Ce spune profesorul pe care Mara Bănică îl acuză că i-a bătut fiul. „O poveste mincinoasă”

Jurnalista Mara Bănică a reclamat că fiul ei a fost bătut de Corneliu Riegler, profesor de istorie de la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București. Contactat de HotNews, profesorul susține că incidentul a avut loc în afara școlii și că nu l-a agresat fizic pe băiat.

După plângerea făcută de către Mara Bănică, poliția a deschis o anchetă, iar cadrul didactic a primit un ordin de restricție prin care i s-a interzis să se apropie de copil.

„Doamna nu ratează nicio ocazie să-și facă reclamă prin scandal”

Profesorul Corneliu Riegler susține că situația a fost cu totul alta decât cea descrisă de către Mara Bănică.

„Eu veneam la școală și am văzut un băiat suit pe un gard subțire gata să cadă și i-am zis ca mai bine să se dea jos sa nu pățească ceva. Celălalt băiat, mai masiv și care îi aruncase lucrurile peste gard să-și bată joc de el, a venit spre mine să mă întrebe, cine sunt eu să le fac observație și se tot împingea în mine. I-am spus ca sunt Corneliu Riegler, profesor la Colegiul George Coșbuc din apropiere și se tot împingea cu pieptul spre mine întrebându-mă cine sunt”, a declarat Corneliu Riegler pentru HotNews.

Profesorul spune că a aflat ulterior că băiatul care se împingea în el este fiul Marei Bănică.

„Mara Bănică a înșirat o poveste mincinoasă cum că eu i-am oprit pe stradă și le-am cerut buletinele și, pentru că băiatul ei nu s-a legitimat, am început să-i dau pumni și picioare, ceea ce este o minciună. Doamna este influencer și nu ratează nicio ocazie să-și facă reclamă prin scandal chiar folosindu-se de propriul copil. Profesorii clasei le-au cerut tot timpul scăderea notei la purtare, dar mama este cunoscută ca o persoană influentă și face scandal imediat”, a spus Riegler.

El a adăugat că procurorul a infirmat aproape tot ordinul de restricție, lăsând doar prevederea ca profesorul să nu se apropie de domiciliul băiatului.

„Ceea ce nu se pune problema pentru că nu este un caz autentic de hărțuire, iar eu nici nu știu unde sta Mara Bănică”, a conchis Riegler.

Postarea Marei Bănică

Mara Bănică a afirmat, într-o postare pagina sa de Facebook, că fiul ei a fost bătut de către profesor.

„Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicină Legală, nu e cel mai plăcut lucru. Vreau să mulțumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situația si a dispus ca profesorul Corneliu Riegler de la Colegiul National Bilingv George Coșbuc să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casa noastră și 5 metri în scoală (aici va fi interesant cum o să facem)”, a scris Bănică.

Poliția Capitalei a transmis într-un comunicat, fără să-i numească pe cei implicați, că polițiștii au fost sesizați vineri, 20 martie, despre conflictul între profesor și copilul Marei Bănică.

Jurnalista a obținut pentru fiul ei un ordin de protecție împotriva profesorului implicat.

„La data de 20 martie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, și ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic. În acest context a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de 5 zile, conform cadrului legal în vigoare”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.