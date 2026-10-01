Măsura luată de ministrul Transporturilor după disfuncţionalităţile apărute la aplicația TollRo

Ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, a semnat un ordin prin care utilizatorii Sistemului de Tarifare Electronică Rutieră (TollRo), pus în funcţiune de joi, să nu poată fi sancţionaţi dacă nu-şi duc la îndeplinire obligaţiile legale, în cazul unor disfuncţionalităţi ale aplicaţiei.

„Am lucrat în această după-amiază împreună cu reprezentanţii transportatorilor şi distribuitorilor, luând la rând toate problemele care au fost observate în aplicaţia TollRo. Cea mai spinoasă dintre aceste probleme a fost cea cu aplicarea amenzilor în cazul în care oamenii nu sunt vinovaţi şi am rezolvat-o. Nu voi accepta vreodată ca oamenii nevinovaţi să fie sancţionaţi pentru o activitate pe care Compania Naţională de Drumuri ar fi trebuit să o finalizeze de un an şi jumătate de când este contractată această aplicaţie”, a declarat ministrul Radu Miruţă într-o conferinţă de presă susținută joi seară, citează Agerpres.

Acesta a precizat că s-a găsit o soluţie în cadrul legal existent, chiar dacă Guvernul este interimar, întrucât trecerea la această formă de taxare pe kilometru este reglementată printr-o lege adoptată în 2023.

„Această lege, făcută în 2023, nu poate fi schimbată decât printr-o lege, ceea ce un guvern interimar nu poate să dea. Ca ministru interimar am găsit însă o formă printr-un ordin de ministru care reglementează normele de aplicare a acelei legi făcute în 2023, iar în ordinul pe care l-am semnat şi care a fost publicat în Monitorul Oficial am introdus un articol care prevede clar că, în cazul unor disfuncţionalităţi ale aplicaţiei, utilizatorii, adică oamenii care folosesc această metodă de plată, nu pot fi sancţionaţi că nu-şi duc la îndeplinire obligaţiile. Sunt oameni de bună credinţă care vor să plătească şi care pot întâmpina probleme în această aplicaţie. Aceasta a fost ancora pe care am folosit-o ca, pentru perioada în care această aplicaţie are disfuncţionalităţi, transportatorii să nu fie amendaţi, să nu fie sancţionaţi, nici măcar să fie puşi să plătească eventual acea sumă de 2.000 lei, după ce au fost notificaţi că ar fi avut o anumită perioadă în care aplicaţia potenţial nu a înregistrat datele”, a explicat ministrul Transporturilor.

Miruţă a subliniat că a colectat de la transportatori şi distribuitorii din România problemele observate din noaptea de 1 octombrie de când a devenit funcţional sistemul şi toate cele peste 1.000 de sesizări primite de la utilizatorii aplicaţiei au fost transmise Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru verificarea problemelor semnalate.

„Au fost transmise peste 1.000 de sesizări din partea celor care au utilizat această aplicaţie. Am transmis toate aceste probleme în această după-amiază celor de la Compania Naţională de Drumuri şi le-am cerut să analizeze oportunitatea invocării acelui articol pe care l-am scris în ordinul de ministru şi care prevede neaplicarea sancţiunilor în situaţia în care aplicaţia are disfuncţionalităţi”.

Potrivit ministrului, CNAIR estimează că va rezolva aceste probleme într-un termen de până la 72 de ore.

„Cei de la CNAIR, în adresa pe care ne-au trimis-o în această seară, estimează că rezolvarea acestor probleme durează până la 72 de ore şi acesta este intervalul în care cei care nu pot să-şi achiziţioneze tichete de rută sau să se înregistreze nu vor fi penalizaţi”, a adăugat Miruţă.

De ce nu mai putea fi amânată implementarea TollRo

Ministrul interimar al Transporturilor a mai susţinut în conferinţa de presă că punerea în funcţiune a aplicaţiei TollRo la 1 octombrie a fost o obligaţie asumată de miniştrii care au ocupat anterior în această funcţie.

„Nu s-a pus problema, aşa cum am văzut în spaţiul public din partea celor care încercau să-şi scuze incapacitatea de a gestiona acest program, că n-a vrut Guvernul sau nu ştiu cine să prelungească termenul. Nu a fost o opţiune a Guvernului, ci o obligaţie pe care şi-au asumat-o miniştrii de dinainte, astfel încât această aplicaţie să fie pusă în utilizare. Ce am putut face, ca ministru al Transporturilor, la finalul lunii august, când trebuia să intre în funcţiune, a fost să prelungesc termenul până la 1 octombrie, cu o justificare acceptată de Comisia Europeană, că aplicaţia ar trebui totuşi testată. Eu am scris software. Atunci când pui în funcţiune o aplicaţie de o asemenea dimensiune, îţi gestionezi toate etapele, astfel încât să fie dată în folosinţă la termenul pe care ţi l-ai asumat. Faptul că ceri tu să se mai prelungească este doar o dovadă că nu ţi-ai făcut cum ar fi trebuit treaba. A fost săptămâna trecută un amendament în Parlamentul României care prelungea până la 1 aprilie, amendament care însă nu a mai fost în final votat nici de partidele din Guvern, nici de Partidul Social Democrat, tocmai pentru că exista un risc de a nu mai primi banii din PNNR şi au fost totuşi politicieni care au înţeles această responsabilitate”, a afirmat Radu Miruţă.

Probleme apărute în primele ore de funcționare TollRo

Platforma TollRo a fost accesată, în primele 12 ore de funcţionare, de aproximativ patru milioane de vizitatori şi utilizatori autentificaţi, iar în sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori şi 170.000 de vehicule, a anunţat joi compania de drumuri.

În primele 12 ore au fost emise peste 45.000 de tichete de rută şi au fost efectuate peste 60.000 de plăţi şi peste 13.000 de alimentări ale portofelului electronic. Aproximativ 90% dintre achiziţii s-au făcut direct prin portalul şi aplicaţiile TollRo, iar restul prin distribuitori şi prin punctele CNAIR.

Acest volum, concentrat în primele ore, a generat vârfuri de sarcină asupra platformei şi asupra sistemelor externe cu care aceasta comunică şi a stat la baza unor nefuncţionalităţi.