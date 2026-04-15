Ce îi cere liderul partidului de extremă dreapta din Ungaria lui Peter Magyar: Să-l sune pe premierul român, să meargă la Oradea

Liderul formațiunii ungare Mișcarea Patria Noastră (extremă dreapta), Laszlo Toroczkai, l-a îndemnat miercuri pe Peter Magyar, liderul partidului Tisza, care a câștigat alegerile legislative de duminică, să-l sune pe prim-ministrul român pentru a opri evacuarea abatelui Rudolf Anzelm Fejes al Ordinului Premonstratens din Oradea, relatează agenția ungară de presă MTI.

În declarații făcute la postul public de știri M1, Laszlo Toroczkai a menționat evacuarea abatelui Rudolf Anzelm Fejes din Oradea ca fiind o „chestiune pan-maghiară” în care speră să obțină sprijin atât din partea Fidesz, cât și a Tisza, în pofida „dezamăgirilor din trecut”, relatează Agerpres citând MTI.

El a mai spus că speră că Peter Magyar va vizita Oradea după perioada de campanie și va susține Ordinul Premonstratens și Biserica Catolică locală.

Laszlo Toroczkai face referire la decizia de evacuare a abatelui Rudolf Anzelm Fejes, al Ordinului Premonstratens, din spațiile ocupate în clădirea Colegiului Național Mihai Eminescu din Oradea.

Evacuarea a fost decisă în instanță, Municipalitatea obținând câștig de cauză printr-o sentință civilă, ulterior fiind încuviințată executarea silită.

Potrivit primarului Florin Birta, Primăria Oradea a apelat la soluția ultimă a evacuării spațiilor pe care nu le-a putut obține pe alte căi, deoarece clădirea Colegiului urmează să intre în reabilitare printr-o investiție de circa 100 milioane lei, cofinanțată din fonduri europene.

Cum a decurs procedura de evacuare a abatelui, desfășurată marți, a scris pe larg ziarul local eBihoreanul.

Laszlo Toroczkai a asigurat în același context că formațiunea sa este deschisă cooperării atât cu Tisza, cât și cu Fidesz pe teme specifice, apreciind însă că actualul sistem electoral acordă câștigătorului putere excesivă, într-un mod „complet disproporționat”.

El a susținut că partidul său a propus un sistem mai echitabil acum doi ani, iar „dacă Fidesz l-ar fi susținut atunci, Tisza nu ar fi avut o majoritate de două treimi astăzi”.

O nouă propunere de reformă electorală va fi depusă în această legislatură pentru a asigura un „parlament mai democratic”, a menționat el, deși și-a exprimat pesimismul cu privire la șansele sale.

Toroczkai vrea să conteste rezultatul alegerilor

Pe de altă parte, Toroczkai a anunțat, după discuții cu președintele Tamas Sulyok, că partidul său va contesta rezultatele alegerilor generale de duminică după ce acestea vor fi comunicate oficial, depunând deocamdată o plângere la Comitetul electoral național.

Patria Noastră a obținut șase mandate parlamentare, cu 5,74% din voturi, conform situației actuale a numărării voturilor.

„Desigur, nu punem la îndoială faptul că Tisza a câștigat aceste alegeri sau că Peter Magyar va fi următorul prim-ministru”, a menționat el, adăugând că procedura vizează Meta, despre care a afirmat că a obstrucționat campania partidului său pe Facebook.