41 de medicamente noi intră pe lista de medicamente compensate. Afecțiunile pentru care sunt prescrise

41 de medicamente noi (substanțe active) intră în lista de medicamente compensate și gratuite, în urma actualizării acestei liste, printr-o Hotărâre de Guvern adoptată joi. Pentru alte 10 medicamente, aria terapeutică este extinsă – vor putea fi decontate pentru mai multe afecțiuni – a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la finalul ședinței de Guvern de joi.

„Prin această extindere, pacienții cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice și infecțioase primesc opțiuni terapeutice moderne, validate științific și aliniate la standardele europene. Pentru bolile rare – acolo unde de prea multe ori familiile au fost singure – introducem tratamente de ultimă generație pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie”, spune Alexandru Rogobete.

Afecțiunile pentru care sunt decontate noile medicamente compensate sunt:

Oncologie:

Cancer mamar în stadiu avansat

Cancer colorectal (CCR) metastazat

Cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare

Cancer mamar metastatic sau avansat local

Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat

Cancer tiroidian medular avansat

Cancer de prostată avansat

Cancer de prostată metastatic

Leucemie

Mielom multiplu recidivat și refractar

Melanom uveal

Cancer de tract biliar

Neurologie:

Tratamentul migrenei

Epilepsie

Miastenia gravis

Reumatologie:

Artrita psoriazică

Spondiloartrită axială

Dermatologie:

Dermatita atopică

Pneumologie:

Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)

Astm bronșic sever

Endocrinologie:

Hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială)

Dislipidemie mixtă

Oftalmologie:

Degenerescență maculară neovasculară

Edem macular diabetic

Hematologie:

Trombocitopenie severă

Pediatrie:

Tratamentul acondroplaziei

Arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie):

Amiloidoză cu transtiretină

Hipertensiune esențială

Gastroenterologie:

Colită ulcerativă

Alergologie:

Angioedem ereditar

Boli infecțioase:

Noi combinații medicamentoase pentru tratamentul infecției HIV

Lista completă a noilor medicamente compensate și gratuite (substanțe active) este disponibilă aici: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2025/11/HG-67.pdf.

„Este o schimbare de fond, care atinge direct viețile oamenilor. Pacienți care așteaptă luni sau ani accesul la terapii noi. Familii care se luptă cu costuri mari sau cu lipsa opțiunilor terapeutice. Medici care au nevoie de instrumente moderne pentru a trata eficient și în siguranță”, potrivit ministrului Sănătății.

Noile medicamente care intră pe lista de compensate și gratuite sunt atât generice și biosimilare, cât și medicamente inovative, a precizat Alexandru Rogobete.