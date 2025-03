Ce s-a întâmplat înainte de cearta dintre Trump și Zelenski. Momentul viral de la Casa Albă. VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost sfătuit să poarte un costum pentru vizita sa la Casa Albă, lucru pe care liderul de la Kiev nu nu l-a mai făcut de la izbucnirea războiului, iar Donald Trump a fost jignit pentru că nu dat curs acestei recomandări, scrie presa americană.

Înainte de întâlnirea istorică de la Casa Albă, Zelenski a fost sfătuit de echipa lui Trump să renunţe la costumaţia sa obişnuită în stil militar pentru ceva mai formal, potrivit unor surse citate de Axios, notează News.ro.

Cu toate acestea, el nu a făcut-o, purtând obişnuita ţinută cu bluzon de tip polo de culoare neagră având în partea stângă un trident, simbolul ucrainean. Acest lucru, a adăugat publicaţia americană citând două surse, l-a iritat pe Trump înainte de ceea ce a devenit rapid un dezastru diplomatic.

Deşi poate părea un aspect nesemnificativ, liderului american i s-a părut clar că este ceva ce contează. În timp ce Trump îi strângea mâna lui Zelenski la intrarea în Aripa de Vest, Trump a spus, aparent glumind: „Este îmbrăcat elegant astăzi”.

Iar în timpul conferinţei de presă, Zelenski chiar a fost întrebat de către un jurnalist: „De ce nu purtaţi un costum?”, deşi se ştie că la începutul războiului liderul ucrainean a renunţat la ţinutele formale şi a preferat să se îmbrace în uniforme kaki sau, mai nou, negre, apropiate de ţinuta militară, din spirit de solidaritate cu cei care luptă şi cu poporul ucrainean.

„Voi purta un costum când acest război se va termina”, a răspuns liderul ucrainean, după ce mai oferise această explicaţie şi cu alte ocazii.

Săptămâna aceasta, liderii francez şi britanic au vizitat Casa Albă. Aceştia au oferit, probabil, performanţe arhetipale despre cum ar putea arăta vizitele străine la Casa Albă în timpul celei de-a doua administraţii a lui Trump – multă linguşeală şi construirea de punţi. Liderii care urmează să se întâlnească cu Trump par acum să fie nevoiţi să atingă toate notele potrivite pentru a rămâne pe placul său, comentează Sky News.

Un oficial al Statelor Unite care a observat întâlnirea şi care este familiarizat cu negocierile din Ucraina a declarat că a simţit că ar putea exista probleme imediat ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a coborât din maşină purtând bluza sa caracteristică şi nu un costum. „Ştiu că acesta este ceva ce-l caracterizează, dar acest moment este diferit”, a declarat oficialul pentru CNN.

„Zelenski ar fi trebuit să procedeze de data aceasta în mod diferit. De îndată ce (vicepreşedintele JD) Vance s-a aşezat, ar fi trebuit să adopte o abordare mult mai conciliantă. Este vorba de viitorul ţării sale. Nu este momentul să ne certăm şi nu este momentul să îl corectăm public pe vicepreşedinte sau pe preşedinte”, a mai comentat oficialul.

Înainte ca întâlnirea din Biroul Oval să degenereze într-o ceartă, Zelenski a fost întrebat de un reporter de ce nu poartă costum la întâlnire cu deţinătorul celei mai înalte funcţii a Statelor Unite. „Voi purta costum după ce acest război se va termina, da”, a răspuns Zelenski în limba engleză. „Poate ca al tău, da, poate ceva mai bun. Nu ştiu, vom vedea. Poate ceva mai ieftin. Mulţumesc”, a spus preşedintele ucrainean.

Practic, întrebarea despre îmbrăcămintea sa a prefaţat discuţia despre recunoştinţă şi respect care a dus la un schimb aprins de replici a lui Zelenski cu gazdele sale.

„De ce nu purtaţi un costum? Deţineţi un costum? O mulţime de americani au o problemă cu faptul că nu respectaţi demnitatea funcţiei”, a întrebat reporterul, un jurnalist conservator care era îmbrăcat în costum cu cravată. În acel moment JD Vance a început să râdă. Imaginile au devenit apoi virale pe rețelele de socializare.

Reporter: Why don't you wear a suit?



Zelensky: I will wear costume after this war will finish. Maybe something like yours. pic.twitter.com/f2BdpmDjCI