Ce s-a întâmplat în orașul din România cu cel mai ieftin transport public. Un bilet de autobuz sau tramvai costă 1 leu

Autoritățile locale au tras linie la o lună de la ieftinirea biletul de călătorie pentru transportul public cu tramvaiul și autobuzul.

Numărul biletelor s-a dublat, în luna august, față de luna anterioară, pe fondul ieftinirii tarifului de călătorie la 1 leu, au anunțat reprezentanții Primăriei Arad.



Potrivit datelor publicate marți la o lună de la lansarea programului „1 leu pe zi”, dacă în iulie au fost vândute 36.072 de bilete, în august numărul acestora a ajuns la 80.556, ceea ce înseamnă mai mult decât dublu, conform Agerpres.



Și în cazul abonamentelor s-a înregistrat o creștere importantă. Numărul acestora a crescut de la 3.207 în iulie, la 5.772 în august, adică 2.565 de abonamente în plus.

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, consideră că rezultatele înregistrate după prima lună reprezintă „un semnal puternic” și municipalitatea și-a propus să promoveze în continuarea transportul în comun.



„Cifrele din prima lună sunt foarte importante pentru noi. Faptul că atât numărul biletelor, cât și al abonamentelor vândute a crescut semnificativ arată că tot mai mulți arădeni aleg transportul public. Sunt rezultate care ne bucură și care ne confirmă că am luat o măsură corectă pentru arădeni”, a declarant edilul, într-un comunicat transmis presei.



De la 1 august, orașul Arad are cel mai ieftin transport cu tramvaie și autobuze din țară. Un bilet de călătorie costă 1 leu și este valabil 24 de ore, față de 4,5 lei și valabil 90 de minute înainte de aplicarea reducerilor. Totodată, un abonament săptămânal costă 5 lei, iar un abonament lunar costă 20 lei, față de 120 de lei înainte.

Sursă foto: Dreamstime.com