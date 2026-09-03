Ce se întâmplă în creier după ce renunți la alcool. Unele schimbări încep în primele săptămâni

Alcoolul afectează atât structura, cât și funcționarea creierului. Consumul repetat este asociat cu reducerea volumului de substanță cenușie în regiunile frontale, cu o sensibilitate mai mică a circuitului recompensei și cu o activare mai intensă a sistemelor implicate în stres. O parte dintre aceste modificări se pot ameliora după oprirea consumului.

Primele schimbări apar relativ repede. Cele mai mari modificări structurale au fost observate în prima lună de abstinență, iar unele funcții cognitive încep să se îmbunătățească în primele săptămâni. Recuperarea continuă apoi luni întregi, iar în multe studii atenția, memoria, percepția și funcțiile executive s-au apropiat de valorile persoanelor fără tulburare prin consum de alcool în intervalul de șase până la douăsprezece luni.

O sinteză publicată în PLOS ONE, a reunit 16 studii care au urmărit 783 de pacienți diagnosticați cu tulburare prin consum de alcool și 390 de persoane fără acest diagnostic. Viteza de procesare a informației s-a îmbunătățit în aproximativ o lună, iar memoria de lucru, adică abilitatea de a păstra temporar o informație și de a o folosi, a prezentat semne de revenire chiar după 18 zile.

Schimbările pot fi observate și în cadrul investigațiilor imagistice prin rezonanță magnetică.

O analiză a 45 de studii longitudinale, publicată în 2022, în Drug and Alcohol Dependence, a identificat creșteri de volum ale cortexului frontal, insulei, hipocampului și cerebelului după oprirea consumului. Modificările structurale tind să apară înainte ca funcționarea cerebrală și procesele neurochimice să revină la nivelurile observate în rândul persoanelor fără consum problematic.

Cum modifică alcoolul sistemele de recompensă și de stres

La început, alcoolul stimulează eliberarea de endorfine și crește activitatea dopaminei în circuitul recompensei. În același timp, amplifică semnalele inhibitorii din creier și le reduce pe cele excitatorii. De aici apar, pentru scurt timp, relaxarea, dezinhibiția și diminuarea anxietății.

După ce efectul alcoolului începe să dispară, sistemele implicate în stres devin mai active, iar anxietatea poate ajunge mai intensă decât înainte de consum. George Koob, directorul Institutului Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism din SUA, descrie această reacție prin ideea că în creier „nu există nimic gratis”.

Dacă episoadele se repetă frecvent, creierul începe să se adapteze. Circuitul recompensei răspunde tot mai puțin, în timp ce amigdala și alte regiuni implicate în stres devin mai active. Într-o sinteză publicată în 2022, în Nature Reviews Disease Primers, James MacKillop, psiholog clinician la Universitatea McMaster din Canada, explică faptul că, în această etapă, consumul nu mai este motivat în primul rând de plăcere, ci de nevoia de a reduce starea neplăcută care apare în lipsa alcoolului.

În cazul unui consum intens menținut ani la rând, pot apărea și leziuni structurale. Cortexul frontal, implicat în controlul impulsurilor, atenție și luarea deciziilor, este una dintre regiunile vulnerabile. În formele severe, afectarea poate ajunge până la tulburări cognitive importante și dificultăți majore în formarea unor amintiri noi.

Modificările negative apar și după un pahar sau două pe zi

Volumele cerebrale mai mici au fost asociate cu un consum mai mare de alcool, iar relația a devenit vizibilă chiar de la un consum mediu de una-două unități de alcool pe zi, potrivit unui studiu publicat în 2022, în Nature Communications, bazat pe imagini cerebrale de la 36.678 de adulți de vârstă mijlocie și înaintată din cadrul UK Biobank. Cu cât consumul crește, cu atât asocierea se accentuează. În metodologia studiului, două unități corespundeau aproximativ unui pahar de vin de 175 ml sau unei halbe de bere.

Consumul scăzut și moderat a fost asociat modificări în aceleași regiuni și în aceeași direcție ca și consumul intens, doar că de amploare mai mică, potrivit unei analize a 27 de studii de neuroimagistică publicate în 2024, în Addiction Biology. Volumele și grosimile corticale au fost mai reduse în zonele frontale, temporale și parietale. Relația dintre cantitatea de alcool și modificările din creier este dependentă de doză, rezumă psihologul James MacKillop.

Organizația Mondială a Sănătății a stabilit în ianuarie 2023 că nu există o cantitate de alcool lipsită de efecte asupra sănătății. Etanolul este încadrat de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului în grupa substanțelor cancerigene dovedite, alături de azbest și de tutun.

Nici consumul redus nu pare să protejeze de demență

Un studiu publicat în BMJ Evidence-Based Medicine, realizat de cercetători de la universitățile Oxford, Yale și Cambridge, nu a găsit un nivel de consum asociat cu un risc mai mic de demență. Dimpotrivă, probabilitatea de apariție a bolii a crescut odată cu cantitatea de alcool consumată.

Analiza a inclus peste 550.000 de adulți cu vârste între 56 și 72 de ani și informații genetice provenite de la aproximativ 2,4 milioane de persoane. În analiza genetică, o creștere a consumului echivalentă, de exemplu, cu trecerea de la una la trei băuturi pe săptămână a fost asociată cu un risc de demență cu 15% mai mare.

Studiile observaționale mai vechi indicau uneori valori mai mici ale riscului în rândul persoanelor care consumau cantități moderate. Autorii cercetării au arătat însă că această asociere poate fi influențată de faptul că unele persoane își reduc consumul pe măsură ce apar problemele de sănătate sau primele semne ale declinului cognitiv. La momentul evaluării, ele pot apărea astfel în categoria celor care beau puțin, chiar dacă în anii anteriori consumaseră cantități mai mari.

Ce se schimbă în primele luni după reducerea alcoolului

Creierul începe să se modifice din primele săptămâni după oprirea consumului intens. Studiile care au folosit imagistica prin rezonanță magnetică au arătat că volumul unor regiuni cerebrale poate crește relativ repede la început, iar ritmul este mai rapid în prima lună decât în lunile următoare. Recuperarea continuă apoi treptat, însă nu toate zonele și funcțiile se refac în același timp.

Cele mai multe cercetări au fost făcute la persoane diagnosticate cu tulburare prin consum de alcool, după ce au devenit abstinente. O sinteză publicată în 2024, în PLOS ONE, a scos la iveală că viteza de procesare a informației se poate normaliza într-o lună, iar unele componente ale memoriei de lucru, chiar în primele săptămâni. Pentru atenție, memorie, percepție și funcțiile executive, recuperarea s-a întins de obicei pe șase până la douăsprezece luni.

Oprirea alcoolului pentru numai o lună poate avea și alte efecte importante. O analiză publicată în 2025, în Alcohol and Alcoholism, a reunit 16 studii despre Dry January (ianurie fără alcool). Participanții care au terminat luna fără alcool au susținut că au avut o stare generală mai bună și au prezentat îmbunătățiri ale unor indicatori biologici. În lunile următoare, mulți au continuat să bea mai rar și în cantități mai mici decât înainte. Au fost raportate beneficii și în rândul participanților care nu au reușit să rămână abstinenți întreaga lună. Aproape toate cercetările provin însă din Marea Britanie, iar participanții s-au înscris voluntar, astfel că rezultatele nu pot fi extinse automat la populația generală.

Reducerea consumului nu trebuie confundată însă cu recuperarea cerebrală demonstrată prin imagistică. O revizuire sistematică publicată în 2026, în Alcohol and Alcoholism, a demonstrat că studiile despre refacerea structurii creierului continuă să urmărească în principal persoane abstinente. Cercetarea este încă insuficientă pentru a spune dacă simpla reducere a alcoolului produce aceleași modificări cerebrale și în același ritm.

Definiția recuperării s-a schimbat totuși. Institutul Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism din SUA nu mai condiționează recuperarea de abstinența completă, ci de dispariția simptomelor tulburării și de oprirea consumului excesiv. Pentru sănătate, abstinența rămâne varianta cu cel mai mic risc, dar reducerea substanțială a consumului poate aduce beneficii persoanelor care anterior beau mult.

Ce se poate recupera și ce nu

Nu toate modificările produse de consumul îndelungat dispar. În studiile urmărite de sinteza din PLOS ONE, majoritatea funcțiilor cognitive s-au apropiat de valorile persoanelor fără tulburare prin consum de alcool în decurs de șase până la douăsprezece luni. Pentru formarea conceptelor și raționament, rezultatele au fost însă neuniforme.

Și imaginile cerebrale au indicat o recuperare incompletă la o parte dintre pacienți. Într-un studiu longitudinal cu evaluări la o săptămână, o lună și aproximativ șapte luni și jumătate, volumul substanței cenușii și albe a crescut în mai multe regiuni după abstinență. La ultima evaluare, unele volume de substanță cenușie rămâneau totuși mai mici decât la persoanele din grupul de control.

Episoadele repetate de sevraj pot influența, de asemenea, recuperarea. În studiile incluse în analiza din PLOS ONE, persoanele care trecuseră prin mai multe perioade de dezintoxicare au avut, în unele cazuri, performanțe mai reduse la testele de atenție și flexibilitate cognitivă decât cele cu mai puține episoade anterioare. Vârsta, fumatul, durata consumului intens, starea de sănătate și eventualele carențe nutriționale pot contribui la diferențele mari observate de la un pacient la altul.

Pentru persoanele dependente, oprirea alcoolului nu trebuie făcută brusc fără evaluare medicală. Sevrajul sever poate provoca convulsii. Ghidul NICE recomandă ca persoanele cu dependență care prezintă risc de sevraj sever să fie tratate sub supraveghere medicală și avertizează că reducerea bruscă a consumului poate fi periculoasă.

Cum îți dai seama dacă alcoolul a devenit o problemă

George Koob și James MacKillop nu susțin abstinența ca regulă pentru toată lumea. Ambii specialiști spun că alcoolul poate avea un loc în viața socială sau la masă, dar recomandă ca evaluarea consumului să pornească de la efectele pe care le are asupra vieții de zi cu zi.

Întrebările relevante sunt dacă alcoolul începe să afecteze munca, relațiile, somnul, sănătatea sau felul în care o persoană își petrece timpul. MacKillop propune și un criteriu mai personal: dacă modul în care bei intră în conflict cu felul în care vrei să trăiești sau cu lucrurile pe care le consideri importante.

Faptul că cineva începe să se întrebe dacă bea prea mult este, în opinia sa, un motiv suficient pentru a discuta cu un specialist. Reducerea consumului nu se bazează doar pe voință. Există intervenții psihologice și tratamente medicamentoase care pot ajuta, în funcție de severitatea problemei și de obiectivele fiecărei persoane.