41 de medicamente noi intră pe lista de medicamente compensate. Afecțiunile pentru care sunt prescrise

41 de medicamente noi (substanțe active) intră în lista de medicamente compensate și gratuite, în urma actualizării acestei liste, printr-o Hotărâre de Guvern adoptată joi. Pentru alte 10 medicamente, aria terapeutică este extinsă – vor putea fi decontate pentru mai multe afecțiuni – a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la finalul ședinței de Guvern de joi.
„Prin această extindere, pacienții cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice și infecțioase primesc opțiuni terapeutice moderne, validate științific și aliniate la standardele europene. Pentru bolile rare – acolo unde de prea multe ori familiile au fost singure – introducem tratamente de ultimă generație pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie”, spune Alexandru Rogobete.
Afecțiunile pentru care sunt decontate noile medicamente compensate sunt:
- Oncologie:
- Cancer mamar în stadiu avansat
- Cancer colorectal (CCR) metastazat
- Cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare
- Cancer mamar metastatic sau avansat local
- Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat
- Cancer tiroidian medular avansat
- Cancer de prostată avansat
- Cancer de prostată metastatic
- Leucemie
- Mielom multiplu recidivat și refractar
- Melanom uveal
- Cancer de tract biliar
- Neurologie:
- Tratamentul migrenei
- Epilepsie
- Miastenia gravis
- Reumatologie:
- Artrita psoriazică
- Spondiloartrită axială
- Dermatologie:
- Dermatita atopică
- Pneumologie:
- Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)
- Astm bronșic sever
- Endocrinologie:
- Hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială)
- Dislipidemie mixtă
- Oftalmologie:
- Degenerescență maculară neovasculară
- Edem macular diabetic
- Hematologie:
- Trombocitopenie severă
- Pediatrie:
- Tratamentul acondroplaziei
- Arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie):
- Amiloidoză cu transtiretină
- Hipertensiune esențială
- Gastroenterologie:
- Colită ulcerativă
- Alergologie:
- Angioedem ereditar
- Boli infecțioase:
- Noi combinații medicamentoase pentru tratamentul infecției HIV
Lista completă a noilor medicamente compensate și gratuite (substanțe active) este disponibilă aici: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2025/11/HG-67.pdf.
„Este o schimbare de fond, care atinge direct viețile oamenilor. Pacienți care așteaptă luni sau ani accesul la terapii noi. Familii care se luptă cu costuri mari sau cu lipsa opțiunilor terapeutice. Medici care au nevoie de instrumente moderne pentru a trata eficient și în siguranță”, potrivit ministrului Sănătății.
Noile medicamente care intră pe lista de compensate și gratuite sunt atât generice și biosimilare, cât și medicamente inovative, a precizat Alexandru Rogobete.