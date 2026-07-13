Ce este Turla, instrumentul folosit de Rusia să spioneze mai multe țări, printre care și România: „E cel mai avansat și competent”

Printre activitățile cibernetice atribuite Rusiei de către europeni se numără cele ale Turla, un instrument folosit de FSB pentru spionaj pe termen lung asupra serviciilor guvernamentale străine, diferit de cele folosite pentru operațiuni spectaculoase și brutale, potrivit France Presse.

Cu ce diferă Turla față de alți jucători ruși cunoscuți

Ce a făcut instrumentul folosit de Rusia în Franța și SUA

Luni, Franța a spus că îl va convoca pe ambasadorul rus din cauza campaniei cibernetice desfășurate de Moscova mai multor țări europene, fiind vizată și România, potrivit președintelui Nicușor Dan și autorităților române.

Germania l-a convocat și ea pe emisarul Moscovei la Berlin: „Este vorba despre atribuirea către Rusia a unei campanii de atacuri cibernetice, desfășurată de un actor care se numește Turla”.

De asemenea, înaltul Reprezentant al UE a emis, în numele Uniunii, o Declarație denunțând ecosistemul cibernetic ostil al Federației Ruse, care țintește UE, statele membre și partenerii internaționali.

Turla este denumirea dată unui ansamblu de capacități ofensive ( „modul de operare al atacului”, MOA) utilizate în cadrul operațiunilor de spionaj informatic atribuite FSB-ului, unul dintre principalele servicii de securitate rusești.

„Turla e cel mai avansat și competent grup rus”

„Turla este considerat cel mai avansat din punct de vedere tehnic și cel mai competent grup rus”, a spus pentru AFP o sursă din domeniul securității franceze.

Acesta face parte din „grupurile de atacatori cunoscute la nivel mondial, afiliate, potrivit diverselor comunități cibernetice, FSB-ului rus, specializate în spionarea diverselor infrastructuri guvernamentale. Au făcut victime în aproximativ cincizeci de țări”, a explicat Halim Bourtala, consultant în răspuns la incidente (CERT) pentru compania de securitate cibernetică Group Squad.

Turla „are o longevitate excepțională, datând încă din 2004. Se concentrează pe spionaj discret și nu încearcă să provoace daune sau să distrugă, motiv pentru care este, de obicei, detectat târziu”, adaugă Kris Vanhulst, responsabil tehnic în domeniul securității cibernetice operaționale la Group Squad.

Turla este diferit de alți jucători ruși bine-cunoscuți, precum Sandworm, atribuit serviciului de informații militare (GRU). În timp ce Turla preferă spionajul discret, Sandworm este asociat cu operațiuni de sabotaj uneori spectaculoase, precum NotPetya din 2017.

Ce a reușit să facă în Franța

„De la începutul războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei pe 24 februarie 2022, grupul Turla este utilizat pentru a contribui la efortul de război al Rusiei prin colectarea de informații despre Ucraina și aliații săi”, afirmă într-un comunicat autoritățile franceze mobilizate împotriva amenințării cibernetice, printre care se numără și ANSSI (Agenția Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice).

Printre acțiunile sale identificate împotriva Franței, Turla a compromis anumite conturi de e-mail ale Ministerului Apărării, precum și rețeaua Ambasadei Franței la Moscova.

„În februarie 2025, un institut de cercetare în domeniul tehnologiilor sensibile care lucrează pentru industria de apărare franceză a fost, de asemenea, vizat (…), ceea ce a dus la exfiltrarea unui volum semnificativ de date”, a adăugat luni Ministerul Afacerilor Externe al Franței.

Echipele însărcinate cu atacarea Franței sunt regrupate în unitatea 61240 a celui de-al 16-lea centru al FSB, situată lângă Krasnoie Selo, nu departe de Sankt Petersburg, potrivit autorităților franceze.

S-a infiltrat în Departamentul Apărării din SUA

Printre tehnicile care au contribuit la reputația sa se numără utilizarea infrastructurilor și a instrumentelor asociate anterior cu grupuri iraniene, o abordare menită să ascundă originea operațiunilor sale și să îngreuneze munca anchetatorilor, reamintește Halim Bourtala.

În plus, „au achiziționat și au folosit conexiuni prin satelit pentru a nu putea fi urmăriți din centrele de date convenționale”, explică Kris Vanhulst.

Turla s-a făcut cunoscută și după „scandalul atacului asupra Departamentului Apărării al SUA din 2008, prin intermediul unui stick USB.

Au reușit să pătrundă în sistem și să rămână acolo mult timp. (Operațiunea) a avut repercusiuni semnificative, deoarece a dus la crearea US Cybercommand”, comandamentul militar însărcinat cu coordonarea luptei cibernetice în Statele Unite.