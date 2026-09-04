„Se acoperă de hârtii absolut inutile”. Un medic critică școlile care încă le cer elevilor avize și adeverințe de care nu au nevoie

La fiecare început de an școlar apar confuzii legate de documentele pe care copiii trebuie să le prezinte la instituția de învățământ, spune Sandra Alexiu, medic de familie și președintele Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov.

„Regulile sunt unitare, stabilite în comun de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, printr-o metodologie publicată în Monitorul Oficial”, spune medicul.

Sandra Alexiu precizează că sunt școli care încă mai solicită documente care nu sunt necesare, iar cabinetele medicilor de familie ajung să fie luate cu asalt în ultimele zile dinaintea începerii cursurilor.

Nu toate documentele cerute de școli au justificare din punct de vedere medical și legal.

Două documente se solicită doar la început de ciclu școlar, nu în fiecare an

Adeverința medicală a preșcolarului/elevului și fișa de vaccinări sunt două documente care, conform celei mai recente metodologii elaborate în comun de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, se solicită doar la începutul unui nou ciclu școlar: intrarea la creșă sau grădiniță, clasa pregătitoare sau la liceu.

„Adeverința medicală pentru înscrierea în colectivitate este la început de ciclu școlar. Nu este în fiecare an”, spune și dr. Sandra Alexiu.

În mod ideal, adaugă Sandra Alexiu, părinții ai căror copii au nevoie de aceste două documente ar trebui să se ocupe din timp de obținerea lor, pentru a nu aglomera cabinetele medicale în zilele dinaintea începerii școlii.

Sandra Alexiu spune că are, în lista sa de pacienți, părinți care au venit încă din luna august împreună cu copiii la cabinet: „I-am măsurat, i-am cântărit, i-am evaluat și am eliberat adeverințele”.

Avizul epidemiologic e necesar doar după revenirea în colectivitate după boli infecțioase

Una dintre cele mai frecvente confuzii este legată de avizul epidemiologic pentru reintrarea în colectivitate. Potrivit medicului Sandra Alexiu, acesta nu este un document care trebuie solicitat tuturor elevilor înainte de începerea anului școlar. Dar sunt școli care îl cer.

Metodologia elaborată în comun de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației prevede că „la revenirea din vacanțe, nu se va solicita antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor aviz epidemiologic pentru frecventarea cursurilor”.

Avizul este necesar, conform metodologiei, doar la „revenirea în colectivitate după boli infecto-contagioase”.

Rolul avizului epidemiologic este de a confirma că un copil care a trecut printr-un episod de boală se poate întoarce în colectivitate, spune medicul Sandra Alexiu: „Avizul este necesar atunci când copilul a lipsit mai mult de 3 zile din colectivitate din cauza unei boli infecto-contagioase.”

Dacă un copil a avut gripă sau varicelă și a stat acasă, medicul de familie îl consultă și confirmă că el se poate întoarce în colectivitate fără riscuri pentru ceilalți copii.

Pentru absențe de una sau două zile, documentul medical nu este necesar, justificarea putând fi făcută de părinte, potrivit explicațiilor medicului.

„Ce treabă are avizul cu momentul în care începe școala?”, se întreabă Sandra Alexiu, care povestește că unele școli îl cer tuturor copiilor, la fiecare început de an școlar.

„Ce consultații sunt acelea?”

Valabilitatea avizului epidemiologic este foarte scurtă, de doar 24 de ore, sau de vineri până luni, dacă este eliberat într-o zi de vineri.

Din acest motiv, părinții nu îl pot lua din timp, ci vin toți la ușile cabinetelor medicilor exact înainte de începere anului școlar, arată Sandra Alexiu.

„Ce consultații sunt acelea, cu zeci sau sute de copii sau părinți la ușă? Să fim serioși! Practic, se eliberează o hârtie și atât.”

Adeverința pentru educație fizică a fost abrogată

Până acum câțiva ani, elevii aveau obligația de a prezenta, la începutul anului școlar, și o adeverință medicală pentru educație fizică și sport, care arăta că sunt sau nu apți pentru efort fizic.

Avizul era eliberat tot de medicul de familie.

Solicitarea acestei adeverințe de către școli a fost, însă, abrogată de câțiva ani, spune Sandra Alexiu. „Dar sunt școli care încă cer adeverință pentru sport.”

„Vor să se acopere de hârtii absolut inutile”

Părinții nu au ce să facă atunci când școlile le cer aceste hârtii, adaugă medicul: „Părinții sunt amenințați: «Nu are ce căuta copilul în școală dacă nu vii cu asta»”.

Problema nu este doar una birocratică, consideră președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Solicitarea unor documente care nu sunt necesare poate genera un adevărat blocaj în cabinetele medicilor de familie la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie.

„Pe excesul de zel al școlilor, care vor să se acopere de hârtii absolut inutile”, este de părere Sandra Alexiu.

Medicul spune că, în cazul unui cabinet care are pe listă câteva sute de pacienți copii, „dacă vin toți în aceeași zi sau în decurs de 2-3 zile pentru adeverințe, activitatea cabinetului este, practic, blocată.”