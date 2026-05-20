Ce spune Cristian Mungiu despre noul său film „Fjord”, ovaţionat îndelung la premiera de la Cannes. Pelicula, printre favoritele la câștigarea trofeului Palme d’Or

Prin intermediul celui mai recent lungmetraj al său, „Fjord”, selectat în competiția oficială a Festivalului de la Cannes din acest an, Cristian Mungiu pune sub semnul întrebării abuzurile comise în numele ideologiilor progresiste, fără să se teamă că stârnește dezbateri. „Cinemaul trebuie să rămână polemic”, a declarat regizorul român, recompensat cu trofeul Palme d’Or în 2007, într-un interviu acordat marți agenției France Presse.

„Mi se pare că, în cinematografie, am început să pierdem puțin din libertatea de a exprima cu adevărat ceea ce gândim. Sunt prea multe filme politicoase care îți confirmă că ideologia zilei este cea corectă, iar asta nu este ceea ce ar trebui să facă cinematografia”, a declarat Cristian Mungiu pentru AFP, citează Agerpres.

Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu actorii Sebastian Stan şi Renate Reinsve, a fost ovaţionat în picioare timp de 12 minute la premiera de luni de la Cannes.

În „Fjord”, cineastul român își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios (Sebastian Stan și Renate Reinsve) se stabilește împreună cu cei cinci copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități.

Însă totul se oprește brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude YouTube și smartphone-urile, și le critică credința religioasă.

Tensiunea crește până când se declanșează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre frați, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa.

„Nu sunt aici pentru a face pe placul cuiva”

Cristian Mungiu – care a câștigat trofeul Palme d’Or în urmă cu aproape 20 de ani cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, un film care denunța incriminarea avortului în România comunistă – refuză totodată să ia partea taberei conservatoare.

Cineastul român recunoaște însă că are „mult mai multe așteptări de la o societate progresistă care consideră că a găsit răspunsurile potrivite pentru viitor și care se consideră întotdeauna superioară”.

„Nu contează”, adaugă el, că filmul său ar putea să-i bucure pe criticii curentului „woke” și „să îi irite pe susținătorii acestuia”. „Nu sunt aici pentru a face pe placul cuiva”, a subliniat regizorul român, care a scris totodată dialogurile și scenariul filmului. „În cinema trebuie să îți asumi riscuri”, a mai spus Cristian Mungiu.

Inspirat din fapte reale, filmul „Fjord” rezonează cu povestea personală a cineastului român, în vârstă de 58 de ani, care a crescut în România lui Nicolae Ceaușescu, dictatorul care a condus timp de decenii (1967-1989) în numele unui comunism care promitea emanciparea, dar care, de fapt, oprima poporul român.

„Am crescut sub un regim care considera că știa mai bine decât noi, cetățenii, ceea ce aveam noi nevoie”, își amintește Mungiu. „Am crezut că asta s-a oprit odată cu căderea comunismului, dar astăzi descoperim că se poate întâmpla, chiar și cu cele mai bune intenții, în societățile democratice”, a adăugat el.

Mungiu nu vede însă noul său film ca pe o critică la adresa progresismului actual, ci ca pe o reflecție asupra polarizării crescânde din societățile noastre.

„Este cu adevărat important ca acest lucru să genereze un fel de dezbatere asupra motivelor pentru care avem acest gen de societăți radicalizate, atât la stânga, cât și la dreapta. Uneori ne întrebăm cum am ajuns în acest punct și de ce ne este atât de greu să trăim într-o societate în care oamenii au valori diferite”, a explicat regizorul român.

„Este absolut firesc să speri că vei primi un premiu”

La un nivel mai personal, „Fjord” l-ar putea introduce pe Cristian Mungiu în cercul foarte restrâns al cineaștilor care au câștigat de două ori trofeul Palme d’Or, notează jurnaliștii de la AFP.

„Sunt foarte bucuros că, după doi ani de muncă în care întreaga echipă a filmului și actorii spuneau „ne vom revedea la Cannes”, acest lucru s-a întâmplat cu adevărat. Dar acum trecem la un alt nivel de presiune”, a adăugat Cristian Mungiu.

Proiectat luni pe Croazetă, filmul „Fjord” a fost bine primit de critica internațională și se numără printre pretendenții serioși la câștigarea trofeului Palme d’Or, care va fi decernat sâmbătă seară, subliniază jurnaliștii de la AFP. „Este absolut firesc și omenesc să speri că vei primi un premiu”, a adăugat cineastul român.

Cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes se desfășoară în perioada 12-23 mai.