Ce e cu strugurii Cotton Candy?

Prima oară am auzit de strugurii Cotton Candy în filmul Fresh (2022), în care cele două personaje principale se cunosc într-un supermarket fix vorbind despre acest soi de struguri, care, spun ele, are gust de vată de zahăr. Întreaga scenă pare o reclamă. E posibil să fie.

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Mi s-a părut interesant atunci, dar am fost convinsă că este o invenție pentru film. Până i-am găsit în supermarket, la noi, în anul următor. Am luat, am mâncat.

Există din când în când varietăți de fructe și legume care devin foarte populare. Acum câțiva ani a fost o nebunie cu dovlecii spaghetti, apoi s-a umplut social media de merele cu miez roșu (Redlove sau Lucy Glo), considerate romantice, și de Cosmic Crisp, desemnat “Beyoncé-ul merelor”. Bănuiesc că în spatele acestor trenduri sunt campanii deștepte de marketing. Nu mă așteptam să le văd și la struguri. Dar iată că au ajuns din urmă și acest fruct.

Eu am crescut cu struguri de boltă, care nu sunt un soi, ci o adunătură de soiuri în curtea fiecărui om, ce-a avut de plantat. Printre ei, unii cărora noi le spuneam ananas, un soi cu boabe mici, coajă care ne păta degetele și gust dulce și parfumat, care ne amintea de conservele de ananas (că doar nu văzusem noi ananas real în anii ‘80). Ei bine, strugurii aceștia Cotton Candy mi-au amintit de ei, deși sunt albi, cu boabe mari și fără sâmburi. Sunt foarte dulci și sunt parfumați într-un fel nostalgic. N-aș zice că au gust chiar de vată de zahăr, dar sunt suficient de dulci ca să pară că au.

Așa că am vrut să văd și cum de avem pe piață un astfel de produs.

Conform producătorului soiului, International Fruit Genetics (IFG), o firmă de cercetare din SUA, au fost creați în California de horticultorul David Cain și echipa sa. Numele oficial al soiului e IFG Seven, iar Cotton Candy e brandul comercial. Procesul a pornit de la un strugure de tip Concord (un soi dulce), pe care apoi l-au încrucișat manual (nu prin modificare genetică) cu o serie de soiuri californiene. A durat 12 ani și au fost folosite 100.000 de plante de test. IFG a patentat soiul în 2010, iar primii struguri au ajuns pe piață în cantități mici în 2011.

Cotton Candy au 19–20 de grade Brix, adică între 19 și 20 de grame de zaharoză la 100 de grame de fruct, deci sunt foarte dulci, iar aciditatea e scăzută. Horticultorul spune că tot ce voia era să readucă aromele naturale ale strugurilor, pierdute după decenii în care soiurile au fost ameliorate ca să reziste la transport și depozitare. I-a ieșit.

Dacă întâlniți în social media postări despre acest soi de struguri, să știți că se găsesc și la noi în aproape toate super/hypermarketurile și îi puteți testa și voi ca să vedeți dacă e justificat entuziasmul.