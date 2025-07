Ce au spus Ciucă și Ciolacu când au fost întrebați despre avertismentele primite, în august 2024, că România riscă să intre în incapacitate de plată

Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae au primit, între august și decembrie 2024, mai multe informări privind riscurile deficitului bugetar, a dezvăluit Europa Liberă, care a publicat și documente. Contactați de publicație, Ciolacu a spus că deficitul mare se datorează investițiilor pe care guvernul pe care l-a condus le-a făcut în România. Ciucă nu a vorbit despre deficit în răspunsul său, iar Iohannis nu a putut să fie contactat.

Primul document în care cei trei foști lideri erau avertizați despre situația financiară a României este datat 19 august 2024. Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă dețineau atunci, în ordine, funcțiile de președinte, premier și președinte al Senatului.

Informarea este trimisă de Ministerul Finanțelor. Ultimul prezentat de publicație este dat pe 20 decembrie 2024.

Pe 18 decembrie, adică la patru luni de când cei trei oficiali au primit primul document, agenția de rating Fitch retrograda România de la ratingul de țară BBB- stabil la BBB- negativ. Adică, statul primea un nou avertisment privind situația financiară.

Ce a spus Marcel Ciolacu

Fostul premier și-a asumat de fiecare dată deficitul bugetar al României din 2024 – 9,3% din produsul intern brut al țării (PIB), cel mai mare din Uniunea Europeană, amintește sursa citată.

Joi, cu o zi înainte de publicarea documenteloir, el afirma, într-un mesaj pe Facebook, că „România nu este în niciun colaps economic”. El a mai spus că a plătit bursele mărite elevilor și studenților, „conform Legilor Educației promovate de președintele Iohannis”, că a recalculat pensiile, „conform jalonului asumat în PNRR” și a crescut „consistent” atât salariile din educație, cât și pe cele ale personalului din sănătate, poliție, armată sau administrație publică.

„Am considerat că un deficit care merge pe investiții este un deficit care se acoperă sustenabil pe termen mediu”, a mai scris fostul lider PSD.

Același argument, al unui deficit mare din cauza investițiilor în România, l-a folosit și în răspunsul pentru Europa Liberă.

„Dacă prin absurd am tăia acest buget, atunci deficitul Romaniei ar fi sub 3%. Însă nu am mai avea autostrăzi, școli, spitale sau rețele de apă și canalizare”, a declarat el pentru sursa citată.

Ce a spus Nicolae Ciucă

Întrebat, la rândul său, dacă se consideră vinovat de deficitul bugetar al țării, Nicolae Ciucă a oferit un răspuns în care nu vorbește despre deficit.

„Tot ce vă pot spune este că atunci când am condus Guvernul, România a avut creștere economică – 4,7%, cea mai mare sumă la investiții străine directe – 10,4 miliarde de euro, cea mai mare sumă absorbită din fonduri europene – 11,3 miliarde €, iar valoare nominală a PIB-ului a fost cu peste 40 miliarde de euro peste valoarea planificată”, a spus Nicolae Ciucă, pentru publicația citată.

Europa Liberă a încercat să obțină puncte de vedere și de la Klaus Iohannis, însă acesta nu a putut fi contactat. După demisia din 10 februaroe 2025, fostul președinte s-a retras din viața publică.