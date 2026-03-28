Ce spune ministrul Rogobete despre scumpirea medicamentelor. Apel către români: „Nu faceți stocuri acasă, se va debalansa piaţa”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, asigură că „momentan, nu suntem într-o criză” și „nu există fluctuaţii semnificative” în prețurile din farmacii și recomandă românilor să nu-şi facă stocuri de medicamente acasă pentru că vor „debalansa” şi mai mult piaţa.

Alexandru Rogobete a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă războiul din Orientul Mijlociu va afecta preţul medicamentelor din România.

Ministrul Sănătății a răspuns că a elaborat la nivelul Ministerului Sănătăţii un grup tehnic de lucru de monitorizare a stocurilor de medicamente, dar şi a preţurilor. Ministrul a spus că scumpirea la carburanți se va vedea probabil și în prețurile din farmacii.

„Acum, ce trebuie să înţeleagă oamenii? Momentan nu suntem într-o criză. În momentul de faţă există stocuri, preţurile stagnează, nu există fluctuaţii semnificative. Sigur, preţul combustibililor va avea un impact în farmacii, va exista probabil o creştere a preţurilor, dar astăzi încă nu o vedem pentru că există stocuri destul de mari în România pentru un număr mare de produse farmaceutice”, a explicat Alexandru Rogobete, citat de News.ro.

În același timp, ministrul Sănătăţii le-a recomandat românilor să nu-şi facă stocuri de medicamente acasă, de teama creşterii preţurilor, pentru că vor obţine exact efectul invers.

„Vin de la Bruxelles, unde am avut discuţii inclusiv pe acest subiect, încercăm să monitorizăm şi să balansăm situaţiile. Fac apel la calm, nu recomand ca oamenii să-şi facă stocuri de medicamente acasă, pentru că asta va debalansa şi mai mult situaţia şi piaţa. În momentul de faţă nu suntem într-o criză, de asta am făcut acest grup din timp, este o măsură de prevenţie pentru a putea anticipa eventualele discontinuităţi, scăderi de producţie sau creştere de preţuri”, a îndemnat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a explicat că medicamentele compensate deja de Ministerul Sănătăţii au preţ reglementat, deci creşterile nu vor fi foarte mari.

„Acum ce mai trebuie să ştie oamenii este că noi avem două categorii de medicamente. Medicamentele care sunt compensate de către Casa Naţională de Asigurări Sănătate şi de către Ministerul Sănătăţii au preţ reglementat, reglementarea preţului se face la Ministerul Sănătăţii. Aici încercăm să ajustăm preţurile astfel încât să nu existe o creştere foarte mare. Există într-adevăr şi medicamentele care nu sunt reglementate şi acolo controlul este mai greoi. În schimb, repet, monitorizăm cu toţi actorii implicaţi de la Agenţia Medicamentului, la Compania Ministerului Sănătăţii – Unifarm -, societăţile profesionale de profil, reprezentanţii industriei, toţii la aceeaşi masă şi am avut un dialog bun până acum şi încercăm să ţinem sub control lucrurile”, a conchis Alexandru Rogobete.