Revolvere cu muniție reală: Cadoul lui Erdogan pentru liderii NATO. Un premier spune că a fost nevoit să lase pistolul în Turcia

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a oferit celorlalți lideri prezenți la summitul NATO desfășurat la Ankara câte un pistol și muniție, a declarat miercuri prim-ministrul britanic Keir Starmer, potrivit AFP.

Keir Starmer, care a discutat cu jurnaliștii prezenți la bordul avionului său, la întoarcerea din Turcia, a explicat că președintele Erdogan le-a oferit liderilor un revolver gravat cu numele fiecăruia, însoțit de o cutie cu muniție.

Conform presei turce, gloanțele pentru aceste pistoale sunt reale.

Erdogan a atașat cadoului său și o notă prin care scutea armele de controalele la graniță.

Însă premierul britanic a precizat că a fost nevoit să lase pistolul în Turcia, deoarece introducerea acestuia în Regatul Unit ar fi fost ilegală.

Acest summit al NATO a fost ultima mare întâlnire internațională de acest fel pentru prim-ministrul britanic, care și-a anunțat demisia de la Downing Street pe 22 iunie.

El rămâne în funcție până la desemnarea unui succesor în cadrul Partidului Laburist, probabil fostul primar al orașului Manchester, Andy Burnham.

Mai devreme în cursul zilei, Starmer a spus că el consideră că acest summit a fost „fructuos”. „Ne-am atins obiectivul, și anume unitatea”, a declarat el pentru postul de televiziune Sky News.

În declarația lor finală, toate țările Alianței și-au reafirmat angajamentul „neclintit” față de clauza de asistență reciprocă a NATO, consacrată de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, piatra de temelie a organizației.

În ceea ce privește Ucraina, liderii NATO și-au reafirmat, de asemenea, „sprijinul neclintit” față de această țară aflată în război cu Rusia.

Însă, în timpul summitului, președintele american Donald Trump i-a criticat încă o dată pe aliații europeni, pe care îi acuză, în special, că nu au susținut Statele Unite în conflictul cu Iranul.

Keir Starmer, care a fost din nou ținta criticilor liderului american la Ankara, a afirmat că a „menținut întotdeauna relații bune” cu acesta. „Vom rămâne în contact”, a dat asigurări premierul britanic.