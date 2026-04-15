„Ce sens ar avea?” Motivul pentru care un consilier al lui Bolojan exclude un acord al României cu FMI-ul

Fostul președinte al Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, actualmente consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a afirmat, la Digi24, că România nu are nevoie de un acord cu Fondul Monetar Internațional, chiar și în condițiile în care FMI a înjumătățit prognoza de creștere a economiei în 2026, de la 1,4% la 0,7%.

Ionuț Dumitru a spus că revizuirea prognozei pe 2026 a FMI privind economia României nu este surprinzătoare în condițiile în care economia internațională se confruntă cu stresul provocat de războiul din Golful Persic.

„Este vorba de a fi conectați la noile realități. Avem războiul din Iran cu implicații majore asupra prețului combustibililor, nicio țară din lume nu poate rămâne neafectată (…) Sunt state mai expuse, mai puțin expuse…”, a declarat Dumitru adăugând că România face parte din prima categorie întrucât nu are în momentul de față resursele necesare pentru a compensa într-o măsură mai mare creșterile prețurilor la carburanți.

„Era bine să avem spațiu fiscal, să nu fim dezarmați așa cum suntem acum și nu putem face o intervenție mai mare pentru a susține comsumatorii (…) Am consumat spațiul fiscal în vremuri bune, când nu era nevoie”, a comentat economistul.

„Am parcurs jumătate din drum”

Întrebat dacă sacrificiile făcute de români de la preluarea puterii de actuala coaliției de guvernământ sunt în van, în condițiile în care criza energetică mondială lovește oricum economia României, Ionuț Dumitru a răspuns:

„Nu cred că sunt în van, ele oricum trebuiau făcute pentru că situația bugetului era atât de complicată încât unele măsuri trebuiau luate. Nu poți continua cu asemenea deficite când ai o nevoie de finanțare atât de mare. Măsurile de corecție erau obligatorii în orice scenariu.”

În ce privește posibilitatea unui acord de finanțare cu FMI, Dumitru crede că nu se impune. El a amintit că guvernul Bolojan a preluat un deficit bugetar de 9% pe care trebuie să-l reducă la 3% până în 2030-2031. Pentru 2026, se prognozează un deficit de 6,2%.

„Ce sens ar avea să apelăm la un factor extern care să ne ghideze când am parcurs jumătate din drum? Anii viitori trebuie să continuăm reducerea cu 1% în fiecare an. Nu e ușor deloc, dar jumătate din ajustare s-a făcut deja”, a apreciat Ionuț Dumitru.

Totodată, el a spus că, în momentul de față, nu este nevoie de noi creșteri de taxe și impozite, însă riscul major pentru economie ar fi instabilitatea politică care „ar complica foarte mult lucrurile”.