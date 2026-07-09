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Ce „sancțiuni de lungă distanță” a mai aplicat Ucraina / Zelenski: Au avut loc lovituri importante

George Sîrbu
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Serviciul de Securitate al Ucrainei a lovit două depozite de petrol din Rusia, ambele la aproximativ 500 de kilometri de linia frontului, a anunțat joi dimineață președintele Volodimir Zelenski , iar armata ucraineană a transmis că a atacat 12 petroliere de pe Marea Azov.

Zelenski a spus că forțele Kievului „pun în aplicare planul de sancțiuni de lungă distanță, ca răspuns la faptul că Rusia prelungește războiul și își continuă atacurile“.

Potrivit acestuia, armata ucraineană a reușit în ultimele zile lovituri importante și reușite asupra unor instalații din sectorul petrolier al Rusiei.

Pe lângă cele două depozite, au fost lovite o instalație de stocare a combustibililor aflată la 800 kilometri de front și o stație de pompare a petrolului din orașul rus Ufa, la aproape 1.500 de kilometri de graniță

„Un terminal de încărcare a petrolului din regiunea Rostov, la aproximativ 200 de kilometri de linia frontului, a fost, de asemenea, sancționat”, a adăugat Zelenski.

„I-am oferit Rusiei o cale de a pune capăt acestui război cu mult timp în urmă, iar fiecare zi în care alege să-l prelungească ar trebui să readucă realitatea războiului acolo unde a început – în Rusia”, a mai scris el pe X, unde a inclus și imagini cu urmări ale loviturilor cu drone.

Tot joi dimineață, armata ucraineană a afirmat că a fost lovit 12 petroliere, un remorcher și o navă cargo aparținând Federației Ruse în apele Mării Azov.

„Navele lovite erau utilizate, în special, pentru aprovizionarea cu combustibil și lubrifianți a grupărilor de trupe ale Federației Ruse, precum și pentru transportul de petrol și produse petroliere, ocolind sancțiunile internaționale”, a afirmat statul major ucrainean într-o informare postată pe Facebook.

De asemenea, armata ucraineană a menționat și ea că a fost lovit terminalul petrolier „Yug Rus” din Bataisk (regiunea Rostov), unde incendiu în zona întreprinderii. Amploarea pagubelor provocate și rezultatele atacului sunt în curs de lămurire, a mai transmis aceasta.

Potrivit șefului celei mai importante forțe de drone a Ucrainei, Robert „Magyar” Brovdi, în decurs de 96 de ore au fost lovite 35 de petroliere și alte nave de transport aflate pe Marea Azov.