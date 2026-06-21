Ce nu apare în declarația de avere a lui Adrian Veștea. Asociere cu un coleg de partid din Brașov

Adrian Veștea a omis să treacă în declarațiile de avere coproprietarul alături de care a cumpărat o pădure în Râșnov, orașul în care premierul desemnat a fost primar, scriu jurnaliștii de la Public Record.

Vreme de 11 ani, Adrian Veștea nu a precizat cu cine deține o pădure de peste un hectar din Râșnov, deși legea îi cerea limpede să declare și coproprietarii.

Coproprietarul este un fost lider PNL din Brașov, Dănuț Adrian Apostu, asociat în firma HCR care a construit Dino Parc pe pământul primăriei din Râșnov cu sprijinul lui Veștea.

Compania HCR are trei asociați, fiecare dintre cu câte o treime din acțiuni. Primul este Gabriel George Rozorea, inginer silvic de profesie, care a devenit, la mijlocul anilor 2000, șeful Direcției Silvice Brașov, iar apoi președintele consiliului de administrație și directorul regiei locale care administrează pădurile publice din Zărnești.

Rozorea a spus că îl cunoaște pe Veștea de peste 30 de ani și că nu a colaborat cu alte ocazii cu fostul primar și că nu mai are legătură cu managementul firmei, fiind doar acționar.

Al doilea asociat este Arpad Sárkány care administrează mai multe foste cabane de vânătoare ale lui Ceaușescu din județul Covasna.

Concesiune acordată pe vremea când Veștea era primar

În fine, Dănuț Adrian Apostu, secretar adjunct al PNL Brașov, a fost șef la Direcția Silvică Brașov, iar apoi la Regia Publică Locală a Pădurilor Râșnov până acum zece ani când a intrat în afaceri. Totuși a rămas în Consiliul de Administrație al Romsilva și în cel al Ocolului Silvic Râșnov.

În 2012, Apostu și Veștea au cumpărat amândoi împreună cu soțiile, peste un hectar de pădure în Râșnov. La acel moment, Veștea era primarul localității. În toate declarațiile de avere pe care le-a depus ulterior, Veștea a menționat cota-parte de 50% din hectarul de pădure, însă Apostu nu apare în declarațiile sale de avere.

Ghidul privind declararea averilor arată că în dreptul pădurii, Veștea trebuia să menționeze coproprietarul: „La „Titular” se menţionează (…) în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor”.

Înainte să cumpere pădurea împreună cu Apostu, primarul Adrian Veștea concesionase, în 2009, 1,4 hectare de teren deținut de primăria Râșnov către aceeași firmă HCR, la care Apostu este asociat. Pe acel teren avea să se ridice Dino Parc.

Terenul a fost dat în concesiune de către Primăria Râșnov pe 49 de ani, la un preț de mai puțin de 4.000 de lei pe lună. Ulterior, în 2019, HCR a mai concesionat încă 6.500 de metri pătrați în aceeași zonă.

„Între concesiunea terenului de 1,4 hectare și achiziția terenului la care faceți referire nu există nicio legătură”, a spus Apostu adăugând că pentru terenul pentru Dino Parc plătește anual 15.000 de euro și că a investit peste 10.000.000.

La telefon, Adrian Veștea nu a vrut să explice de ce nu l-a menționat pe Apostu în declarațiile de avere „Terenul se află în declarația de avere. Dacă împărțiți 11.700 la 2, este teren împădurit 5.850 de metri pătrați”, a spus Veștea.

Întrebat care este natura relației lui cu Apostu, a răspuns că „asta e o întrebare prea personală”

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