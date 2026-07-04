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Actualitate

Ce înseamnă opțiunile „accept all cookies” și „accept only necessary” pentru viața privată? Sunt echivalentul pastilei albastre și al pastilei roșii din Matrix

Vlad Dumitrescu
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Fanii seriei Matrix probabil că își mai amintesc de cele două opțiuni pe care Morfeu le-a pus în fața personajului principal, Neo: pastila albastră, care reprezintă ignoranța, și pastila roșie, care simbolizează trezirea la realitate.

Păstrând proporțiile, cam același lucru înseamnă și „accept all cookies” și „accept only necessary”, cele două butoane pe care le găsim pe site-urile de internet. Decizia pe care o luăm în câteva secunde va determina însă cât de mult din comportamentul nostru online devine vizibil pentru site-uri, branduri și companii de publicitate. Iar felul în care sunt construite aceste bannere nu e întâmplător: varianta cea mai rapidă e, de obicei, și cea care îți cere cele mai multe date. Poți să decizi, totuși, cât de mult din viața ta online ajunge să fie urmărită, analizată și folosită mai departe. Articolul de față își propune să explice cum se întâmplă acest lucru.

Majoritatea dintre noi gestionăm fereastra de tip pop-up care ne întreabă despre cookies cam în același mod. De cele mai multe ori, vrem doar să ajungem la articol sau la produsul pe care îl căutăm așa că apăsăm rapid „Accept all” și mergem mai departe.

Nici nu ajută faptul că aceste bannere nu arată la fel peste tot: unele îți oferă direct opțiuni clare, precum „Accept all”, „Reject” sau „Only necessary”, în timp ce altele te trimit într-un meniu mai complicat, unde trebuie să bifezi manual diferite categorii.

Problema e că butonul respectiv nu e doar o formalitate. În funcție de ce alegi (sau, din păcate, de cât de multă răbdare ai să cauți opțiunea potrivită) poți permite site-ului, dar și altor companii, să adune informații despre tine: ce citești, pe ce dai click, cât stai pe o pagină sau ce te interesează în general. Diferența dintre „Accept all” și „Accept only necessary” ține de cât de mult din comportamentul tău online devine vizibil și reutilizabil mai departe.

E important să înțelegem concret ce sunt aceste cookies, ce tipuri există și, mai ales, ce alegem, de fapt, atunci când apăsăm pe fiecare dintre butoane.

Ce sunt cookies?