Ce spune Veștea a doua zi după ce i-a fost respins Guvernul, când Snoop i-a găsit o cabană la marginea pădurii pe care a ridicat-o fără autorizație și a omis-o din declarația de avere

Așa arăta cabana în iunie 2024, cu două luni înainte să obțină a doua autorizație de construire

Propunerea rapidă a președintelui Dan a limitat timpul ca publicul să știe cine e Adrian Veștea. Siteul de investigații Snoop a descoperit că politicianul întors acum șef CJ Brașov are o cabană pe care nu și-a declarat-o vreme de 10 ani. Și pe care „a rezolvat-o legal” abia după ce a devenit ministrul Dezvoltării.

Într-un dialog cu Snoop, purtat marți, la o zi după ce a fost respins ca premier, Adrian Veștea a explicat: „Cabana nu era finalizată, era doar un început. Ulterior, am intrat în legalitate prin autorizația de construire”.

Vorbim despre o cabană de 240 de mp.

Adrian Veștea a deținut mai bine de un deceniu o casă de vacanță la marginea pădurii, care nu a apărut în declarațiile de avere, scrie siteul de investigații Snoop.

Documentele consultate de Snoop arată că Veștea și-a ridicat cabana înainte de a obține autorizația de construire, pe un teren aflat atunci în extravilan, unde o astfel de construcție nu putea fi autorizată legal.

Veștea: „Ulterior, am intrat în legalitate prin autorizația de construire”

Demersurile de intrare în legalitate au fost finalizate abia după ce Veștea a ajuns ministru al Dezvoltării. Într-un dialog cu Snoop, purtat marți, la o zi după ce a fost respins ca premier, Adrian Veștea a explicat: „Cabana nu era finalizată, era doar un început. Ulterior, am intrat în legalitate prin autorizație de construcție. Construcția a fost sistată, s-a terminat abia în anul 2024, vă dați seama că nu s-a lucrat la ea”.

Întrebat de ce a început construcția cabanei înainte de a avea autorizația, Veștea susține că a oprit lucrările la un moment dat și recunoaște că a făcut demersuri pentru a intra în legalitate.

Care e istoria?

La marginea pădurii, în zona Cheișoara

În decembrie 2024, la un an și jumătate de când era ministrul Dezvoltării, Adrian Ioan Veștea și-a trecut în declarația de avere o casă de vacanță. Cabana a fost construită pe un teren pe care l-a cumpărat în 2003, la marginea pădurii, în zona Cheișoara. Valea Cheișoarei este plasată între Râșnov și Timișul de SUs.

Potrivit declarației de avere a politicianului liberal, casa a fost ridicată în același an (2024) și are 278 de metri pătrați.

Mai multe documente consultate de Snoop, dar și resursele Google, arată însă că vila de la marginea pădurii era ridicată de mai bine de un deceniu. Ea a fost înregistrată și declarată oficial abia acum doi ani.

Contactat de Snoop, Adrian Veștea a explicat mai multe lucruri despre cabana de la marginea pădurii.