Ce se întâmplă la iarnă în apartamentele din București, reparațiile la CET Vest nu sunt gata. ELCEN are și un scenariu pesimist

În noaptea de 20 aprilie, CET Vest a fost oprit, după ce defect electric major a provocat un incendiu puternic, care a distrus două transformatoare electrice de 110/6 kV, tabloul de comandă pentru curent continuu și stațiile de servicii generale.

Situația a fost agravată de un al doilea incendiu produs o lună mai tțrziu.

Pentru a nu lăsa consumatorii din Sectoarele 1, 5 și 6 fără apă caldă, sarcina termică a fost preluată imediat de CET Grozăvești.

De atunci, se lucrează la CET Vest, Readucerea centralei la schema normală de funcționare este programată oficial să se facă în etape, în intervalul 15 octombrie – 15 noiembrie 2026, pentru a putea asigura agentul termic în mod stabil în sezonul rece.

Dacă, totuși, nu e gata până vine frigul, presiunea devine și mai mare pe CET Grozăvești. Citește, pe B365.ro, care este scenariul pesimist al ELCEN.