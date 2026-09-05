Ce pregătesc oamenii-cheie ai lui Trump? Întâlniri cruciale la Moscova și Kiev în orele următoare pentru războiul din Ucraina

Emisarii lui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, sunt așteptați la Moscova și apoi la Kiev în acest weekend, aducând, potrivit președintelui american, o propunere pentru a pune capăt războiului din Ucraina, scrie AFP.

„I-am trimis să vadă dacă putem face progrese, și există șanse mari să reușim”, a declarat Trump jurnaliștilor din Biroul Oval.

Potrivit publicației Axios, Witkoff și Kushner se vor deplasa mai întâi la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin sâmbătă, apoi la Kiev duminică pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aceeași variantă a fost prezentată vineri și de presa de stat rusă.

Oficialii americani și ucraineni au discutat despre vizita la Kiev de luni de zile, însă din diverse motive a tot fost amânată, conform Axios.

Donald Trump nu a precizat dacă propunerea pe care o aduc implică o cedare de teritoriu din partea Ucrainei, așa cum sugerase anterior, dar a declarat: „Avem o idee pentru pace.”

Va fi prima dată când Kushner și Witkoff se vor deplasa la Kiev, orașul devastat de război. Cei doi emisari americani s-au deplasat deja la Moscova, ultima dată în ianuarie.

Nu au fost făcute publice detalii despre ce se va discuta în cadrul întâlnirilor, dar un oficial american a declarat pentru CNN vineri că Witkoff și Kushner intenționează să facă presiuni pentru găsirea unei soluții diplomatice care să pună capăt conflictului.

Jared Kushner și Steve Witkoff Foto: Jacquelyn Martin / AP / Profimedia

Armistițiu propus de Zelenski

Președintele american a atribuit războiul, care a început odată cu lansarea unei ofensive ruse împotriva Ucrainei în februarie 2022, unei „probleme de personalitate” între Zelenski și Putin.

Zelenski a propus respectarea unui armistițiu cu Rusia pe durata vizitei emisarilor americani.

„Nu vor avea loc atacuri aeriene din partea noastră, iar Rusia trebuie, în schimb, să garanteze un armistițiu – fără a efectua propriile atacuri aeriene – pe toată durata necesară desfășurării acestor negocieri”, a declarat Zelenski în discursul său de vineri seara.

Moscova nu a confirmat deocamdată vizita și nici nu a răspuns la propunerea lui Zelenski. Iar în primele ore ale zilei de sâmbătă, un atac rus asupra orașului Kamianske, din centrul-estul Ucrainei, a provocat cel puțin patru morți și cinci răniți, potrivit autorităților regionale.

Deplasarea, un eveniment rar, a directorului CIA, John Ratcliffe, săptămâna trecută la Moscova, a stârnit numeroase speculații. Potrivit Kremlinului, acesta s-a întâlnit cu serviciile de informații ruse. Președintele Statelor Unite a calificat această deplasare drept „semi-rutină”.

Centrul orașului Kiev a fost atacat

De la întoarcerea sa la Casa Albă la începutul anului 2025, Trump a inițiat mai multe runde de negocieri pentru a încerca să găsească o soluție la conflict, care, deocamdată, nu au dus la niciun progres concret.

Vineri, un atac spectaculos cu o dronă rusă a vizat, chiar în centrul istoric al Kievului, sediul serviciilor de securitate ucrainene (SBU).

„Drona viza direct biroul șefului serviciului de securitate”, Oleksandre Poklad, a afirmat președintele ucrainean, precizând că a discutat cu acesta și l-a însărcinat să „dea un răspuns adecvat și concret” la atac.

Poklad nu se afla în biroul său în momentul atacului, a indicat o sursă apropiată anchetei pentru AFP.

Zelenski a publicat apoi pe aplicația Telegram două fotografii în care apărea discutând cu șeful SBU. „Zonele care vor fi vizate au fost identificate. Momentul va fi ales astfel încât să se garanteze un rezultat favorabil”, a scris el.

Jurnaliștii AFP au văzut fum ridicându-se deasupra centrului orașului, în timp ce numeroși trecători urmăreau activitatea serviciilor de urgență trimise la fața locului.

15 persoane au fost rănite, a precizat administrația militară a capitalei, fără a specifica dacă acestea se aflau în clădirea vizată.

Avertismentul lui Zelenski, condamnat de Putin

În ultimele săptămâni, Moscova și-a intensificat atacurile cu drone și rachete, atât ziua, cât și noaptea, asupra Kievului și a altor orașe din țară, unde alertele aeriene se succed într-un ritm din ce în ce mai rapid.

În această vară, armata ucraineană și-a intensificat, de asemenea, bombardamentele asupra Rusiei, uneori la mare distanță de front, afirmând că vizează infrastructuri logistice, militare și energetice.

Zelenski a avertizat săptămâna aceasta că spațiul aerian rus este acum periculos din cauza dronelor ucrainene, avertisment calificat de omologul său rus, Vladimir Putin, drept „terorist”.

Kievul a anunțat miercuri că a notificat oficial această situație Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI). Iar vineri, Moscova a solicitat OACI să „condamne” declarațiile „ilegale” ale Kievului.