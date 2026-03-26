Ce spune Rusia despre următoarea rundă de negocieri de pace și cum e influențat războiul din Ucraina de conflictul din Orientul Mijlociu

Președintele rus Vladimir Putin a transmis un mesaj video pentru a felicita femeile din Rusia cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, la Kremlin, în Moscova, duminică, 8 martie 2026. Sursă foto: Gavriil Grigorov / AP / Profimedia

Rusia este în contact cu Statele Unite cu privire la o nouă rundă de discuții pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, imediat ce condițiile o vor permite, a transmis joi Kremlinul, citat de Reuters.

„Rămânem deschiși, suntem în contact cu americanii și contăm pe organizarea următoarei runde de discuții imediat ce circumstanțele o vor permite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov a respins teza unui jurnalist New York Times potrivut căreia războiul din Iran l-a făcut pe președintele Vladimir Putin să-și piardă interesul pentru negocierea încheierii conflictului din Ucraina.

„Aceasta este o invenție absolut falsă, care nu corespunde realității. În timpul rundelor de discuții trilaterale care au avut loc, s-au făcut unele progrese către o soluționare”, a declarat Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai spus că Rusia nu și-a pierdut interesul pentru discuțiile de pace, dar a adăugat că problemele cheie, inclusiv cea de cedare de teritorii, nu au fost încă rezolvate.

Ce dezvăluia New York Times

Articolul de opinie din NYT, scris de jurnalistul rus Mihail Zygar, preciza că economia Rusiei se clătina la începutul acestui an, determinându-l pe Putin, la acel moment, să ia mai în serios negocierile privind o soluționare în Ucraina.

Cu toate acestea, Zygar afirmă că războiul din Iran a inversat aceste dinamici prin creșterea prețurilor petrolului, reducerea presiunii economice asupra Moscovei și reducerea atenției SUA asupra Ucrainei, slăbind orice stimulent pentru Kremlin de a căuta o soluționare.

La începutul acestei săptămâni, consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că SUA au informat Rusia despre ultima rundă de discuții a Washingtonului cu o delegație ucraineană în Florida, care a avut loc sâmbăta trecută.

Ultimele discuții de pace tripartite dintre Rusia, Ucraina și SUA au avut loc luna trecută, înainte ca administrația Trump și Israelul să înceapă atacurile aeriene împotriva Iranului pe 28 februarie.