale.

„Astfel, nivelul prețurilor la carburanți din România rămâne, în general, sub cel din multe state vest-europene, diferențele provenind, în principal, din nivelul taxării, costurile logistice și structura aprovizionării”, a afirmat oficialul Concurenței.

Prețurile ar fi fost și mai mari dacă nu am fi avut producție internă de petrol

„Totodată, trebuie avut în vedere că o parte dintre companiile care comercializează carburanți în România sunt integrate vertical și dispun de propriile surse de aprovizionare cu petrol sau produse rafinate, ceea ce poate atenua impactul direct al fluctuațiilor internaționale”, a completat Chirițoiu.

Prin urmare, piața din România se află acum într-o fază de ajustare, iar experiența anterioară indică faptul că prețurile din România tind să urmeze, dar mai temperat, dinamica internațională: atât scăderi, cât și creșteri.

În prezent, piața este în proces de așezare, mai ales după ce Agenţia Internaţională a Energiei a decis eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice de petrol, a adăugat el.

Cum ar trebui să arate o eventuală intervenție a statului

„Este adevărat, în perioade de criză sau de volatilitate extremă pe piețele internaționale, mecanismele obișnuite de formare a prețurilor pot funcționa imperfect, ceea ce poate determina o intervenție temporară a statului. Dar este foarte important ca această intervenție să fie proporțională și limitată în timp. Un astfel de mecanism ar trebui să fie conceput astfel încât să afecteze cât mai puțin funcționarea pe termen lung a piețelor”, a mai spus președintele autorității de concurență.

El a amintit că Legea concurenței prevede posibilitatea unor intervenții temporare ale statului asupra prețurilor, în situații excepționale, atunci când există disfuncționalități majore pe piață.

Experiența statelor din jur arată că astfel de măsuri pot avea efecte pozitive pe termen scurt, precum limitarea creșterilor rapide de preț pentru consumatori și reducerea presiunii asupra anumitor sectoare economice.

Însă ele implică și riscuri pe termen mediu sau lung: distorsiuni pe piață și, în cazuri extreme, riscul de penurie, dacă prețurile sunt fixate și furnizorii nu mai au stimulentul economic de a aduce produse pe piață.

Chirițoiu a arătat că Guvernul a făcut un prim pas concret pentru a contracara creșterea prețurilor carburanților, prin prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, însă Consiliul Concurenței nu a primit până acum proiectul inițiat de Ministerul Energiei privind plafonarea prețurilor la pompă.

„Compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026, în valoare de 85 de bani pe litru, reprezintă un mecanism țintit, care sprijină direct peste 6.200 de operatori economici, care vor beneficia de un buget estimat la peste 650 de milioane de lei. În acest fel, se reduce presiunea asupra costurilor din sectorul transporturilor.

În ceea ce privește alte intervenții pe piața carburanților, când vom primi proiectul de act normativ privind instituirea unor asemenea măsuri, vom evalua cu atenție și vom transmite punctul nostru de vedere”.

Companiile petroliere au luat cea mai mare amendă din istoria Consiliului Concurenței

Președintele Consiliului Concurenței a mai spus că piața carburanților este una dintre cele mai monitorizate piețe, iar instituția a dat companiilor de pe această piață cea mai mare amendă din istoria sa.

„În procesul de monitorizare a pieței carburanților sunt analizați mai mulți indicatori, inclusiv evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, evoluția prețurilor la pompă, diferențele de preț față de alte state europene și evoluția fiscalității. Dacă vom avea suspiciuni ale unor practici care să depășească sfera reacției normale și să intre în zona unor practici anticoncurențiale, vom interveni utilizând toate instrumentele legale pe care le avem la dispoziție”.

Până atunci, oficialul Concurenței recomandă consumatorilor să utilizeze platforma Monitorul Prețurilor, pentru a identifica stațiile cu cele mai bune prețuri la carburanți și a pune, astfel, presiune pe comercianți.