Ce setări poți face ca să scoți maximul din bateria telefonului tău, în newsletter-ul Good Tech de pe 24 iunie

Sunt momente în care pare că bateria telefonului ar fi o resursă misterioasă: uneori rezistă toată ziua, alteori ajunge la 20% înainte de prânz. În realitate, de cele mai multe ori există câțiva vinovați care consumă energie în fundal fără să ne dăm seama. În ediția de mâine, 24 iunie, a newsletter-ului Good Tech, vorbim despre setările pe care le putem face ca să ne prelungim viața bateriei.

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De cele mai multe ori, problema nu este bateria în sine, ci felul în care telefonul o folosește. Ecranul, aplicațiile care rulează în fundal, notificările constante și semnalul slab pot transforma un telefon eficient într-unul care pare că se descarcă fără motiv aparent. Partea complicată este că multe dintre aceste procese nu sunt vizibile direct, așa că ai putea să ai impresia că autonomia variază aleatoriu.

În realitate, bateria nu se comportă imprevizibil, doar că distribuția consumului se schimbă de la o zi la alta, în funcție de cum folosim telefonul și în ce condiții ne aflăm. O zi cu multe notificări, GPS activ și semnal slab poate consuma de două ori mai mult decât o zi în care folosim telefonul mai relaxat, chiar dacă pare același tip de utilizare.

Tocmai de aceea merită să ne uităm la câteva setări simple și la obiceiuri de utilizare care au, de fapt, un impact mare asupra autonomiei zilnice.