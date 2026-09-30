Presa israeliană dezvăluie ce s-a întâmplat în zborul FlyDubai: „S-a evitat o catastrofă” / Cine a oprit copilotul suspectat că „voia să prăbușească avionul”

O catastrofă majoră a fost evitată în cazul zborului FlyDubai cu destinația Tel Aviv ce a fost deviat miercuri către un aeroport din Arabia Saudită după ceea ce a fost prezentat oficial drep un „conflict violent” între piloții aeronavei, au spus sursele presei israeliene.

Un înalt oficial israelian a declarat pentru Channel 12 că „s-a evitat o catastrofă de proporții”, potrivit Times of Israel.

Copilotul face obiectul unei anchete, pe fondul unor indicii tot mai clare că acesta ar fi încercat să preia controlul asupra avionului cu intenția de a-l prăbuși, a adăugat sursa citată.

Televiziunea israeliană spune că în avionul Flydubai care a efectuat o aterizare de urgență în Arabia Saudită se afla o a doua echipă de piloți îmbrăcați în civil.

Mossad și Shin Bet favorizează ipoteza unui atentat

Aceștia ar fi pasagerii care l-au împiedicat pe unul dintre piloți să preia controlul asupra avionului, iar un înalt oficial israelian a afirmat pentru Channel 12 că, dacă acei piloți nu s-ar fi aflat la bordul avionului, incidentul s-ar fi putut solda cu un alt atac de tipul celui din 11 septembrie 2001.

Jerusalem Post scrie și el, tot citând un înalt oficial israelian, că „o catastrofă majoră a fost evitată la limită”, în condițiile în care există îngrijorări tot mai mari că unul dintre piloți a încercat să deturneze avionul cu intenția de a-l prăbuși la sol

Evaluarea din ce în ce mai răspândită în rândul instituțiilor de securitate israeliene, inclusiv armata, Mossad și Shin Bet (Agenția de Securitate a Israelului), este că incidentul a fost conceput ca un act de terorism.

Incidentul i-a determinat pe prim-ministrul și ministrul apărării din Israel să organizeze o consultare privind securitatea.

Primele relatări despre ce s-a întâmplat în cabină

Yasmin Abu Kasis, a cărei fiică Miriam se afla la bordul zborului, a spus pentru Reuters că fiica ei i-a povestit că a auzit țipete.

De asemenea, această pasageră i-ar fi relatat mamei ei că un bărbat a scos un cuțit, l-a trântit pe pilot la podea și că era sânge peste tot.

Un alt pasager israelian a spus pentru Channel 12. „Am auzit țipete în avion. Apoi s-a deschis cabina de pilotaj și am văzut sânge; cineva îl înjunghiase pe pilot cu un briceag”.

O altă pasageră, care s-a prezentat drept Noam, a povestit, citată de Times of Israel, că pasagerii și-au dat seama că ceva nu era în regulă pe măsură ce se auzeazu țipete tot mai puternice în cabină.

„Au început țipetele în avion… dinspre partea pasagerilor care și-au dat seama ce se întâmplă”, a spus ea, adăugând că au înțeles că unul dintre piloți fusese înjunghiat și rănit grav și că aeronava își pierduse controlul și începuse să coboare rapid.

Presa israeliană a publicat o fotografie care se presupune că a fost făcută din interiorul avionului și care arată un bărbat cu tricoul și pantalonii pătate de sânge.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Care sunt informațiile oficiale la acest moment

Oficial, informațiile sunt doar că zborul plecat din Emiratele Arabe Unite către Israel a fost deviat către Arabia Saudită după ce a transmis semnale de urgență în urma unei altercații între piloți.

Zborul Flydubai FZ1073, de la Dubai la Tel Aviv, a fost deviat deasupra spațiului aerian iordanian către Arabia Saudită, transmițând un semnal general de urgență și, câteva minute mai târziu, un alt semnal de urgență care indica o posibilă interferență ilegală, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Traseul avionului FlyDubai deviat. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Avionul Boeing 737, care, potrivit presei israeliene, avea la bord aproximativ 150 de pasageri israelieni, a transmis din nou semnalul inițial de urgență generală înainte de a ateriza ulterior pe aeroportul Tabuk din nord-vestul Arabiei Saudite.

Datele aeronavei par să indice că aceasta a coborât brusc și rapid cu peste 4.000 de metri în mai puțin de 30 de secunde înainte de primul semnal de urgență, a afirmat Flightradar24.

Semnalele de urgență au declanșat o reacție majoră din partea serviciilor de securitate din Israel, țară care nu are relații diplomatice oficiale cu Arabia Saudită, unde a aterizat avionul.

Doron Spielman, purtător de cuvânt al biroului prim-ministrului israelian, a declarat pentru Reuters că nu se crede că incidentul ar fi fost o deturnare, descriindu-l ca un „incident de altă natură”.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a declarat că zborul flydubai a suferit un „incident” în timpul zborului către Tel Aviv și a fost deviat către Tabuk, unde a aterizat în siguranță. Toți pasagerii sunt teferi și au fost identificați, a spus purtătorul de cuvânt, fără a oferi însă alte detalii.