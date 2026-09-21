Ce au găsit anchetatorii în locuința și în mașina lui Călin Georgescu

Procurorii și polițiștii au găsit un aparat de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu, care îi permitea fostului candidat la Președinție să nu fie înregistrat în timp ce avea diverse conversații, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Conform surselor, este vorba de un aparat de bruiaj (rabbler), folosit pentru a bloca ascultarea și înregistrarea convorbirilor.

De asemenea, după șapte ore de percheziții la locuința sa, mascații au ieșit cu genți pline de documente din vila lui Georgescu de la Mogoșoaia.

Legitimație atribuită Ordinului de Malta, făsită acasă la Georgescu

Anchetatorii au găsit în locuința sa și un document al „Ordinului de Malta”, pe numele „senatorului” Călin Georgescu, potrivit Digi24.

Este vorba despre un document intitulat „DIPLOMATIC ID – Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem”. Pe document apare numele „senatorului” Călin Georgescu, având și poza acestuia.

„Eu vă confirm că Ordinul de Malta nu emite astfel de documente. Persoana în cauză nu este membră a Ordinului de Malta”, a declarat pentru G4Media, ambasadorul Ordinului de Malta în România, E.S. Roberto Musneci.

El spune că nu este prima oară când astfel de docuemnte sunt folosite ilegal de diverse persoane.

Fostul candidat urmează să fie adus în curând la sediul DIICOT, pentru a fi audiat.

Până la această oră, la DIICOT a fost dus omul de afaceri Ionel Rusen.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineața, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot în Otopeni, și dus la locuința sa din Mogoșoaia, pentru a asista la percheziții, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane euro.

În dosar, a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă de Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău, care susține că ar fi fost păgubit de Georgescu cu suma de un milion de euro.

Concret, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1,1 milioane de euro, bani care ar fi ajuns să finanțeze campania lui Georgescu la prezidențiale.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției de un milion de euro, însă nu a mai primit banii.