Ce s-a întâmplat cu revolverul și gloanțele primite de Nicușor Dan de la Recep Erdogan

Nicușor Dan a primit, la fel ca toți ceilalți lideri prezenți la summitul NATO de la Ankara, un revolver cadou de la președintele turc Recep Tayyip Erdogan, a confirmat joi Cotroceniul.

Precizările vin după ce premierul britanic Keir Starmer a dezvăluit că Erdogan le-a oferit liderilor de la summit câte un revolver gravat cu numele fiecăruia, însoțit de o cutie cu muniție

„Conform licenței de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, arma oferită Preşedintelui Dan este un pistol Gumusay, însoțit de documente legale de proveniență”, a transmis Administrația Prezidențială.

Potrivit Cotroceniului, echipa de protecție a Preşedintelui României a preluat arma pentru verificări, ulterior fiind luată în evidență de către Administrația Prezidențială, conform procedurilor.

„Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială, cu respectarea dispozițiilor legale specifice”, a mai spus sursa citată.

Cum arată cadoul cu pistolul, potrivit presei turce: