Ce „sancțiuni de lungă distanță” a mai aplicat Ucraina / Zelenski: Au avut loc lovituri importante

Serviciul de Securitate al Ucrainei a lovit două depozite de petrol din Rusia, ambele la aproximativ 500 de kilometri de linia frontului, a anunțat joi dimineață președintele Volodimir Zelenski , iar armata ucraineană a transmis că a atacat 12 petroliere de pe Marea Azov.

Zelenski a spus că forțele Kievului „pun în aplicare planul de sancțiuni de lungă distanță, ca răspuns la faptul că Rusia prelungește războiul și își continuă atacurile“.

Potrivit acestuia, armata ucraineană a reușit în ultimele zile lovituri importante și reușite asupra unor instalații din sectorul petrolier al Rusiei.

Pe lângă cele două depozite, au fost lovite o instalație de stocare a combustibililor aflată la 800 kilometri de front și o stație de pompare a petrolului din orașul rus Ufa, la aproape 1.500 de kilometri de graniță

„Un terminal de încărcare a petrolului din regiunea Rostov, la aproximativ 200 de kilometri de linia frontului, a fost, de asemenea, sancționat”, a adăugat Zelenski.

„I-am oferit Rusiei o cale de a pune capăt acestui război cu mult timp în urmă, iar fiecare zi în care alege să-l prelungească ar trebui să readucă realitatea războiului acolo unde a început – în Rusia”, a mai scris el pe X, unde a inclus și imagini cu urmări ale loviturilor cu drone.

Our warriors are carrying out the long-range sanctions plan in response to Russia dragging out the war and continuing its attacks. Recent days saw important successful strikes on facilities supporting Russia's oil sector and sustaining its war policy.



SSU warriors struck two oil… pic.twitter.com/4o23HYwfkr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2026

Tot joi dimineață, armata ucraineană a afirmat că a fost lovit 12 petroliere, un remorcher și o navă cargo aparținând Federației Ruse în apele Mării Azov.

„Navele lovite erau utilizate, în special, pentru aprovizionarea cu combustibil și lubrifianți a grupărilor de trupe ale Federației Ruse, precum și pentru transportul de petrol și produse petroliere, ocolind sancțiunile internaționale”, a afirmat statul major ucrainean într-o informare postată pe Facebook.

De asemenea, armata ucraineană a menționat și ea că a fost lovit terminalul petrolier „Yug Rus” din Bataisk (regiunea Rostov), unde incendiu în zona întreprinderii. Amploarea pagubelor provocate și rezultatele atacului sunt în curs de lămurire, a mai transmis aceasta.

Potrivit șefului celei mai importante forțe de drone a Ucrainei, Robert „Magyar” Brovdi, în decurs de 96 de ore au fost lovite 35 de petroliere și alte nave de transport aflate pe Marea Azov.