Ce mare personalitate a României avea obiceiul să sune la telefon și să spună: „Te voi insulta: bravo, ai făcut ceva bun”

O întâmplare de ieri. Primesc un mesaj. Interlocutorul spune că a trimis un articol pentru GOLAZO. Era ceva la zi, de la un eveniment mondial în derulare.

Dau un telefon în redacție. „E deja publicat”, îmi spune vocea din sediu. Nu-mi dau seama dacă este ușor iritată sau serios amuzată. Uneori ambele înseamnă același lucru. Eu sunt liber, dar întotdeauna e cineva într-o redacție, chiar dacă nu se lucrează fizic, în sediu, 24/7.

Telefoanele mobile ne-au răpit posibilitatea de a nu fi găsiți. Și, de fapt, de a nu lucra. Munca de la distanță e o păcăleală genială care ne-a fost aplicată: nu poți trage o linie cu creta între sufragerie și dormitor, ca să separi locul lucrului de la distanță de casa ta.

Telefon de la Radu Cosașu: „Te voi insulta: ai făcut ceva bun!”

Revin cu un mesaj către autorul articolului. E mirat că a fost publicat atât de repede. Are o mie de ani de experiență și este unul dintre gazetarii care vor rămâne peste încă o mie de ani. Îi spun ceva, îi explic că o colegă muncea și o făcea bine.

Dar nu-i spun tot, din politețe, din drag, din sentimentul obișnuinței de a ne transmite mai degrabă lucrurile rele, decât reușitele.

