Ce facem când ChatGPT ne dezinformează, cum s-a întâmplat cu festivalul de la Jurilovca, în newsletter-ul Good Tech de pe 9 septembrie

În weeekend, localitatea Jurilovca s-a trezit cu peste zece autocare și cu numeroși alți turiști veniți cu mașinile personale. Oamenii voiau să participe la Festivalul Borșului Lipovenesc. Doar că festivalul nu exista. Problema a fost că turiștii întrebaseră ChatGPT, iar aplicația i-a dus în eroare. Ce facem ca să nu fim dezinformați de AI, în ediția de mâine, 9 septembrie, a newsletterului Good Tech. Pentru a o primi trebuie să vă abonați.

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Cazul Jurilovca e un exemplu care ilustrează o schimbare importantă în felul în care folosim internetul. Din ce în ce mai mulți oameni nu mai caută doar informații în Google, ci întreabă direct un chatbot. Reuters Institute a constatat în 2026 că proporția oamenilor care folosesc chatboții pentru a se informa despre știri a crescut de la 7% la 10% la nivel global într-un singur an. Nu este încă principala sursă de știri pentru majoritatea oamenilor (doar 1% spun că AI-ul este principala lor sursă) dar tendința este clară, mai ales în rândul tinerilor. Iar oamenii nu folosesc chatboturile doar pentru a primi știri: le cer să explice, să rezume, să compare și chiar să evalueze dacă o sursă este de încredere.

Într-un sondaj Pew din 2026, 42% dintre adulții americani care folosesc chatboți spun că îi folosesc pentru a căuta informații, iar 13% îi folosesc pentru a primi știri. Conform unui studiu Deloitte despre utilizarea GenAI în Europa, 47% dintre utilizatorii acestor instrumente au spus că le folosesc pentru căutare și colectarea de informații. Chatboturile încep să ocupe exact locul pe care îl ocupa înainte motorul de căutare: devine intermediarul prin care ajungem la informație. Orice fel de informație.

Chatboturile pot transforma informații vechi, neverificate sau pur și simplu greșite într-un răspuns care pare autoritar prin prisma exprimării sale. Iar ceea ce se întâmplă online poate amplifica problema: o informație falsă publicată de un site poate fi copiată de alte site-uri, preluată în postări, indexată și apoi folosită de un sistem AI.

Toate detaliile, în ediția de mâine a Good Tech.