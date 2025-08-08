Ce e în spatele deciziei lui Grindeanu de a convoca luni conducerea PSD pentru evaluarea Coaliției după atacurile USR la Ion Iliescu: „Supărarea e mare, dar ce să se întâmple?”

După ce Sorin Grindeanu a convocat luni o ședință a BPN pentru a lua o poziție oficială după recentele atacuri ale USR la adresa fostului președinte Ion Iliescu, HotNews a stat de vorbă cu mai mulți lideri social-democrați. Majoritatea cred că PSD nu va ieși de la guvernare, dar mai toți recunosc că „supărarea e mare în partid”.



La ședința care va avea loc luni la ora 11:00, social-democrații ar urma să stabilească o poziție clară a partidului în raport cu „continuarea colaborării guvernamentale”.

În partid, opiniile sunt împărțite cu privire la o posibilă ieșire de la guvernare. Pe de o parte, unii consideră că PSD ar trebui să dea dovadă de responsabilitate și să rămână. Pe de altă parte, mulți simt că partidul a devenit a cincea roată la căruța guvernării., spun voci din interior pentru HotNews. Social-democrații critică lipsa de comunicare din coaliție. Spun că au aflat despre mai multe măsuri incluse în pachetele fiscale din conferințele de presă susținute de Ilie Bolojan la Guvern.

Sorin Grindeanu, votat președinte interimar al partidului după demisia lui Marcel Ciolacu, este presat de congresul din toamnă în urma căruia ar putea deveni președinte cu puteri depline. Grindeanu se confruntă și cu tensiuni în teritoriu, unde membrii de partid sunt nemulțumiți pentru că fondurile din programul de investiții „Anghel Saligny” ar putea fi tăiate, și cu prăbușirea partidului în sondaje, spun sursele HotNews.

Acum, mărul discordiei în coaliție, pe lângă reacția USR cu privire la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, este reprezentat de funcțiile de prefecți și subprefecți care trebuie să fie renegociate.

Despre ședința convocată de Grindeanu pe baza tensiunilor cu USR, unul dintre liderii partidului spune: „Cred că e și joc de imagine, inclusiv pentru cei din teritoriu. Să arate că se luptă, că se ia la trântă cu USR, cu PNL, că face eforturi”.

Iese sau nu PSD de la Guvernare?

„PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”, scrie Sorin Grindeanu pe Facebook.

În urmă cu câteva săptămâni primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, spunea că dacă Sorin Grindeanu devine președinte cu puteri depline va pleca din partid și s-a plâns și de comunicarea deficitară: „E dictatură așa, hotărăsc între ei și apoi ne pun să votăm. Asta e regula”.

Mai mulți lideri social-democrați spun că au aflat vineri în jurul orei 9 despre ședința convocată de Grindeanu pentru luni. Alții spun că au fost informați joi seara.

„În fine, știți cum se întâmplă… De obicei, discută cei 3-4 oameni care decid tot în acest partid și convoacă BPN-ul ca să consfințească decizia”, au declarat surse din PSD pentru HotNews.

„Eu nu cred că o să ieșim de la guvernare. În primul rând, nu este o decizie a BPN. Ar trebui să se convoace Consiliul Național. Eu cred că vor să decide să boicoteze ședințele de coaliție, pentru că sunt în joc posturile de prefecți, pe care trebuie să le redistribuie către USR. Nu știu care-i planul pe termen mediu și lung, că nu pot să boicotez la infinit, ar însemna un blocaj”, a spus pentru HotNews un lider PSD.

„Supărarea e mare, mai ales în interiorul partidului, dar și printre susținători, dar ce să se întâmple? Dacă ieșim de la guvernare ce se rezolvă? Nu va întâmpla nimic luni la BPN”, afirmă un alt lider social-democrat pentru HotNews.

Surse din interiorul partidului mai spun că acest boicot al ședințelor e un instrument de presiune asupra USR, ca să renunțe la cerințele pe care le au – cele șase posturi de subprefect și agențiile de stat care trebuie renegociate.

Benea: E greu de omogenizat coaliția asta

Dragoș Benea e un lider influent în PSD, eurodeputat, vicepreședinte regional și președintele filialei Bacău. S-a opus de la început intrării la guvernare și l-a criticat pe Sorin Grindeanu pentru că a supus la vot intrare la guvernare fără să existe o dezbatere amplă.

Benea își menține și acum părerea și spune pentru HotNews că ar fi trebuit ca PSD să nu intre la guvernare, dar să susțină un Guvern minoritar de dreapta din Parlament.

„Să nu intrăm la guvernare și noi așa… Pare că, într-adevăr, e greu de omogenizat coaliția asta, chiar și pentru interesele clamate, interesele României”, a declarat Dragoș Benea pentru HotNews.

„Ne-am trezit că e mare dragoste pentru Iliescu”

Tensiunile din coaliție s-au reaprins după ce, în sedința de Guvern care a avut loc imediat după decesul lui Ion Iliescu, USR s-a opus declarării zilei de 7 august drept zi de doliu național și au decis să nu participe la funeraliile de stat. Nici actualul președinte, Nicușor Dan nu a participat. De atunci, mai mulți social-democrați au criticat decizia USR.

„Propaganda morbidă a unui simulacru de partid, făcută pe seama unui fost președinte al României, demonstrează doar ură bolnavă și lipsă de decență”, a scris Marcel Ciolacu pe într-o postare pe Facebook.

Un lider PSD care a preferat să rămână sub anonimat a criticat reacția dură a PSD.

„Să fim serioși, Ion Iliescu a fost ținut la naftalină cât a fost în viață și dintr-o dată s-au trezit că e mare dragoste pentru Ion Iliescu. Eu mă gândesc că totul vine din faptul că mai mulți din partid ar vrea să iasă de la guvernare, să rămână în opoziție. Și probabil n-au mers negocierile în coaliție pe Anghel Saligny și pe prefecți, așa cum a vrut domnul Grindeanu”.

Același lider spune că dorința membrilor de partid de a ieși din Guvern vine și din cauza faptului că electoratul e nemulțumit, mai ales pensionarii, după ce a fost adoptat primul pachet de măsuri fiscale care introduce plata CASS și pentru pensionari.

„E foarte supărat electoratul nostru, mai ales pensionarii. Oamenii simt că pierdem și ca discurs, pentru că nu avem controlul narațiunii. Discursul ăsta cu ieși la guvernare, dar ești critic în opoziție, l-am văzut și eu pe propria piele, nu prea ține. «Du-te și rezolvă», asta spun oamenii”.

„Probabil nu-și doresc PSD la guvernare”

Surse din partid au declarat pentru HotNews că la fel ca PSD, USR încearcă să își satisfacă electoratul: „USR-ul e un partid politic și-au făcut o platformă pe anticomunism, anti-Iliescu, anti-anti-anti, e cumva legitim”.

Pe de altă parte, Dragoș Benea spune că poziționarea USR a fost complet decalibrată: „Puteau să gestioneze altfel chipul acesta de moment, puteau să tacă. E vorba de funcția de președintele, care e aleas democratic, de trei ori chiar. Nu e vorba de un om. Mi se pare că puțin sfidează și legea, chiar și statul democratic. A fost o chestiune premeditată, gândită, țintită pe un anumit tip de electorat. Și, probabil, și pentru a irita PSD-ul. Mai mult decât e cazul”.

Întrebat dacă consideră că USR ar vrea să scape de PSD, Benea spune că „pe USR îl poți bănui de multe. Probabil că nu-și doresc PSD-ul la guvernare”.

Cât despre absența lui Nicușor Dan, un lider social-democrat spune că a fost o greșeală, că președintele ar trebui să se situeze deasupra acestor chestiuni, că ar fi trebuit să fie consensual și să vină.