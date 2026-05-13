Ce înseamnă NATO 3.0? Răspunsurile date de Mark Rutte și Nicușor Dan 

În declarația comună adoptată miercuri la București, liderii țărilor NATO din formatul B9 și ai țărilor nordice din Alianță vorbesc despre „hotărârea noastră de a construi NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic”. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a explicat apoi că „NATO 3.0 înseamnă o Europa mai puternică şi un NATO mai puternic împreună cu SUA, şi nuclear, şi convenţional, însă europenii îşi asumă mai multe responsabilităţi pentru apărarea convenţională”.

Reuniți miercuri la Palatul Cotroceni, liderii țărilor NATO din formatul B9 și ai țărilor nordice din Alianță au adoptat o declarație în care Rusia este definită drept „cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung” la adresa NATO.

„Reuniunea de astăzi reflectă angajamentul nostru comun de a consolida cooperarea în domeniul securității și apărării pe întregul Flanc Estic al NATO, recunoscând linia strategică continuă de la Marea Neagră la Marea Baltică și până în regiunile nordice și arctice, precum și hotărârea noastră de a construi NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic. Legătura transatlantică rămâne coloana vertebrală a securității noastre colective”, spun semnatarii.

Ce înseamnă NATO 3.0”? Răspunsul lui Mark Rutte

Într-o conferință de presă comună susținută la finalul summităului, președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au venit cu explicații pentru noțiunea „NATO 3.0”.

„NATO 3.0 înseamnă o Europa mai puternică şi un NATO mai puternic, aceasta însă împreună cu Statele Unite, şi nuclear, şi convenţional, însă europenii îşi asumă mai multe responsabilităţi pentru apărarea convenţională. Cred în continuare că unul din succesele cel mai mari ale politicii externe a preşedintelui Trump a fost la Haga, când toţi aliaţii au convenit asupra acestui 2%. Apoi am convenit ca să trecem la 5% şi să ne egalizăm cheltuielile cu SUA, ca să ne asigurăm că toată lumea se poate apăra. (..) Sunt ţări care au trecut dincolo de 5%, ţări care se îndreptau spre 5% chiar şi înainte de Summitul anterior, însă trebuie să fim sinceri că avem şi noi discuţiile noastre între noi, în NATO”, a răspus secretarul general al NATO, Mark Rutte, întrebat de jurnaliști, conferinţa de la finalul Summitului B9, ce înseamnă concret „NATO 3.0”.

El a spus că au existat dezamăgini în SUA în ceea ce priveşte, de exemplu, reacţia la războiul din Iran:

„Trebuie să spunem, ca să fie foarte limpede, că aliaţii au auzit mesajul. Şi asta e pe două fronturi. În primul rând, în ceea ce priveşte respectarea tuturor angajamentelor anterioare, şi din alianţă, şi bilaterale, am constatat că este în creştere uriaşă această mişcare, această tranziţie către respectarea acestor angajamente. Şi în România am văzut acelaşi lucru. Ieri, am văzut avioane realimentând aici, pe aeroport, avioane din SUA, un semn clar că şi România îşi face partea ei în ceea ce priveşte respectarea acestor angajamente”.

Nicușor Dan: „NATO revine la o alianţă defensivă cu privire la teritoriul său”

Răspunzând aceleiași întrebări legate de sintagma NATO 3.0 din declaraţia comună a summitului, președintele Nicușor Dan a spus că că NATO revine la o alianţă defensivă cu privire la teritoriul său şi, pe de altă parte, „în NATO se pune foarte direct, în mod partenerial, problema unei echităţi a contribuţiei pentru apărare”:

„NATO 3.0. NATO s-a înfiinţat în timpul Războiului Rece, în care Rusia era o ameninţare pentru continentul european. După 90, părea că Rusia nu mai este această ameninţare şi, atunci, NATO a încercat să se redefinească. Acum, pe de o parte, ne-am întors la această ameninţare şi NATO revine la o alianţă defensivă cu privire la teritoriul său şi, pe de altă parte, în NATO se pune foarte direct, în mod partenerial, problema unei echităţi a contribuţiei”.

Nicușor Dan a spus că faptul că Statele Unite şi Europa contribuie în mod echitabil nu înseamnă că Europa apără Europa şi Statele Unite apără Statele Unite, pentru că NATO funcţionează cu nişte protocoale de apărare care au fost construite în ani de zile, cu scenarii pe diferite tipuri de ameninţări, iar aceste lucruri nu se pot schimba de la o zi la alta.

„NATO 3.0 înseamnă pur şi simplu că, pe aceleaşi protocoale pe care, evident, le actualizăm, contribuţia aliaţilor este proporţională. Şi europenii au înţeles lucrul ăsta. Este un progres vizibil, de la Haga până acum, şi acest proces va continua. Deci noi suntem deja în NATO 3.0 şi obligaţia de 3,5 plus 1,5 (n.r. – alocarea din PIB pentru apărare) este până în 2035 şi suntem pe traiectoria asta”, a adăugat preşedintele.