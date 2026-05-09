Ce conțin dosarele OZN desecretizate de Pentagon. Dezvăluiri făcute de astronauții misiunii Apollo 11

Pentagonul a publicat vineri un prim lot de documente până acum secrete, care documentează rapoarte despre obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri), într-un demers descris de Casa Albă drept o acțiune de „transparență totală” față de publicul american.

„Aceste dosare, ascunse sub sigiliul secretului de stat, au alimentat de multă vreme speculații întemeiate – și a sosit momentul ca poporul american să le vadă cu ochii lui”, a declarat Pete Hegseth, secretarul apărării, într-o declarație publicată pe X, transmite The Guardian.

Printre cele mai importante informații din documente se numără relatarea astronautului misiunii Apollo 11 din 1969, Buzz Aldrin, al doilea om care a pășit pe Lună.

El a povestit într-un raport din 1969 că a văzut un obiect „de dimensiuni considerabile” aproape de suprafața lunară și o „sursă de lumină destul de puternică” pe care echipajul a considerat-o a fi un laser.

Aldrin nu a fost singurul astronaut care a raportat un eveniment straniu. O fotografie NASA din misiunea Apollo 17 din 1972 arată trei puncte dispuse în forma unui triunghi. Pentagonul, într-o descriere care însoțește imaginea, a declarat că „nu există un consens cu privire la natura anomaliei”, dar că o nouă analiză preliminară a indicat că ar putea fi un „obiect fizic”.

Numeroase alte pagini prezintă relatări similare, dar nedovedite, despre fenomene bruște, scurte sau neașteptate observate pe cer.

Pe lângă numeroasele rapoarte scrise, există și o colecție de fișiere video provenite de la camere militare din întreaga lume.

Printre acestea se numără un obiect în formă de minge de fotbal, observat deasupra Mării Chinei de Est în 2022, precum și imagini înregistrate în ultimii ani, în care se pot vedea puncte care se mișcă haotic și cu viteze diferite deasupra Irakului, Siriei și Emiratelor Arabe Unite.

Dosarele OZN, desecretizate la ordinul lui Trump

Publicarea dosarelor vine în urma unei directive emise de Donald Trump în luna februarie, prin care agențiile federale erau îndemnate să înceapă identificarea, declasificarea și publicarea dosarelor guvernamentale legate de OZN-uri, precum și de posibilitatea existenței vieții extraterestre dincolo de Pământ.

Măsura, a declarat președintele SUA la momentul respectiv, s-a bazat pe „interesul enorm manifestat” de public.

Luna trecută, Jared Isaacman, noul administrator al NASA, a dat mai multă greutate eforturilor de sporire a transparenței în cadrul agenției, afirmând că NASA planifică misiuni în spațiu cel puțin parțial din cauza posibilei existențe a unor forme de viață extraterestre.

„Probabilitatea ca, la un moment dat, să găsim ceva care să sugereze că nu suntem singuri este destul de mare”, a declarat el în cadrul unei emisiuni de la NBC.

Cu toate acestea, primul lot de 162 de dosare publicat vineri a oferit puține dovezi noi sau concludente.

Ce mai cuprind documentele despre OZN-uri

Conform declarației Pentagonului, publicul „își poate forma, în cele din urmă, propria opinie cu privire la informațiile din aceste dosare”.

Printre acestea se numără vechi telegrame ale Departamentului de Stat, documente ale FBI-ului și transcrieri ale zborurilor spațiale cu echipaj ale NASA. Alte pagini, care datează de acum câteva decenii, conțin relatări ambigue ale martorilor oculari despre întâlniri cu OZN-uri sau presupuse observări ale acestora.

De exemplu, un raport din 1947, anterior confidențial, provenind de la sediul Comandamentului Apărării Aeriene din New York, conține o relatare a pilotului și a navigatorului unui avion comercial al companiei Pan American World Airways (Pan Am), care au declarat că au zărit pentru o clipă un „obiect portocaliu strălucitor” misterios pe cer.

Obiectul a fost vizibil doar câteva secunde, apoi a dispărut rapid în spatele unui nor și nu a mai fost văzut, au spus membrii echipajului.

Un document mai recent descrie în detaliu un interviu realizat de FBI cu o persoană identificată drept pilot de drone care, în septembrie 2023, a declarat că a văzut pe cer un „obiect liniar” cu o lumină suficient de puternică încât să poată „distinge benzi în interiorul luminii”.

„Obiectul a fost vizibil timp de cinci până la zece secunde, apoi lumina s-a stins și obiectul a dispărut”, potrivit declarației date la FBI.