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Elena Mărginean. Foto: arhiva personală, Shutterstock. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

Ce înseamnă să suferi de o boală rară în România. Cazul Elenei, care a așteptat sute de zile tratamentul din partea statului, în timp ce alte țări îl aveau. „Acum pot vorbi normal” 

Alina Neagu
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Elena Mărginean avea 26 de ani când a fost diagnosticată cu o boală autoimuna rară, miastenia gravis, care provoacă slăbiciune musculară severă. Netratată, această afecțiune îi face pe pacienți să nu se mai poată mișca, să nu mai poată înghiți sau vorbi. După aproape 20 de ani în care „fiecare zi a fost o luptă”, Elena a aflat că în alte țări sunt tratamente revoluționare pentru cei care îi împărtășesc suferința. În România, însă, situația a fost diferită. Nu doar pentru ea, ci și pentru cei aproximativ 3.800 de români care suferă de aceeași afecțiune. 

  • O singură cură cu medicamentul compensat recent în România costă 8.000 – 10.000 de euro. „Nu e un tratament pe care să ni-l fi putut permite pe termen lung, cu bani din buzunar”, spune Elena Mărginean.
  • Pacienţii români aşteaptă peste 3 ani – 1.100 de zile – pentru a avea acces la terapii inovatoare. E cel mai lung timp de așteptare din Europa, iar timpul de așteptare crește de la an la an
  • În Germania, un medicament nou aprobat ajunge în 158 de zile, iar media Uniunii Europene este de 597 de zile. 
  • Președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune din România explică, într-un dialog cu Hotnews, unde apar problemele. 

„Un om care te vede nu își poate da seama de lupta pe care o duci tu. Uneori, nici familia ta nu știe prin ce treci tu, ca pacient”, spune Elena Mărginean, într-un dialog cu Hotnews. 

Elena Mărginean, fotografie din arhiva personală.

Ea suferă de miastenia gravis, o afecțiune cronică neuromusculară rară, din categoria bolilor autoimune, care se manifestă prin oboseală severă și slăbiciunea bruscă a mușchilor corpului. Este cunoscută și ca „boala invizibilă”.

Pentru pacienții ca Elena, o simplă plimbare poate fi o aventură, explică ea. Riscă să nu se mai poată întoarce acasă pe picioarele lor: „La noi, oboseala se simte diferit: te lasă toți mușchii. Lucruri care par simple, pentru noi sunt o luptă.”