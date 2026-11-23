Violist, profesor la Conservatorul Regal din Anvers și organizator al festivalurilor SoNoRo, Răzvan Popovici vorbește despre fericire pornind de la arhitectură, despre frumusețea clădirilor care păstrează memoria locurilor și despre felul în care muzica poate transforma un spațiu și oamenii care îl locuiesc. În podcastul „Fila cu Fila”, realizat de Cristina Bălan, acesta a povestit și cum a ajuns să lege concertele de patrimoniul românesc, dar și de ce o sală de concert intimă poate fi uneori mai potrivită decât una celebră, precum Carnegie Hall.

Ce înseamnă, de fapt, să te simți acasă? Este suficient să ai un loc în care te întorci sau poți găsi sentimentul acesta în orașe, cafenele, muzee și săli de concert din întreaga lume? Pentru Răzvan Popovici, violist și profesor la Conservatorul Regal din Anvers, răspunsul are legătură cu oamenii, cu muzica, dar și cu spațiile care ne înconjoară.

Invitat în podcastul „Fila cu Fila”, moderat de Cristina Bălan, Răzvan Popovici a ales să discute despre volumul „Arhitectura fericirii”, semnat de Alain de Botton. Cartea a devenit punctul de plecare pentru o conversație despre patrimoniu, restaurare, frumusețe, muzică și felul în care construim relația cu locurile în care trăim. Alegerea nu a fost întâmplătoare; pentru Răzvan Popovici, arhitectura este și o punte către două dintre proiectele în care investește timp și energie: Festivalul SoNoRo și SoNoRo Conac, inițiativa care duce muzica de cameră în clădiri de patrimoniu din România.

Arhitectura care ne ajută să ne regăsim trecutul

Răzvan Popovici a citit „Arhitectura fericirii” cu mai mulți ani în urmă, în limba germană, dar a revenit recent la carte, de data aceasta cu o altă perspectivă. Între timp, a devenit mai implicat în proiectele dedicate patrimoniului și a trecut prin experiența restaurării unei case vechi din București. Recitirea volumului i-a oferit o cheie nouă de interpretare: arhitectura nu este doar despre clădiri, forme și funcționalitate, ci și despre oamenii care le construiesc și le locuiesc. „Arhitectura bună regăsește trăsături de caracter ale oamenilor, poate aduna trecutul unei zone, unei țări, unei regiuni”, spune el.

Experiența personală a restaurării casei din București l-a făcut să înțeleagă mai bine această legătură: ferestrele din lemn, profilele refăcute, stucaturile recuperate și detaliile de design nu au fost doar alegeri estetice. Privite retrospectiv, au devenit și o formă de recuperare a unei identități familiale.

Mai mult, Răzvan povestește că, atunci când a restaurat casa, nu s-a gândit neapărat că readuce la viață elemente care se pierduseră de-a lungul deceniilor. A fost mai degrabă o dorință de a respecta caracterul clădirii. Abia ulterior a realizat că unele dintre aceste detalii îl conectau cu o lume pe care nu o cunoscuse direct, dar pe care o regăsea în fotografiile familiei. „Au respectat locul, respect trecutul și cumva ne-au făcut pe noi să ne regăsim un pic mai mult în respectivul loc”, explică el.

De la Carnegie Hall la conacele României

Pentru un muzician care a cântat în săli importante din Europa, Statele Unite și Japonia, noțiunea de spațiu are o semnificație aparte. Răzvan Popovici a urcat pe scene precum Carnegie Hall din New York, Wigmore Hall și Southbank Centre din Londra, Concertgebouw din Amsterdam, dar și în săli importante din Viena, Berlin și Tokyo.

Cu toate acestea, nu consideră că dimensiunea sau prestigiul unei săli determină automat calitatea experienței muzicale. „Niciun concert nu se aseamănă cu celălalt”, spune el. Uneori, un concert susținut în fața a doar 15 persoane, într-un salon privat, poate provoca emoții la fel de puternice ca apariția într-o sală celebră. Acustica, apropierea de public și felul în care muzicienii reușesc să comunice cu cei din sală sunt esențiale.

De altfel, Răzvan Popovici mărturisește că preferă uneori să interpreteze o piesă de Schubert sau Brahms într-un spațiu mai mic decât într-o sală monumentală. Intimitatea permite nuanțe și subtilități care se pierd în spațiile foarte mari: „Prefer sincer să cânt o piesă de Schubert sau o piesă de Brahms într-o sală mai mică decât într-o sală mare, pentru că intimitatea aia de dolce, pianissimo, expressivo pot să o realizez acolo în cel mai original mod.”

Această relație dintre muzică și spațiu se regăsește și în proiectele SoNoRo. Prin SoNoRo Conac, muzicienii ajung în clădiri istorice, castele și conace din diferite regiuni ale țării, iar publicul are ocazia să descopere patrimoniul într-un mod diferit: nu doar vizitând o clădire, ci ascultând muzică în interiorul ei. În ultimii aproximativ 14 – 15 ani, proiectul a ajuns în 120 – 130 de locuri din România. Unele dintre ele au fost restaurate, altele se aflau încă într-o stare dificilă, iar concertele au devenit uneori un mod de a atrage atenția asupra valorii lor.

Unul dintre exemplele evocate este Cazinoul din Constanța: înainte ca lucrările de restaurare să fie finalizate, SoNoRo a organizat acolo un concert de Ziua Europei, alături de arhitecții de la Monumente Uitate și Asociația ARCHÉ. Condițiile au fost dificile, cu urme de degradare, praf și apă în clădire, dar interesul publicului a fost atât de mare, încât organizatorii au suplimentat programul cu încă un concert.

Pentru Răzvan Popovici, astfel de experiențe arată că patrimoniul poate redeveni relevant atunci când oamenii au ocazia să se apropie de el. Mai mult, spune că a apărut deja o tradiție informală în rândul proprietarilor de clădiri istorice: inaugurarea unui conac sau castel restaurat printr-un concert SoNoRo Conac. „Dacă îți restaurezi castelul și reușești să-l faci sau conacul, trebuie inaugurat cu un concert SoNoRo Conac”, povestește el, amuzat. Printre clădirile în care au avut loc astfel de concerte se numără Conacul Sturza de la Țibănești, domeniul Cantacuzino, proprietatea familiei Ghica și Castelul Kálnoky de la Micloșoara, unde festivalul a susținut concertul de inaugurare după restaurare.

Muzica poate transforma orice spațiu într-o casă

Un alt proiect important este SoNoRo Musicland, care duce muzica în zona bisericilor fortificate din Transilvania. Aici, concertele au loc inclusiv în șuri și spații rurale, precum cele din Biertan, Criț sau Meșendorf. Sunt locuri în care acustica este creată de lemn, piatră și configurația clădirilor, dar și de peisajul din jur. Experiența nu poate fi replicată într-o sală mare dintr-un oraș. „Plus că acolo intervine poezia asta bucolică. Aia nu există nicăieri în marile orașe, în sălile mari”, spune Popovici.

Un aspect care îl bucură în mod special este faptul că la aceste concerte au început să vină și spectatori din afara României, inclusiv oameni familiarizați cu marile festivaluri de muzică clasică din Europa. Unii dintre ei au descoperit pentru prima dată SoNoRo Musicland și au fost surprinși de experiență. În opinia sa, România rămâne încă o destinație insuficient explorată pentru publicul internațional, iar astfel de proiecte pot contribui la schimbarea percepției.

Festivalul SoNoRo din toamnă, organizat la București și Cluj, funcționează după o altă logică. Sunt incluse în program săli consacrate, precum Ateneul Român, Sala Radio, Sala Regia din Palatul Regal sau Palatul Bragadiru, dar și spații neconvenționale. În anii trecuți, muzicienii au cântat inclusiv în cluburile Control și Expirat, în concerte experimentale cu programe-surpriză. Ideea este de a aduce muzica clasică în fața unor categorii diferite de public și de a demonstra că aceasta poate fi ascultată în contexte diverse.

Răzvan Popovici

Fericirea înseamnă să te simți acasă în mai multe locuri

Deși Bucureștiul este baza sa, Răzvan Popovici are o viață profesională care îl poartă frecvent prin Europa și în alte părți ale lumii. A emigrat din România în Germania, a crescut aproape de Salzburg, iar în prezent își împarte timpul între activitatea de muzician, organizarea festivalurilor și predarea la Conservatorul Regal din Anvers. Se descrie drept o persoană „alintată de viață”, pentru că poate face trei lucruri care îi plac și îl împlinesc: să cânte, să organizeze festivaluri și să predea.

Iar atucni când vorbește despre fericire, nu o reduce la succesul profesional sau la realizările personale, ci o definește printr-o combinație de iubire, generozitate, varietate și libertatea de a visa și de a transforma visurile în realitate. „Poți să iubești și ești iubit, poți să oferi și ți se oferă”, spune el.

Bucureștiul ocupă un loc special în această geografie personală. Deși recunoaște problemele și contradicțiile orașului, spune că revenirea aici este întotdeauna o bucurie. „Bucureștiul este orașul cu cei mai mulți oameni generoși la un loc”, afirmă el.

Sentimentul de acasă nu se limitează însă la București sau la locuința personală, în care se află soția, pisicile, tablourile, cărțile și pianul. Îl regăsește și în Germania, unde a crescut și unde locuiește mama sa, dar și în anumite săli de concert, muzee sau cafenele din orașele în care revine. La Viena, de exemplu, are o cafenea preferată în care poate petrece ore întregi citind. La fel se întâmplă în Paris, Veneția, Milano sau Berlin. Pentru el, aceste locuri devin repere familiare, adevărate „case” în orașele pe care le vizitează.

De ce Bach ne lasă să ne descoperim propriile emoții

Conversația despre arhitectură ajunge firesc la muzică și la felul în care aceasta influențează stările oamenilor, iar Răzvan crede că muzica poate exprima întreaga paletă a emoțiilor umane. Diferitele stiluri și compoziții oferă ascultătorilor moduri distincte de a se raporta la propriile experiențe. În interpretarea lui Popovici, Bach a reușit să pună mai puțin din propria persoană în muzică și mai mult dintr-un ideal. Tocmai de aceea, ascultătorul are libertatea să se conecteze cu opera sa prin propriile trăiri.

În schimb, la compozitori precum Schumann, Schubert sau Brahms, emoțiile și experiențele personale ale creatorului sunt mult mai prezente. Ascultătorul este invitat să intre în universul afectiv al compozitorului. Este o perspectivă care se leagă și de ideea lui Alain de Botton despre arhitectura spațiilor religioase. Catedralele, moscheile și sinagogile au fost construite pentru a produce o experiență care depășește dimensiunea strict funcțională a unei clădiri. Frumusețea și monumentalitatea lor pot crea sentimentul că omul este parte din ceva mult mai mare decât el. În același fel, muzica și arhitectura pot schimba felul în care percepem un loc și felul în care ne raportăm la noi înșine.

Cărțile care rămân cu tine dincolo de paginile lor

Pentru un podcast construit în jurul cărților importante pentru oamenii invitați, discuția nu putea să se încheie fără o incursiune în biblioteca lui Răzvan Popovici. Invitatul spune că în ultimii ani a citit mai puțin decât și-ar dori, din cauza programului încărcat de concerte, cursuri și călătorii. Dacă în anii buni ajungea la 25 – 30 de cărți, în prezent citește aproximativ 10 – 15 volume pe an.

Printre autorii pe care îi apreciază se numără Alessandro Baricco, despre care vorbește cu mult entuziasm, dar și Julian Barnes. A adus în studio și câteva dintre cărțile sale preferate: „Absolutely on Music” – conversațiile dintre Haruki Murakami și dirijorul Seiji Ozawa, „Papagalul lui Flaubert” de Julian Barnes, și eseurile lui Alessandro Baricco, inclusiv „Barbarii”. Un loc special îl ocupă însă volumul „Cele douăsprezece lumi ale visului” de Iordan Chimet, care îl leagă de copilărie și de amintirile verilor petrecute la bunici, în Buzău, unde citea ore întregi și împrumuta volume de la o vecină care avea o bibliotecă impresionantă.

Alte recomandări de cărți: Mirosul lui după ploaie – Cédric Sapin-Defour, biografiile compozitorilor sau muzicienilor, Istoria unui pian – Ramon Gener, Când toată lumea știe că toată lumea știe – Steven Pinker.

Acest articol face parte din proiectul „Filă cu Filă”, susținut de ING Business PRO. ING crede că oamenii și afacerile cresc atunci când au mai mult timp pentru idei, decizii și planuri de viitor. Prin ING Business PRO, ajută antreprenorii să își gestioneze mai simplu finanțele companiei, cu instrumente digitale concepute pentru nevoile de zi cu zi ale business-ului.

Articol susținut de ING Business PRO