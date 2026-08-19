Ce nume va purta a doua aeronavă Boeing 737 MAX din flota TAROM. „Omagiul pe care-l putem aduce unor mari campioni români”

A doua aeronavă Boeing 737 MAX care înnoieşte flota TAROM va purta numele lui Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari campioni ai sportului românesc, după ce prima nouă aeronavă de acest fel a fost denumită după Mircea Lucescu.

„O nouă aeronavă Boeing 737 MAX care înnoieşte flota TAROM va purta numele lui Ivan Patzaichin, campion olimpic şi una dintre figurile emblematice ale sportului românesc. Ceremonia de semnare a protocolului de utilizare a numelui a avut loc miercuri, 19 august 2026, în prezenţa Georgianei şi a Ivonei Patzaichin, soţia şi fiica marelui campion, şi a lui Cristian Anghel, directorul general al TAROM”, se arată într-un comunicat al companiei aeriene, citat de News.ro.

În acest an, prima nouă aeronavă Boeing 737 MAX care înnoieşte flota companiei a primit numele „Mircea Lucescu”. Odată cu alegerea numelui „Ivan Patzaichin” pentru o nouă aeronavă, TAROM continuă să lege procesul de modernizare a flotei de valori precum performanţa, disciplina, perseverenţa şi capacitatea de a depăşi obstacolele, susţin reprezentanţii companiei.

Legătura lui Ivan Patzaichin cu TAROM

Născut la Mila 23, într-o familie modestă de pescari din Delta Dunării, Ivan Patzaichin a ajuns dintr-un sat izolat al Deltei pe cea mai înaltă treaptă a sportului mondial.

„Când era mic, tatăl meu era pasionat de puţinele avioane care brăzdau cerul. Îşi dorea mult să devină pilot. Mai târziu, la toate plecările pentru competiţii sportive, zbura doar cu TAROM. Era unul dintre entuziaştii care intrau în cabina piloţilor. Acum Ivan este din nou sus, pe cer, iar aeronava cu numele său completează visul copilului născut în Deltă, într-un mod extrem de special”, a declarat Ivona Patzaichin.

La rândul lui, Cristian Anghel, directorul general al TAROM, a declarat că a ales, în mod asumat, ca aeronavele cele mai performante din flota TAROM să poarte numele lui Mircea Lucescu şi Ivan Patzaichin.

„Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl poate aduce unor mari reprezentanţi ai sportului românesc. Dar alegerea vorbeşte şi despre valorile pe care aceştia le-au întruchipat. Ivan Patzaichin s-a născut la Mila 23, într-o familie modestă de pescari, într-un loc izolat al Deltei. Putea rămâne necunoscut lumii şi, totuşi, a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a sportului mondial. La München, în 1972, când i s-a rupt pagaia în timpul unei curse de calificare, nu a renunţat şi a vâslit mai departe. A continuat competiţia şi a câştigat aurul olimpic. Este povestea unui succes clădit prin muncă, prin disciplină şi prin voinţă. Acestea sunt şi valorile de care TAROM are nevoie astăzi. Suntem într-un moment în care avem, la rândul nostru, obstacole de depăşit şi un drum de parcurs, iar din această situaţie putem ieşi prin aceeaşi perseverenţă şi încredere în ceea ce putem construi”, a afirmat directorul TAROM.

Iniţiativa TAROM de a purta la bord numele unor mari reprezentanţi ai sportului românesc a început în 2024, anul în care aeronava „Nadia Comăneci” a fost prima din flota companiei care a primit numele unui sportiv român. Protocolul de utilizare a numelui Nadiei Comăneci a fost semnat în aprilie 2024, iar aeronava Boeing 737-800 a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris. Anul Nadia a fost marcat de TAROM inclusiv prin zborurile speciale RO 10 şi RO 50 de pe 18 iulie, se precizează în comunicat.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM S.A. a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Tarom dispune de o flotă formată din 10 aeronave şi oferă acces la peste 50 de destinaţii, operate atât cu aeronave proprii, cât şi prin intermediul partenerilor săi în regim de code-share.