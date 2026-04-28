Ce poate face în realitate Nicușor Dan în fața unei majorități PSD-AUR. Un fost președinte al CCR lămurește teoria în care președintele poate respinge doar o singură propunere de premier

PSD și AUR au anunțat că vor semna și vota împreună o moțiune de cenzură prin care să fie demis Guvernul Bolojan. Marian Neacșu a susținut că „orice drum începe cu un prim pas”. Ce poate face președintele Dan dacă PSD și AUR, alături de aliații lor din Parlament, formează o majoritate și propun un premier? Este obligat președintele să țină cont de această propunere?

Președinții României au respins, până în prezent, două propuneri de premier care aveau în spate o majoritate politică. Traian Băsescu nu a ținut cont de majoritatea formată, în 2009, pentru propunerea Klaus Iohannis premier. Al doilea moment s-a petrecut în 2017, când Sevil Shaidehh, susținută de o majoritate parlamentară, nu a fost acceptată de președintele Iohannis.

Ce se întâmplă dacă o majoritate parlamentară îi propune președintelui Dan un premier, în cazul în care Guvernul Bolojan este demis prin moțiune de cenzură?

„Președintele nu este obligat să îl propună pe premierul dorit de o majoritate parlamentară. El este obligat să facă consultări la Cotroceni și el hotărește mai departe. Nu este obligat să îl pună pe cel pe care îl propune majoritatea. Nu este sancționabil refuzul de a-l numi pe cel care îl dorește o majoritate parlamentară”, a declarat pentru HotNews Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale.

În acest caz nu se aplică regula pentru înlocuirea unui ministru, care, potrivit deciziilor CCR, trebuie să fie o singură dată și motivată.

„La ministru este altceva. Regula se aplică când un premier propune un ministru președintelui. Atunci președintele poate refuza o singură dată, motivat. Cazul a început cu Norica Nicolai în 2008. Cu premierul este o altă situație, articolele 85 și 103 din Constituție. Nu-l poți obliga pe președinte, că nu este notar să semneze acte. Președintele are dreptul la propria gândire”, a adăugat fostul judecător CCR.

Președintele Dan a susținut că nu va încredința mandatul de premier unei majorități PSD-AUR.

Partidul condus de Sorin Grindeanu a anunțat că va semna și depune o moțiune de cenzură alături de AUR pentru a-l demite pe Ilie Bolojan, dar, până în prezent, nu și-a anunțat intenția de a forma un guvern cu partidul pe care îl consideră „extremist”.

Poate forța o nouă majoritate suspendarea președintelui?

„Nu îl pot suspenda pe președinte pentru că refuză o propunere, nu este o încălcare gravă a Constituției. Aceasta nu este o faptă gravă pentru că nu are această obligație. Dacă nu există un partid care are majoritate în Parlament, președintele decide”, a explicat Augustin Zegrean.

Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că președintele nu are obligația să numească premierul dorit de o majoritate parlamentară, dar nu este ferit de riscul suspendării.

„Președintele poate să fie acuzat că este responsabil de blocaj. El poate propune un premier, dar trebuie să treacă de Parlament. Există riscul ca majoritatea să ceară suspendarea lui, chiar dacă nu există o prevedere explicită în Constituție că este obligat să nominalizeze pentru funcția de premier persoana dorită de o majoritate parlamentară. Discuția suspendării în Parlamentă este politică, nu juridică”, au precizat sursele citate.

Articolul 85 din Constituție prevede că:

Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

ARTICOLUL 103



(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.