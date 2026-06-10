Ce spun 10 europarlamentari despre premierul desemnat Eugen Tomac, coleg cu ei în Parlamentul European. De la „iubește România” la „încă un yesman”

Care este drumul de la „decent”, „iubește România” până la „inofensiv”? Pe această plajă de trăsături de lider îl descriu pe Eugen Tomac europarlamentari de la PSD, PNL, AUR sau USR pe care HotNews i-a rugat să-i contureze profilul politic, să-i analizeze activitatea din Parlamentul European.

Poate cele mai consistente cuvinte de apreciere despre Tomac le-au rostit cei doi europarlamentari de la PSD care au răspuns.

Unul dintre social-democrați a spus: „Îl cunosc pe Eugen Tomac încă din anii studenției. Mă simt apropiat de el la nivel uman”.

Am răspuns Vasile Dîncu (PSD), Claudiu Manda (PSD), Gheorghe Piperea (AUR), Adrian Axinia (AUR), Siegfried Mureşan (PNL), Daniel Buda (PNL), Vlad Voiculescu (USR), Claudiu Târziu (Acțiunea Conservatoare), Maria Grapini (PUSL), Luis Lazarus (neafiliat).

HotNews a vorbit cu 10 europarlamentari români din toate grupurile politice reprezentate în Parlamentul European, iar majoritatea au vorbit în termeni favorabili despre Eugen Tomac, aflat la al doilea mandat de europarlamentar. Există însă şi critici dure pe care premierul desemnat le-a primit de la colegii săi din Parlamentul European.

Eugen Tomac a fost desemnat candidat la funcția de premier de către președintele Nicușor Dan și urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului, în condițiile în care majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului nu este încă sigură.





Fost președinte al PMP și consilier onorific al președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni, Eugen Tomac a fost ales în Parlamentul European în 2019 pe lista PMP și reales în 2024 de pe poziția a treia a listei Alianței Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei.

În actuala legislatură este membru al grupului european Renew Europe. Eugen Tomac nu a reuşit însă să treacă pragul şi pentru a intra în Parlamentul României, obţinând 2% la alegerile decembrie 2024.

Vasile Dîncu (PSD): „Îl cunosc pe Eugen Tomac încă din anii studenției. Mă simt apropiat de el la nivel uman”

Vasile Dîncu, Foto: Agerpres

Europarlamentarul Vasile Dîncu, vicepreşedinte PSD şi fost vicepremier în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloş, îşi exprimă încrederea în Eugen Tomac, deşi atât în politica europeană, cât şi în cea europeană, cei doi s-au aflat mereu în grupuri politice aflate în competiţie. Din punctul său de vedere, pe Eugen Tomac îl caracterizează consecvenţa, echilibrul, seriozitatea şi capacitatea de dialog.

„Îl cunosc pe Eugen Tomac încă din anii studenției și cred că unul dintre lucrurile care îl definesc cel mai bine este consecvența. În politică este ușor să schimbi teme, alianțe sau priorități în funcție de context. Eugen a rămas atașat unor proiecte și unor convingeri pe care le-a urmărit cu perseverență de-a lungul timpului”, a explicat Vasile Dîncu, în dialog cu HotNews.

Vicepreşedintele PSD susţine că Eugen Tomac este unul dintre colegii din PE de care se simte apropiat „la nivel uman”:

„În Parlamentul European a avut o activitate serioasă și aplicată, fiind preocupat mai degrabă de rezultate și de dosarele pe care le gestionează decât de zgomotul politic de moment. Dincolo de competiția politică firească dintre noi, l-am perceput întotdeauna ca pe un om al dialogului, cu o atitudine moderată și echilibrată.

Nu am avut foarte multe proiecte comune, dar am avut suficiente ocazii să îi observ stilul de lucru și seriozitatea”.

„Este unul dintre colegii de care mă simt apropiat la nivel uman și pe care îl respect pentru decența, perseverența și profesionalismul său”, a conchis Dîncu.

Claudiu Manda (PSD): „Întotdeauna o relație colegială corectă”

Claudiu Manda Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Claudiu Manda, europarlamentar PSD şi secretar-general al partidului, şi-a ales cuvinte de apreciere premierului desemnat.

„Am fost colegi în Parlamentul European și am avut întotdeauna o relație colegială corectă. În activitatea europeană, dialogul și capacitatea de a construi consens sunt esențiale pentru reprezentarea cât mai bună a intereselor României”.

Gheorghe Piperea (AUR): „Este un inofensiv”

Avocatul Gheorghe Piperea / FOTO: Inquam Photos / George Călin

Pentru europarlamentarul Gheorghe Piperea, diferenţele de opinii politice pe care le are cu Eugen Tomac nu pot fi ignorate.

„Este parte din grupul european Renew, care este evident adversar ireductibil al conservatorilor din ECR, grup din care fac parte şi eu. În afară de momentele mai sensibile, când probabil că are obligaţia să vorbească, domnul Tomac mai iese cu câte un comunicat sau o opinie ostilă nouă. Aşa a fost, de exemplu, cazul moţiunii de cenzură contra Usrulei von der Leyen, unde a preluat clişeul cu «ne-a făcut ţara de ruşine», «este amic al Moscovei»”, susţine europarlamentarul ales pe listele AUR.

Piperea susţine că a avut timp să-l cunoască pe Eugen Tomac şi şi-a format o opinie clară despre el:

„Îl întâlnesc destul de des în avion sau în taxiul către Parlament şi mai discutăm chestii generice, foarte rar către deloc chestii politice. Domnul Tomac este un inofensiv. De aceea şi cred că este o desemnare de sacrificiu, iar nu una serioasă. Adevărata mutare a lui Dan vine la desemnarea nr. 2. Domnul Tomac și-a făcut rolul, a avut cele 15 minute de glorie, e timpul ca maurul să pășească înapoi, în anonimul de până acum”.

Adrian Axinia (AUR): „Chiar cred că iubește România și că și-ar dori Unirea”

Adrian Axinia. Foto: Radu Tuta / Agerpres

Adrian Axinia, AUR, împărtăşeşte aceleaşi opinii politice, însă spue că are o părere bună despre Tomac „la nivel individual”:

„Îl consider un om decent și respectuos. Știu că a râs multă lume de el după povestea plânsului cu sârma ghimpată din Ucraina, dar să știți că eu chiar cred că iubește România și că și-ar dori Unirea. Împărtășim această valoare”.

„În egală măsură, nu este un personaj de forță la Bruxelles. Nu e un tip cu greutate, nu s-a ocupat de dosare importante și baletul între PPE și Renew Europe l-a dus într-o zonă de irelevanță aici. Nu l-aș vedea în stare să negocieze în forță pe teme importante pentru România: cadrul financiar multianual 2028 – 2034 sau inițiativele de modificare a tratatelor constitutive pentru renunțarea la unanimitatea luării deciziilor în Consiliu”.

„Din păcate, instalarea sa ar însemna un alt yesman al Ursulei von der Leyen în această dinamică nesănătoasă dintre București și Bruxelles”, a adăugat Adrian Axinia.

Axinia susţine că Tomac nu poate fi un premier legitim pentru că a obţinut un scor mic la alegerile la care a participat: „Câtă vreme partidul său nu a trecut pragul electoral în 2020, în 2024 el devenind europarlamentar în căruța USR-istă a lui Cătălin Drulă și, ulterior, oamenii săi din PMP candidând pe listele Forței Dreptei a lui Orban, partid care a luat un scor penibil. Așa cum au spus foarte mulți, învestirea sa ar fi un derapaj democratic și ar presupune efectiv anularea ideii că alegerile contează”.

Siegfried Mureşan (PNL): „Cu toată simpatia pe care o am, ar fi nefiresc să fie prim-ministru”

Siegfried Mureșan, Foto: Shutterstock Editorial / Profimedia Images

„A te afirma politic la nivel european nu este uşor, iar pentru a te impune în politica europeană ai nevoie de câteva atribute: competenţă şi continuitate. Ţopăiala între Parlamentul României, Parlamentul European, candidaturi la alegeri locale în ţară sau vizarea de poziţii în Guvern nu te face un europarlamentar influent. Am văzut asta de-a lungul anilor la mulţi colegi europarlamentari, inclusiv din România. Influenţa şi capacitatea de a obţine lucruri pentru România la nivel european se câştigă greu”, spune europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan.

Mureşan. aminteşte că, în mandatul 2019-2024, au lucrat împreună în acelaşi grup politic, în Partidul Popularilor Europeni, dar spune că ulterior nu a avut şansa multor întâlniri. „Unde l-am văzut activ și unde am apreciat întotdeauna munca domniei sale a fost în relația cu Republica Moldova”, spune Mureşan.

Mureşan susţine însă că Eugen Tomac nu este potrivit pentru a ocupa funcţia de premier:

„Cu toată simpatia pe care o am față de domnul Tomac, ar fi nefiresc să fie prim-ministru. Nu am mai văzut în toată Uniunea Europeană un reprezentant al unei partid extraparlamentar, care a fost invalidat la alegerile parlamentare și care nu a reușit nici măcar să treacă pragul electoral, să devină prim-ministru. Pragul pentru a ajunge prim-ministru este 50%. Dacă 5% a fost un prag prea înalt, atunci evident că nu există legitimitate democratică”.

Liberalul îşi exprimă dezaprobarea şi faţă de ideea unui guvern de tehnocraţi:

„Un premier tehnocrat poate fi o soluție pe o durată limitată atunci când există voință de reformă, dar nu există știință la nivelul clasei politice. Adică atunci când domnii politici doresc să reformeze, dar nu știu care sunt reformele pe care trebuie să le facă.

Însă la noi, acum, situația e exact pe dos. Noi știm care sunt reformele de care avem nevoie, multe dintre ele sunt chiar asumate, ca ținte și jaloane în PNRR, în rapoartele de țară. Ceea ce ne lipsește nouă este voința de reformare, fiindcă avem un Parlament în care PSD și AUR au majoritate și nu doresc reforme”.

Daniel Buda (PNL): „Va fi complicat să guverneze cu o «oaste de strânsură»”

Daniel Buda. Inquam Photos / Ilona Andrei

Daniel Buda, europarlamentar PNL aflat la al treilea mandat, spune că îl cunoaşte bine pe Eugen Tomac şi că este „un om de calitate”, concluzie pe care şi-a format-o atunci când cei doi erau colegi în grupul Popularilor Europeni şi s-au coordonat pe unele dintre dosarele din Parlament.

El crede însă că Eugen Tomac se află acum în faţa unei provocări dificile:

„Din păcate, va fi complicat să guverneze cu o «oaste de strânsură», în condiţiile în care ai nevoie de majorităţi clare şi la vedere pentru continuarea reformelor începute de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Dar, desigur, PNL va decide în forurile statutare poziţia de urmat”.

Vlad Voiculescu (USR): „E printre politicienii care nu au candidat niciodată pe aceleași liste cu PSD”

Vlad Voiculescu. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Europarlamentarul Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloş, nu are niciun cuvânt critic faţă de colegul său din Parlamentul European. El crede că Eugen Tomac se remarcă prin consecvenţă şi prin interesul pe care-l are pentru Republica Moldova.

„L-am cunoscut pe Eugen Tomac atât în politica românească, cât și în Parlamentul European. L-am perceput întotdeauna ca pe un politician consecvent în temele care țin de Republica Moldova, de relația României cu vecinătatea estică și de reprezentarea intereselor românilor din afara granițelor. Este un europarlamentar activ, bine conectat la dosarele care îl preocupă și prezent în dezbaterile europene relevante pentru aceste subiecte”, spune Vlad Voiculescu.

El afirmă că a colaborat cu Eugen Tomac în Legislativul European, iar „dialogul cu el a fost unul direct, pragmatic și orientat spre soluții”. „Din experiența mea, este și un om de cuvânt, o calitate care nu este întotdeauna atât de comună în politică pe cât ne-am dori”.



Voiculescu spun că, pe lângă consecvenţă, un avantaj al lui Tomac este şi acela că nu a candidat pe aceleaşi liste cu PSD:

„Atât la nivel european, cât și în politica națională, și-a păstrat direcția și temele de interes de-a lungul timpului. De asemenea, într-un context politic în care mulți au făcut compromisuri de conjunctură, Eugen Tomac se numără printre politicienii care nu au candidat niciodată pe aceleași liste cu PSD. Dincolo de evaluările politice pe care fiecare le poate face, cred că și-a construit un profil clar și recognoscibil, atât în politica românească, cât și la nivel european, în special prin preocuparea constantă pentru Republica Moldova și pentru comunitățile de români din afara țării”.

Claudiu Târziu (Acțiunea Conservatoare): „Nu are mandat electoral direct”

Claudiu Târziu. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

„Sunt consecvent în această privință: orice guvern format în contextul actual este nelegitim și fragil. Nu are nici susținere politică solidă în Parlament, nici sprijin în electorat. Deci pasul logic ar fi către alegerile anticipate. Cu atât mai vulnerabil este un guvern al cărui premier vine dintre liderii partidelor neparlamentare. Eugen Tomac nu are o facțiune parlamentară proprie pe care să se sprijine. Nu are mandat electoral direct. Pleacă din start fără fundament”, crede europarlamentarul Claudiu Târziu, ales pe listele AUR, acum preşedinte al Partidului Acţiunea Conservatoare.

Eu subliniază, în dialogul cu HotNews, „suspiciunea că guvernul ar face jocul PSD şi bănuiala că este, de fapt, un guvern al preşedintelui ţării. O combinaţie destul de toxică şi dătătoare de neîncredere”.

Europarlamentarul spune însă că nu are nimic să-i reproşeze colegului său din Parlamentul European „ca persoană particulară”:

„Este un om civilizat, deschis dialogului și cred că mânat de bune intenții. Ne aflăm în relații cordiale. Dar nu persoana sa este atât în discuție aici, cât situația în care a acceptat să fie pus”.

El descrie astfel situaţia: „Acest guvern nu respectă aritmetica parlamentară și nici logica electorală. Prin asta se plasează în afara voinței populare și, la rigoare, în afara prevederilor constituționale. La ce bun să mai votăm, dacă președintele statului își poate permite să ignore votul?

Ne-am trezit în situația absurdă în care președintele este beneficiarul anulării unor alegeri prezidențiale – gest fără precedent și rămas încă neclarificat public –, iar premierul ar urma să provină dintr-un un partid care a fost respins de electorat, întrucât, după cum știm, PMP-ul domnului Tomac a luat în jurul a două procente în alegerile parlamentare din 2024. Acțiunea Conservatoare (ACT), partid pe care îl conduc, nu poate aproba un astfel de guvern”.

Maria Grapini (PUSL): „Eugen Tomac nu are pregătirea şi autoritatea profesională”

Maria Grapini, Foto: Inquam Photos / George Călin

Maria Grapini, aflată la al treilea mandat în Parlamentul European şi, în prezent, membră a Partidului Umanist Social Liberal, spune că e surprinsă că Eugen Tomac „este prezentat, în media din România, drept un europarlamentar influent”.

„Nu este în comisii puternice pentru UE şi nu are vreo funcţie. Nu a fost raportor pe rapoarte importante, nu are intervenţii relevante în plen (foarte puţine în acest mandat, iar în celălalt – deloc)”, susţine Grapini, în dialog cu HotNews.

Ea crede că Eugen Tomac nu ar fi potrivit pentru funcţia de premier:

„Dacă mă gândesc la importanţa funcţiei, cel puţin în această perioadă grea pentru România, dar şi ţinând cont de contextul general, Eugen Tomac nu are pregătirea şi autoritatea profesională pentru a coordona miniştri tehnocraţi care ştiu domeniul lor, dar nu au nicio responsabilitate pentru buna guvernare. Este un experiment păgubos pentru România”.

„În management, înainte de a decide, trebuie să ştii să şi controlezi ce fac cei din echipă!.Am fost ministru într-un guvern de coaliţie şi ştiu că nu este uşor. Prim-ministrul e cel care îşi asumă decizia (nu se votează în Guvern). Dar, din punct de vedere democratic, pentru a respecta votul cetăţenilor, guvernul ar trebui să fie politic, ca rezultat al structurii Parlamentului. Ambiţiile şi orgoliile au distrus coaliţia pro-europeană, iar acest lucru este condamnabil”, mai spune europarlamentara.

Luis Lazarus (neafiliat): „De ce nu te baţi pentru România?”

Luis Lazarus. Inquam Photos / Octav Ganea

„El pe acolo, prin Parlamentul European, are treabă cu cei de la Renew, adică cu Barna (Dan Barna, n.r.) şi cu Voiculescu (Vlad Voiculescu, n.r.), cu care a şi intrat, de fapt. El era în PPE când era cu PMP. Asta e fix o aberaţie, ca să mă exprim elegant. Păi, Băsescu s-a străduit să mute PD-ul de pe stânga, să-l aducă pe dreapta. Doctrinar vorbind. Acum, când s-a ales praful de organizarea lui, Tomac s-a agăţat de USR şi de Forţa Dreptei”, susține europarlamentarul Luis Lazarus.

„E cel mai cras oportunist imaginabil”, îl caracterizează Luis Lazarus.

El spune că nu prea s-a întâlnit cu Eugen Tomac nici în Parlamentul European, nici în drum spre Bruxelles sau spre Strasbourg: „Probabil că, având două apartamente la Bruxelles, stă mai mult pe acolo. Dar, aşa, în avionul de Bruxelles, nu prea-l vezi. Destul de subţire”.

Europarlamentarul Luis Lazarus admite însă implicarea lui Eugen Tomac în sprijinirea Republicii Moldova. Dar Lazarus susține că Tomac nu e un adevărat unionist, pentru că „nu vrea şi teritoriile care au aparţinut României Mari, dar acum sunt între graniţele Ucrainei”: „Păi, bă, băiatule, dacă zici că ai fost un militant pentru România Mare, de ce nu te baţi pentru România? Eu nu înţeleg! O dă cu narative ruseşti, habar n-are”.

Europarlamentarul neafiliat îi mai reproşează lui Tomac şi că nu a fost un militant adevărat pentru unirea cu Republica Moldova, aşa cum susţine că a fost el: „Eu făceam proteste în ’98-’99-2000. Unde era omuleţul ăsta atunci? Că era la Facultatea de Istorie, dar nu l-am văzut la greve!”.