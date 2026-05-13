Ce nu trebuie să ratezi în cadrul Bucharest Design Festival

Bucharest Design Festival este cel mai mare festival creativ din și pentru București și are loc în perioada 20 mai – 21 iunie, iar noi ți-am pregătit o selecție cu cele mai interesante expoziții.

O premieră pentru locuitorii Capitalei vine chiar la începutul verii când Bucureștiul va fi, timp de o lună, gazda a Bucharest Design Festival – un eveniment creativ ce reunește proiectele iconice THE INSTITUTE: Romanian Design Week, DIPLOMA Show și Cartierul Creativ, alături de formate și inițiative noi.

Evenimentul explorează și promovează intersecțiile dintre design, oraș și oameni, într-un program complex de expoziții și evenimente desfășurate în peste 150 de locații din București.

Și pentru ca tu să nu ratezi cele mai importante momente, noi am făcut o listă cu cele mai interesante expoziții și evenimente de urmărit.

BDF Young, semnat de DIPLOMA Show

Vrei să vezi cum evoluează un artist sau designer? Vino la expo-reuniunea a 24 de creativi, foşti participanți DIPLOMA Show. Expoziția urmărește parcursul acestora, de la lucrările de diplomă la cele mai recente proiecte.

Tot aici vei putea vedea și instalația B50M. O bancă de 50 de metri în Curtea de Onoare a Palatului Regal (MNAR), care va transforma grădina aparent închisă într-un spațiu comun. Instalația este semnată de studio-urile alt.corp., cryptic.k şi arhitectul Justin Baroncea.

Locație: Muzeul Național de Artă al României (MNAR), parterul Galeriei Naționale

Perioadă: 21 – 30 mai 2026

Program: ​ Miercuri–Vineri: 10:00–18:00 | Sâmbătă–Duminică: 11:00 – 19:00

Matter over Data; Bogdan Ciocodeică, proiect Eva Foundation, credite foto: Vlad Pătru

BDF Highlights

Muzeul Național Cotroceni va găzdui prima expoziție a festivalului: BDF Highlights: Branding Romania Through Creativity. Deschisă publicului larg, expoziția aduce în prim-plan creatori și proiecte de referință, care au pus creativitatea românească pe harta internațională. Veți putea vedea proiecte realizate de ADNBA, Ancuța Sarca, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, Asociația Tășuleasa, Attila Kim Architects, Brandient, Corvin Cristian, Dacia Design Center, Dan Perjovschi & Lia Perjovschi, Daniel and Andrew, Dico și Țigănaș, Dragoș Motica, Fabrik, Meze Audio, Mircea Cantor, Murmur , Ovidiu Hrin, STARH – A.C.D., Zeppelin Design

Locație: Muzeul Național Cotroceni, Salonul Cerchez

Perioadă: 20 mai – 21 iunie 2026

Program: Marți – Duminică 9:00 – 17:00, ultimul acces la 16:00

BDF Professional, semnat de Romanian Design Week

Dacă ai chef să vezi ce se mai întâmplă pe afară dar și pe plan local în materie de design și arhitectură, poți merge la o serie de expoziții dar și dialoguri profesionale și evenimente dedicate comunității, în cadrul BDF Professional. Iar aici recomandăm:

BDF Profesional – International Design

Expoziția retrospectivă FRANCO RAGGI Digresiuni nomade despre design, curatoriată de Francesca Molteni. Tapiserii, desene, ceramică și obiecte de design semnate de unul dintre cei mai eclectici creatori italieni, completată de un film documentar și de o discuție în prezența artistului.

Out of Play, o expoziție sculpturală a artistei Linda Ottosson, care pornește de la limbajul sportului pentru a explora raporturile de putere și fragilitate

Locație: Galeria Mincu din cadrul UAUIM;

Perioadă: 5 iunie – 21 iunie 2026

BDF Professional – Local Design

Expoziția Objects of Romanian Design, curatoriată de Mihnea Ghilduș, aduce împreună nouă branduri ce demonstrează că designul românesc este produs, cumpărat și prezent pe piața reală — Catrinel Săbăciag, Electra, Unique by Klausen, Narativo, .lumen, Desiro, Poemi, Luster, Dacia Design Centre

Bogdan Ciocodeică semnează Matter over Data, o expoziție cu proiecte premiate de amenajări interioare și design de produs, semnate de designeri și birouri de arhitectură din România

Andreea Macri prezintă expoziția The Outsider, o arhivă ce surprinde multiple straturi ale universului din fashion – de la backstage și atmosfera din culisele show-urilor, la scenografie, front row și prezența celebrităților – documentată prin prisma participării Andreei la Fashion Week în calitate de fotograf, încă din 2007

Casa Con – realizată de LH47 ARCH – care este un ecosistem creativ din Chișinău (fondat în 2015) unde peste 50 de arhitecți și strategi transformă „metrii pătrați în emoții”. Casa Con este o fuziune hi-tech între biomimetism și sustenabilitate, gata de experiențe urbane noi.

Biblioteca Alifanti – un proiect realizat de BAAB – Arhitecture & urban design, recreează spațiul cunoașterii paradigmatic ultimului mileniu european: un căuș articulat între bibliotecă și masa de scris.

Locație: clădirea CINA(clădirea CINA (Str. Benjamin Franklin, nr. 10)

Perioadă: 5 iunie – 21 iunie 2026

Biblioteca Alifanti; credite foto: Marius Vasile

BDF COMMUNITIES, semnat de Cartierul Creativ

Dacă ai chef să o iei la pas prin oraș, Bucharest Design Festival îți propune expoziții și evenimente în 3 zone reprezentative din centrul Capitalei: Amzei, Grivița și Brezoianu.

Spre exemplu, în clădirea deGalben din Piața Amzei, redeschisă ca spațiu cultural, BDF aduce 6 expoziții dezvoltate în parteneriat cu studiouri, asociații şi instituții relevante din industriile creative:

Local Design Circle prezintă Local Design Awards 2025, o expoziție itinerantă a primei competiții naționale de design grafic din România.

Institutul Național al Patrimoniului prezintă instalația Brâncuşi şi Muzele Dansului, care aduce în prim-plan colaborarea şi prietenia marelui sculptor cu dansatoarea avangardistă Lizica Codreanu

Clusterul B21, o rețea de 10 organizații creative, civice şi private, prezintă Suntem B21, un proiect despre natură, spații şi comunități ca piloni ai transformării urbane, prin co-creație

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca aduce proiectul In itinere / În mişcare / On the Move. Proiectul se desfăşoară în două componente de tip atelier, cu studenți, masteranzi şi doctoranzi

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Bucureşti prezintă Bucureştiul Estetic, o expoziție care pune în valoare proiectele premiate şi nominalizate la Anuala de Arhitectură Bucureşti 2025

RITUAL – Bucătăria Românească, o expoziție-manifest despre cel mai intim spațiu al casei româneşti- bucătăria- organizată de ARDI (Asociația Română pentru Design şi Inovație)

Calea Griviței devine, timp de patru weekenduri, o microzonă creativă activă, cu trei expoziții găzduite în spații cu identitate puternică şi un program de animare urbană în stradă.

La Muzeul Național al Literaturii Române, Facultatea de Arte şi Design a Universității de Vest din Timişoara prezintă ALT+REALITY. Procesul Concept Art între digital şi tridimensional, o expoziție care aduce în prim-plan procesul din industria Concept Art-ului, de la schiță la ilustrație digitală şi transpunere tridimensională, reunind lucrări din specializările game art, design grafic şi sculptură.

La Teatrul Grivița 53, concept store-ul Aparterre prezintă o expoziție dedicată designerului irlandez Simone Rocha, cunoscută pentru estetica romantică şi accentele gotice ale colecțiilor sale prezentate constant la London Fashion Week

La Grivița Creative Corner (Calea Griviței 35), artistul Andrei Tripşa prezintă Desene animate din România. O colecție de poveşti vizuale inspirate din imaginarul românesc contemporan

Iar dacă ajungi pe strada Brezoianu, dă o fugă și pe la Palatul Universul și Entrance Store. Pentru că vei putea vedea:

Dan Perjovschi x Comme des Garçons. A Story About A Collaboration. O expoziție în trei acte construită în jurul colaborării neaşteptate dintre artistul român Dan Perjovschi şi casa de modă japoneză Comme des Garçons.

Locație: Entrance Store

Această expoziție se va deschide pe 23 mai și poate fi vizitată până în 30 mai.

La Palatul Universul (Mezanin), FABER, centrul cultural independent din Timişoara, prezintă Legături Chimice / Chemical Bonds, o expoziție care explorează industria chimică din România. Expoziția este găzduită simbolic în fosta fabrică Azur, loc de producție pentru săpun, lacuri şi vopsele.

La Apollo111 poate fi vizitată expoziția semnată de ADC*RO Awards, o prezentare a tuturor campaniilor creative câștigătoare la prima ediție a Galei ADC*RO Award din 2025.

HOT LAGOON – târg dedicat designului independent și producției locale. Acesta va avea loc timp de două weekend-uri. Perioada: 23 – 24 Mai și 30-31 Mai

Expoziția Legături Chimic, FABER, credite foto: Alex Todirică

Bucharest Design Festival 2026 are loc între 20 mai şi 21 iunie, în 10 locații centrale de expoziții și evenimente și alte peste 150 în tot Bucureştiul. Festivalul reunește, într-un cadru unitar, proiectele iconice THE INSTITUTE: Romanian Design Week, DIPLOMA Show și Cartierul Creativ, alături de formate și inițiative noi. Formatele BDF Professional și BDF Young, dedicate profesioniștilor din domeniu, cât și tinerilor artiști, designeri și arhitecți sunt prezentate de UniCredit Bank. Formatul BDF Communities activează microzonele Cartierului Creativ din Amzei, Grivița şi Brezoianu, prin expoziții curatoriate şi intervenții urbane, timp de patru weekenduri consecutive, este prezentat de Banca Transilvania. BDF este un proiect THE INSTITUTE produs împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti, cu sprijinul ADIZMB şi ARCUB, realizat în parteneriat cu Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti

