Ce arată ultimul sondaj înainte de alegerile de duminică din Ungaria: Procentele Tisza și Fidesz

Peter Magyar, liderul opoziției maghiare din partea partidului TISZA, sosește cu un steag național pentru a organiza un miting în Tarnok (la 25 km de Budapesta). Credit line: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Formațiunea de centru-dreapta Tisza din Ungaria are un avans consistent față de partidul Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare de duminică, potrivit unui sondaj publicat vineri de ziarul Nepszava și citat de Reuters.

Naționalistul Orbán se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani, deși numărul mare de alegători indeciși face ca rezultatul alegerilor să fie incert.

Ce procente au Tisza și Fidesz în sondaje

Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, este cotat cu un procent de 52% dintre alegătorii hotărâți, în timp ce Fidesz are un scor de 39%, afirmă sondajul realizat de Institutul Publicus.

Sondajul, care a avut un eșantion de 1.000 de persoane, arată un sprijin de 38% pentru Tisza în rândul tuturor alegătorilor, Fidesz fiind susținut de 29%.

Aproximativ 25% dintre respondenți au declarat că nu s-au decis încă cum vor vota, cel mai mare astfel de procent după un sondaj 21 Research Centre realizat în 23-28 martie.

Ce scoruri arată ultimele opt sondaje din Ungaria: