Ce riscă România dacă nu închide centralele pe cărbune în 2026 / „Înseamnă finalul pentru Complexul Energetic Oltenia”, fără acordul Comisiei Europene

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat din nou marți, la Bruxelles, că România nu are cum să închidă centralele pe cărbune la 1 ianuarie 2026, așa cum s-a angajat. De închis nu le putem închide, pentru că nu avem cu ce să le înlocuim, însă situația este mult mai complicată de atât.

În 2022, Complexul Energetic Oltenia a primit un ajutor de stat de 2,6 miliarde de euro pentru restructurare și decarbonare, proces în cadrul căruia s-a angajat să închidă centralele pe cărbune până în 2026 și să pună în loc, în această perioadă, centrale pe gaz și panouri fotovoltaice. Însă proiectele noilor centrale sunt mult întârziate și nu vor fi gata anul viitor.

Pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile pe care singur și le-a asumat în planul de restructurare, Complexul Energetic Oltenia riscă să fie obligat să returneze sumele de bani. Iată de ce este nevoie de acordul Comisiei Europene și de renegocierea planului de restructurare.

Ce a spus ministrul Burduja marți, la Bruxelles:

„Am reiterat poziția fermă a României: închiderea celor 1.755 MW de capacitate pe cărbune, prevăzută în PNRR pentru 1 ianuarie 2026, nu este fezabilă în lipsa unor alternative solide. Securitatea energetică a României nu este negociabilă.

Am subliniat că, fără capacități noi de producție în bandă, această măsură ar vulnerabiliza sistemul energetic național, mai ales în perioada de iarnă. Sunt argumente tehnice și date clare. Mai mult, România a atins o reducere de 77% a gazelor cu efect de seră, fiind pe primul loc în UE, și își menține angajamentul de a renunța complet la cărbune până în 2032. Dar nu poate face asta fără să aibă capacități echivalente puse în funcțiune.

Am văzut cu toții ce s-a întâmplat recent în Spania. România nu poate accepta vulnerabilizarea sistemului său energetic național, cu atât mai mult cu cât închiderea grupurilor Complexului Energetic Oltenia nu ar rezolva, practic, nimic — am fi nevoiți să apelăm la și mai multe importuri, din Serbia, Bulgaria etc., iar energia produsă acolo este bazată și pe cărbune. Și este și foarte scumpă”.

Complexul Energetic Oltenia ar putea fi obligat să returneze ajutorul de stat, dacă va fi declarat ilegal

Ce a spus ministrul Burduja în octombrie 2023, despre același subiect:

„Avem nevoie să modificăm Planul de restructurare (a Complexului Energetic Oltenia – n.r.) cu aprobarea Comisiei Europene, pentru că altfel va fi declarat ajutor de stat ilegal, iar un ajutor de stat ilegal de 1,2 miliarde de lei înseamnă finalul pentru Complexul Energetic Oltenia și nu putem risca acest scenariu, și înseamnă și o renegociere a PNRR, atenție, pentru jaloane pe care România deja a încasat sumele aferente, ceea ce nu cred că are precedent”.

Burduja mai spunea, în 2023, că Transelectrica va realiza un studiu de adecvanță a sistemului, care va fi disponibil spre finalul anului 2024.

„Pe baza datelor din studiu tragem nădejde că vom avea noi argumente în fața Comisiei Europene pentru păstrarea în funcțiune a unor grupuri de la Turceni și Rovinari, deci și a exploatării lignitului, pentru o perioadă de timp”, a precizat Burduja.

Întrebat de ce s-a întârziat realizarea noilor centrale pe gaz și fotovoltaice, ministrul a răspuns:

„Suntem într-un proces de analiză a ceea ce s-a întâmplat, există și o echipă a corpului de control acolo, au finalizat un raport parțial pe care l-am înaintat tuturor instituțiilor responsabile, inclusiv în sfera penală. Raportul vizează incidentul de securitate și modul în care s-au derulat anumite achiziții”.