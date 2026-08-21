Ce este „proiectul Bala” de pe Dunăre, de 1 miliard de euro, care putea evita închiderea reactoarelor nucleare / Ministerul Transporturilor își contrazice ministrul

Deși sunt aprobate de doi ani prin hotărâre de guvern, lucrările de restaurare a zonei de bifurcație a brațului Bala nu pot începe, pentru că Ministerul Transporturilor, condus interimar de Radu Miruță, care coordonează proiectul, trebuie să refacă documentația.

„Proiecul Bala” presupune finalizarea lucrărilor hidrotehnice pe brațul Bala și va asigura o regularizare a debitelor de apa pe brațele Dunării (Bala, Borcea şi Dunărea Veche).

Proiectul Bala se numește și proiectul Bala 2. În valoare de peste 1 miliard de lei, a primit undă verde în 2024, dar se vorbește despre el de mai bine de două decenii. Este o lucrare de infrastructură fluvială ce va fi importantă nu doar pentru navigație, ci și pentru securitatea energetică, potrivit răspunsurilor Nuclearelectrica pentru HotNews.

Deși a fost aprobat prin HG 1.079/2024, fiind o lucrare de infrastructură fluvială administrată de Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, de sub coordonarea Ministerului Transporturilor, proiectul nu a fost concretizat până în acest moment.

Miruță contrazis de propriul minister

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat recent că proiectul Bala 2 este „blocat în sertare” de aproximativ trei ani și jumătate. Întrebat cine este responsabil pentru blocaj, ministrul a spus că nu a verificat, dar a dat vina pe „nepăsare, incoerenţă guvernamentală şi un pic de inconştienţă”, potrivit Digi24.

Într-un răspuns pentru HotNews, Ministerul Transporturilor, pe care Miruță îl conduce interimar după plecarea ministrul PSD Ciprian Șerban, îl contrazice pe demnitar și nu confirmă că proiectul a fost abandonat. Proiectul „Bala 2” are probleme, spune ministerul, dar se organizează în continuare întâlniri pentru continuarea lucrărilor.

Probleme în procesul de evaluare pentru finanțare din fonduri nerambursabile

Proiectul Bala 2, investiție estimată la circa un miliard de lei și importantă pentru navigația pe Dunăre și pentru alimentarea cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă, nu poate avansa în forma actuală, transmite Ministerul Transporturilor.

Potrivit instituției, proiectul a întâmpinat probleme în procesul de evaluare pentru finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Evaluarea a fost suspendată după ce Comisia Europeană, Comisia Dunării și organismele de mediu au ridicat obiecții privind documentația tehnică și de mediu.

Acum, documentația trebuie refăcută pentru a îndeplini aceste cerințe, dar trebuie să includă și recentele schimbări operate pe Dunăre, pentru asigurarea debitului necesar pentru centrala de la Cernavodă, precum detonarea unei stânci și scufundarea barjelor.

Măsurile au fost luate după ce Guvernul a „declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie din cauza secetei și a debitelor reduse pe râuri, dar mai ales pe Dunăre”.

„O serie de aspecte tehnice”

Problemele proiectul Bala 2 nu sunt, potrivit ministerului, limitate la partea financiară. Instituțiile europene și cele implicate în protecția mediului au ridicat „o serie de aspecte tehnice” referitoare la studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu și documentația de mediu.

Ministerul Transporturilor susține că, pentru rezolvarea acestora, Direcția Generală Proiecte Europene Transport a organizat întâlniri cu principalele părți implicate, între care Administrația Fluvială a Dunării de Jos, Comisia Dunării și organizații neguvernamentale de mediu.

De ce trebuie completată documentația

În urma discuțiilor între reprezentanții autorităților implicate au fost stabilite două direcții de acțiune.

Prima este legată de protecția sitului Natura 2000 ROSAC0022 Canalele Dunării. Ministerul spune că trebuie completate obiectivele specifice de conservare pentru acest sit, după care trebuie actualizat studiul de evaluare adecvată a proiectului.

Actualizarea este necesară inclusiv ca urmare a unei proceduri de infringement a Comisiei Europene împotriva României (n.red. Avizul motivat INFR(2020)2238). Comisia Europeană a transmis un aviz motivat în iunie 2025 după ce a constatat că România nu a desemnat 169 de situri drept arii speciale de conservare. Procedura de infringement nu blochează direct proiectul, însă trebuie demonstrat că intervențiile sunt compatibile cu obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000.

A doua direcție privește datele tehnice solicitate de Comisia Dunării și Comisia Europeană și reluarea dialogului cu părțile interesate. Obiectivul este ridicarea obiecțiilor formulate până acum, astfel încât evaluarea proiectului să poată continua și investiția să poată fi aprobată. Astfel, proiectul nu se află în etapa de execuție și nici nu poate trece direct la licitație, întrucât documentația care stă la baza investiției trebuie actualizată și completată.

Proiectul trebuie recalibrat după schimbările recente ale Dunării

Ministerul Transporturilor precizează că documentația tehnico-economică trebuie actualizată și în urma intervențiilor recente realizate pentru asigurarea debitului necesar Centralei de la Cernavodă.

Altfel spus, condițiile hidrologice și intervențiile asupra Dunării s-au modificat față de momentul în care proiectul a fost fundamentat.

Ministerul precizează că, împreună cu solicitantul proiectului, Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ), a fost agreată realizarea demersurilor pentru actualizarea documentației tehnico-economice.

„S-a agreat împreună cu solicitantul (AFDJ) realizarea demersurilor necesare privind actualizarea documentației tehnico-economice, raportat la situația actuala generata de intervențiile recente pentru asigurarea debitului necesar centralei de la Cernavodă„, a precizat Ministerul Transporturilor.

Potrivit răspunsului oferit de minister, noua fundamentare trebuie să țină cont de situația actuală și să analizeze inclusiv hidrologia, transportul de sedimente, morfologia albiei,batimetria, viteza curenților, habitatele speciilor de interes comunitar și alte elemente relevante pentru găsirea unei soluții tehnice.

De ce este important „proiectul Bala” pentru centrala nucleară

Centrala de la Cernavodă utilizează apa Dunării pentru sistemul de răcire, iar în perioadele cu debite foarte scăzute apar riscuri privind capacitatea de preluare a apei, așa cum s-a întâmplat în ultimele săptămâni, situație care a dus la oprirea ambelor reactoare.

Potrivit unui răspuns oferit de Nuclearelectrica la solicitarea HotNews, proiectul Bala poate avea un rol important în asigurarea apei necesare pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă.

Nuclearelectrica spune că, împreună cu EnergoNuclear, societatea de proiect deținută integral de Nuclearelectrica pentru Unitățile 3 și 4, a făcut în mod constant demersuri către autorități pentru susținerea proiectului Bala 2 și că acesta este important nu doar pentru navigație, ci și pentru securitatea energetică.