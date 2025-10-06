Ce sfat îi dă Traian Băsescu lui Nicușor Dan: „Peste câteva luni, Bolojan va fi foarte erodat de măsurile pe care le ia”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan ar trebui să schimbe guvernul după ce țara scapă de deficit, însă spune că nu ar trebui să numească un premier de la PSD, pentru „ăștia când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii”, transmite Digi24.

Băsescu, întrebat, duminică seară, la Digi24, dacă Ilie Bolojan ar avea nevoie de sprijinul lui Nicușor Dan, a spus că cel mai bine ar fi ca președintele să rămână strict în atribuțiunile lui la Cotroceni.

„Da şi nu. Da, în mod cavaleresc, dar din punct de vedere pragmatic este bine să nu fie partenerul lui Bolojan. În şase, opt luni Bolojan va avea nivelul de simpatie foarte scăzut. Şi atunci va trebui să vină preşedintele curat, după excursii în Moldova, cu copiii şi să spună „Asta e!”. Pentru că eu am experiența mea – am fost solidar cu guvernul, mi-am asumat, dar eram la al doilea mandat”, a spus Traian Băsescu.

„El este la primul mandat, și peste câteva luni când Bolojan va fi foarte erodat de măsurile pe care le ia, asta-i politica, va trebui să vină un președinte care să spună calea de urmat – schimbăm guvernul pentru relansarea încrederii în executiv”, a continuat fostul președinte.

În ceea ce privește durata mandatului lui Bolojan, aceea de a duce guvernarea până la rotativa guvernamentală, atunci când premierul va fi dat de PSD, Băsescu a spus că speră ca schimbarea de premier să nu aibă loc.

„Cei care au nenorocit finanțele publice au fost cei de la PSD. Cel mai puternic agent de distrugere al bugetului României. Ciolacu a fost vârful și emblema acestui proces”, a continuat acesta.

„Eu sper că Nicușor Dan va găsi resursele să formeze un nou guvern după ce țara este redresată, după ce probleme de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort. Deci, atunci când lucrurile intră într-o matrice generată de măsurile pe care le ia Bolojan și deficitul se va reduce, atunci va fi momentul să pună un nou guvern. Dar nu trebuie pus guvern PSD, pentru că ăștia au năravul ăsta prost – când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și ne îndatorează neam de neamul nostru. Deci, PSD trebuie să nu ajungă cu prim-ministru înaintea următoarelor alegeri, pentru că va distruge tot ce se construiește acum”, a adăugat fostul președinte.