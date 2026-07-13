„Ce e bine pentru România nu e bine pentru PSD”, acuză ministrul Dragoș Pîslaru. Decizie luată la Bruxelles privind PNRR

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că Comisia Europeană tocmai a aprobat astăzi propunerea de renegociere a PNRR și acuză PSD că vrea să saboteze reformele necesare finalizării planului, informează News.ro.

„Ce e bine pentru România nu e bine pentru PSD. O veste bună, în exclusivitate, de la Bruxelles: Comisia Europeană tocmai a aprobat astăzi propunerea de renegociere a PNRR. Urmează ultimul pas: aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene, pe 7 august”, a scris Dragoş Pîslaru pe Facebook.

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene arată că, „după luni de muncă pentru a salva cât mai multe investiţii şi cât mai mulţi bani europeni pentru România, am ajuns în punctul în care totul depinde acum doar de capacitatea României de a livra reformele promise, şi, din păcate, fix aici se rupe filmul”.

„În timp ce la Bruxelles obţinem rezultate fantastice, la Bucureşti, domnul Sorin Grindeanu anunţă că PSD nu va vota legea salarizării şi ameninţă că va sabota şi reforma privind integritatea în funcţia publică. Nu poţi pretinde miliarde de euro de la Uniunea Europeană şi, în acelaşi timp, să refuzi reformele la care România s-a angajat. Nu poţi spune că vrei PNRR, dar să respingi jaloanele din PNRR. Nu poţi aplauda banii europeni şi să sabotezi condiţiile asumate de România pentru a-i primi”, subliniază Pîslaru.

„PSD a practicat politica tergiversării”

Referindu-se la nemulțumirile PSD față de proiectul Legii salarizării, Pîslaru acuză tocmai acest partid de întârzierea acestei reforme.

„Chiar domnul Grindeanu recunoaşte astăzi că jalonul a fost mutat din cererea de plată 3 în cererea de plată 6. Ani de zile reforma nu a fost făcută. Acum, când trebuie în sfârşit livrată, ni se spune din nou: nu votăm”, spune el.

Pîslaru mai spune că, „pe integritatea în funcţia publică, în loc să discutăm despre cum întărim Agenţia Naţională de Integritate şi cum construim instituţii mai puternice şi mai credibile, PSD încearcă să mute discuţia spre Dominic Fritz şi alte cazuri individuale”.

„Este o diversiune. Reforma nu este despre un om, un partid sau un dosar. Este despre capacitatea statului român de a avea reguli clare şi instituţii eficiente pentru apărarea integrităţii în funcţia publică”, afirmă ministrul interimar.

„În toţi aceşti ani, PSD a practicat politica tergiversării, amânând de fiecare dată decizia tocmai de frică să nu îşi asume ei vreo responsabilitate. Guvernul condus de Ilie Bolojan a împins reformele înainte cu toată puterea, ne-am asumat deciziile dificile şi am dovedit că putem avea în Guvern şi oameni politici responsabili, care acţionează în interesul ţării. PNRR nu este al unui partid. Nu este al unui ministru. Nu este al unui guvern. Este un plan pentru dezvoltarea României”, a conchis Kelemen Hunor.