Cine este Ionuț Dumitru, primul consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Ce spunea despre numărul de bugetari din România

Economistul Ionuț Dumitru a fost unul dintre numele vehiculate în spațiul public, săptămânile trecute, pentru funcția de premier. Potrivit Digi24, era considerat o „propunere surpriză” de premier tehnocrat, luată în calcul de președintele Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că Ionuț Dumitru va fi primul său consilier onorific.

Ionuț Dumitru este economist șef din 2005 la Raiffeisen Bank, conducând Departamentul de Cercetări Economice din cadrul băncii.

Timp de 9 ani, în perioada 2010 – 2019, a fost președinte al Consiliului Fiscal al României.

În 2019, când încă deținea funcția de președinte al Consiliului Fiscal, a fost vehiculat ca având cele mai mari șanse pentru a deveni unul din candidații propuși de PNL pentru funcția de viceguvernator al Băncii Naționale.

Gândirea economică a lui Ionuț Dumitru

Conform celor mai recente declarații publice, Ionuț Dumitru este adeptul unui mix de soluții pentru un echilibru bugetar. Mixul optim de soluții trebuie să fie format dintr-o soluție fiscală (pe partea de venituri) și alta bugetară (pe partea de cheltuieli) și ele trebuie privite împreună, spune Ionuț Dumitru.

„O să avem o suferință economică și trebuie să alegem cu discernământ acele soluții pe care le avem pentru a minimiza impactul negativ”, a declarat economistul, la începutul lunii iunie, într-o conferință la care au participat mai mulți analiști financiar-bancari.

Potrivit lui Ionuț Dumitru, România are cheltuieli cu salariile în sectorul public mai mari decât media europeană și, în orice caz, și decât unele țări din jurul nostru.

Ionuț Dumitru consideră că numărul de salariați, din sectorul public din România, nu este mare, dacă ne uităm pe cifre. „Dacă ne uităm strict la cifre, o să constatăm că numărul de salariați din sectorul public în total populație în România e cel mai mic din Europa. De departe! Să tragi concluzia că numărul de salariați, din sectorul public din România e mare nu se verifică pe cifre deloc!”, a precizat Ionuț Dumitru.

Însă, situația este diferită când se face raportarea situației bugetarilor la numărul de contribuabili. „Discuția poate să fie și câți bugetari avem raportat la numărul de contribuabili. Așa, România nu mai e la coada clasamentului”, a precizat economistul.

„Iar în sectorul de administrație publică și apărare suntem peste media europeană raportat încă o dată la numărul de contribuabili la buget. Dar cineva ar putea spune: «domnule, dar, toată lumea beneficiază de servicii publice, nu numai cei care contribuie la buget. Și până la urmă, serviciile publice adresează toată populația, nu numai contribuabilii la buget, dacă avem și copii, și bătrâni care au contribuții mai mici la bugetul statului». De aceea cred că ar trebui totuși să raportăm la populație”, a mai spus Ionuț Dumitru, economistul șef al Raiffeisen Bank și fost șef al Consiliului Fiscal.

Activitatea academică

Ionuț Dumitru este profesor universitar la Academia de Studii Economice (ASE) din București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori. Are peste 19 ani de experiență în învățământ.

De asemenea, a fost vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), membră afiliată la EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies).

Ionuț Dumitru a absolvit Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și are un master în „Strategii și Politici Financiar-Monetare” din cadrul Școlii Doctorale de Finanțe-Băncă (DOFIN).

Este doctor în economie la Academia de Studii Economice București, domeniul Finanțe.

Este membru al Asociației Române pentru Clubul de la Roma și Societatea Română de Economie.

Ionuț Dumitru este autor a peste 30 de lucrări științifice, publicate în reviste de specialitate. De asemenea, a publicat opt cărți de specialitate în domeniul politicilor macroeconomice și managementului bancar.